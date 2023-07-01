تحذير عاجل لمستخدمي آيفون..صوركم في خطر!

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وطن- أعلنت شركة تقنية التكنولوجيا العملاقة آبل مؤخرا أنها تعتزم إغلاق خدمتها القديمة المتخصصة في تخزين الصور My Photo Stream من أجهزة آيفون في يوم 26 يوليو المقبل.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ميزة تدفق الصور “My Photo Stream” تتيح رفع الصور وتخزينها بشكل مؤقت لمدة 30 يومًا على حساب آي كلاود الخاص بالمستخدم.

كجزء من الإغلاق، توقفت الميزة عن تحميل الصور في 26 يونيو وستتوقف تلقائيا عن تحميل الصور بدءا من يوم 26 يونيو 2023.

إذا كنت من مستخدمي آيفون، فأنت مطالب بالذهاب إلى My Photo Stream – والذي يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق الصور – وحفظ المحتويات على جهازك.

قدمت ميزة My Photo Stream مساحة تخزين مجانية لأكثر من عقد من الزمان وبديلاً لصور iCloud، التي أصبحت أكثر تكلفة في المملكة المتحدة وبلدان أخرى.

وتقول شركة آبل في هذا السياق:”كجزء من هذا الانتقال، ستتوقف تحميلات الصور الجديدة إلى My Photo Stream من أجهزتك قبل شهر واحد، في 26 يونيو 2023”.

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مضيفة:”إذا لم تكن الصورة التي تريدها موجودة بالفعل داخل مكتبتك على iPhone أو iPad أو Mac، فتأكد من حفظها داخل مكتبة على هذا الجهاز.”

خوف المستخدمين

انتقل المستخدمون إلى منصة تويتر لمشاركة مخاوفهم بشأن الميزة التي مضى عليها عقد من الزمان، حيث قال أحدهم إنه “أمر محزن”.



كما أوضح مستخدم آخر:”أعتقد أن خدمة “تدفق الصور الخاص بي“ قد اختفت للتو من جهازي. لقد فقدت الكثير من الصور.”

كما هدد شخص آخر بتجنب إستعمال جهاز آيفون والتحول إلى هاتف غوغل.

خدمة My Photo Stream



تم تقديم خدمة My Photo Stream بواسطة ستيف جوبز في عام 2011، وهي خدمة مجانية تقوم تلقائيًا بتحميل ما يصل إلى 1000 صورة من آخر 30 يومًا.

لأكثر من عقد من الزمان، سمحت هذه الميزة للمستخدمين بالوصول إلى الصور عبر العديد من أجهزة Apple – لذلك إذا التقطوا صورة على جهاز واحد، مثل iPhone الخاص بهم، فسيكون بإمكانهم العثور عليها وتنزيلها على جهاز آخر، مثل جهاز iPad أو ماك.

ميزة صورة آي كلاود

إذا كنت تدفع مقابل iCloud + ولديك دائمًا مساحة تخزين كبيرة لصورك، فلا داعي للقلق بشأن قرار شركة آبل الجديد.

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من iCloud ولاحضت أن مساحة الصور الجديدة تنفد دائمًا، فمن المرجح أن يتأثر هاتفك.

كيف تحافظ على صورك؟

للوصول إلى خدمة My Photo Stream وحفظ المحتويات، انتقل إلى تطبيق Photos على جهاز iPhone أو iPad، ثم انقر فوق الألبومات في الجزء السفلي.

سيظهر My Photo Stream كأحد الألبومات، بين Recents و WhatsApp و Instagram وغيرها.

اضغط على ألبوم My Photo Stream، ثم اضغط على تحديد في الزاوية اليمنى العليا.

بعد ذلك، انقر لتحديد جميع الصور التي تريد الاحتفاظ بها ثم قم بمشاركتها قبل الضغط على حفظ الصورة لحفظ هذه الصور على جهازك.

وتقول شركة آبل إن هذه العملية تختلف قليلاً إذا كنت تقوم بحفظ محتويات My Photo Stream على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac.