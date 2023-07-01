تمرد فاغنر يعيد صياغة السياسة الخارجية الروسية.. ماذا ينتظر سوريا ودول إفريقيا؟

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وطن- نشر موقع “المونيتور”، تقريرا عن الخطوة التالية لمجموعة فاغنر القتالية في سوريا وقارة إفريقيا، وذلك في أعقاب التمرد الفاشل الذي حاولت تنفيذه ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الموقع في التقرير، إن المجموعة التي وصفها بـ”المرتزقة” بقيادة يفغيني بريغوزين، مثّلت امتدادا غير رسمي للسياسة الخارجية الروسية، لكن العديد من الأسئلة أثيرت في أعقاب التمرد الفاشل الذي جرى الأسبوع الماضي.

اختبار ضغط لبوتين

وأضاف أن تمرد يفغيني بريغوزين، الذي أعيد تصنيفه في نظر فلاديمير بوتين من وطني إلى خائن، هو نوع من اختبار الضغط ليس فقط للواقع السياسي المحلي لروسيا، لكن أيضًا لنشاط السياسة الخارجية للكرملين.

ويتفق جميع الخبراء الروس، على أن التغييرات في النظام السياسي لروسيا أمر حتمي الآن، لا سيما على الجانب الدفاعي، حيث ذكرت CNN أن سيرجي سوروفيكين ، الجنرال الروسي البارز، قائد القوات الجوية ، قد تم اعتقاله، كما أن رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف الذي طلب بريغوزين إقالته، لم يُرَ منذ تمرد فاغنر.

وأضاف التقرير: “السؤال الوحيد في التغييرات هو التوقيت، لأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يحب اتخاذ القرارات تحت الضغط، أو الاعتراف بالصدوع التي تكشفت في أعقاب تمرد فاغنر“.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، أطلقت بالفعل عملية إعادة توزيع أصول بريغوزين في روسيا، مما يشير إلى نية الكرملين في نهاية المطاف، بحرمان بريغوزين من جميع أدواته السياسية الداخلية، لكن الأمر يعتبر أكثر تعقيدًا مع المشاريع الأجنبية.

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لفترة طويلة، تم تنفيذ العديد من عمليات موسكو في المنطقة الرمادية إما مباشرة من خلال بريغوزين وقواته، أو بموارده لدعم عمليات الخدمات الخاصة.

مشاريع بريغوزين الأجنبية

يقول التقرير: “قائمة المشاريع الخارجية لبريغوزين مثيرة للإعجاب، بما في ذلك حملات مصنع ترول الإعلامية ضد العمليات الانتخابية الأمريكية، كما تشمل العمليات العسكرية للمرتزقة اقتحام تدمر والغوطة الشرقية في سوريا ومحاولة التقدم السريع للقوافل تحت غطاء الدفاع الجوي إلى طرابلس عام 2020”.

ومع ذلك ، لم يكن بريغوزين هو الرئيس الوحيد للهيكل شبه العسكري. في وقت من الأوقات ، كانت السلطات الروسية هي التي أمرت بريغوزين بأن يصبح أمينًا لشركة مرتزقة غير موجودة رسميًا من أجل تقليل التكاليف في حالة فشل العمليات.

بدأ بريغوزين ، الذي كان لديه وحدات مسلحة في متناول اليد ، في الجمع تدريجياً بين مشاريعه التجارية الشخصية في الخارج وتلك التي نفذت حصريًا للدولة ، لكن من حيث المبدأ نادرًا ما دخلوا في صراع.

في ليبيا، حدث التنشيط الواضح للشركات العسكرية الخاصة من فاغنر في عام 2018 على وجه التحديد، عندما بدأت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان في دعم خليفة حفتر.

نسق أفراد بريغوزين مع وزارة الدفاع الروسية (MoD) وحتى كتبوا تقارير للإدارة العسكرية. عندما لم تتحقق آمال استيلاء حفتر على طرابلس ، انخفض مستوى وجود فاغنر ، وبدأت وزارة الخارجية مرة أخرى، في التواصل بنشاط مع خصوم حفتر وتحقيق التوازن بين مختلف اللاعبين.

أيضًا، لطالما كانت قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية مركزًا للدعم اللوجستي لوحدات بريغوزين في بلدان مختلفة، ولا سيما في إفريقيا. وبينما كان المرتزقة يطيرون في كثير من الأحيان حول العالم كركاب منتظمين ، تم تسليم جميع الأسلحة والمعدات ، بما في ذلك معدات الدفاع الجوي ، عن طريق رحلات النقل التابعة لوزارة الدفاع.

وبالتالي ، من الصعب للغاية على يفغيني بريغوزين ، النازح نتيجة للاتفاقات بين موسكو ومينسك ، أن يصبح بوب دنارد الجديد ، الأسطورة العسكرية الفرنسية الذي شارك لعقود في الانقلابات وأنشطة المرتزقة في إفريقيا.

وحتى مجرد حماية الأصول من عمليات الاستحواذ في السوق المحلية دون وضع رسمي، فإن الدعم من وزارة الخارجية الروسية والسلطة الروسية بشكل كامل أمر صعب للغاية.

وتقول مصادر مقربة من السلك الدبلوماسي الروسي في سوريا: “حتى الآن، لا أحد لديه الكثير من الأفكار حول كيفية إعادة تنظيم عمل مجموعة فاغنر هنا دون عواقب وحوادث”.

وأضاف: “من المحتمل ألا يجدوا شيئًا أفضل من مجرد إنكار وجود وحدات فاغنر هنا ، كما تفعل دمشق بالفعل، لكنهم سيجرون تدقيقًا ببطء ويبحثون عن حل”.

في الوقت نفسه ، كتب أحد أفراد بريغوزين ، الموجود الآن في سوريا: “تعتمد قطاعات كاملة من السياسة الخارجية الروسية على أصول شركة فاغنر العسكرية الخاصة بالخارج ، وإذا تمت إزالتها ، فسيكون هناك ضغط سريع للنفوذ الروسي بشكل أكبر في إفريقيا ، وبدرجة أقل في سوريا”.

فاغنر أقوى في إفريقيا

في البلدان الإفريقية، غالبًا ما مارست هياكل بريغوزين، التي كانت تؤدي مهامًا حساسة ، ضغوطًا لنشر منشآت عسكرية رسمية لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وعملت فاغنر ، بهيكلها المرن وسرعتها في اتخاذ القرار ، كقاطرة مهدت الطريق للوكالات الروسية الرسمية.

بهذا المعنى، في سوريا، حيث تتمتع موسكو بحضور رسمي مستقر ، فمن الأسهل نظريًا استبدال الهيكل العسكري والإداري الواسع لشركة فاغنر العسكرية الخاصة بمرور الوقت وحل مشكلة رواتب المرتزقة ، التي تزيد عدة مرات عن راتب الجندي الروسي المتعاقد.

بالإضافة إلى كادر الأفراد العسكريين في سوريا، هناك Redut PMC ، التي أنشأتها وزارة الدفاع ، ويعمل بها ويمولها جنود الاحتياط المحمولون جواً.

كما أن مشاريع جينادي تيمشينكو ، رجل الأعمال القريب من الكرملين ، مستمرة في العمل في سوريا ، والتي قد تستوعب مشاريع بريغوجين الاقتصادية في حمص وعدة محافظات أخرى.

يقول أحد الخبراء الروس، الذي غالبًا ما يسافر إلى إفريقيا وتحدث معه المونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته: “على المدى القصير ، من الواضح أن استبدال مشاريع بريغوزين في إفريقيا ، لا سيما في منطقة الساحل ، أمر مستحيل.. لن يشارك المدربون العسكريون الرسميون في ما تورط فيه فاغنر”.

في أواخر يوليو ، ستستضيف سانت بطرسبرغ القمة الروسية الإفريقية الثانية، وأي تغييرات قد تؤثر على الصورة الروسية.

إذا كانت هناك مهمة حقيقية لاستبدال بريغوزين في إفريقيا، فعندئذ يمكن لموسكو أن تفعل ذلك تدريجيًا، وبخاصة أن عددًا من الأنظمة الإفريقية ترغب في التفاعل بشكل أكبر مع الشركات الروسية الرسمية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

ووفقًا لمصدر آخر مقرب من مركز تجنيد فاغنر في وسط روسيا، فإن بعض أعضاء شركات فاغنر العسكرية الخاصة يوقعون بنشاط عقودًا للذهاب إلى إفريقيا ، لأن هناك احتمال أن تكون بيلاروسيا نقطة عبور.

في وقت سابق ، ذكرت بعض قنوات Telegram باللغة الروسية ، نقلاً عن مصدر في مينسك ، أن القاعدة البيلاروسية لفاغنر لن تكون سوى قاعدة عبور للراحة والتدريب.

وهكذا، يقترح المحلل العسكري البيلاروسي ألكسندر أليسين أن بريغوزين لن يبقى في بيلاروسيا لفترة طويلة وسيتم إرساله إلى إفريقيا. وقال: “بيلاروسيا لديها العديد من القواعد الجوية لطيران النقل هناك، ومسارات طائرات النقل الخاصة بشركات الطيران البيلاروسية والطيران العسكري راسخة للغاية”.

لكن التقرير يذكر: “حتى لو افترضنا أن بريغوزين ووحدات فاغنر الموالية له، التي أعيد انتشارها في بيلاروسيا، ستعمل في إفريقيا لصالح ألكسندر لوكاشينكو ، فإن هذه الأنشطة لا تتوافق بالضرورة مع مصالح موسكو”.

وهناك شعور بأن لا موسكو ولا مينسك ولا بريغوزين نفسه قد اكتشفوا كيفية تقسيم المشاريع الأجنبية ومنع المنافسة بين الشركات العسكرية الخاصة التي أعيد تنظيمها واغنر وشركات بريغوزين الخاصة.

قد تضطر موسكو إلى تحمل أنشطة المتمردين الحاليين لفترة طويلة، بينما سيتعين على بريغوزين في النهاية الاختيار – إما الدخول في المعارضة أخيرًا ، أو البحث عن عذر مناسب لإعادة الصلح مع الكرملين.