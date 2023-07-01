الموسيقى.. هل هي الحل لتكون أقوى في الرياضيات؟

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وطن-أظهرت الدراسات أن استماع الأطفال للموسيقى يساعدهم على تحسين نتائجهم في مادة الرياضيات، لاسيما عندما تكون الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من دروسهم، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

فماذا لو جعلت الموسيقى تعلم الرياضيات أكثر إمتاعًا؟ اقترح ذلك باحثون من جامعة أنطاليا (تركيا) في دراسة، حيث قام الباحثون بتحليل قواعد البيانات الأكاديمية، بحثًا حول الرابط بين درجات الموسيقى والرياضيات، والذي تم نشره بين عامي 1975 و 2022، وتم تتبع المشاركين من دور الأطفال إلى الجامعة.

ووفق ترجمة “وطن“، تم تضمين ثلاثة أنواع من التدخلات الموسيقية في التحليل التلوي: التدخلات الموسيقية القياسية (دروس الموسيقى النموذجية، حيث يغني الأطفال ويستمعون إلى الموسيقى ويؤلفونها)، والتدخلات الموسيقية (الدروس التي يتعلم فيها الأطفال العزف على آلة موسيقية، إما بشكل فردي أو في مجموعة) والتدخلات المتكاملة في الرياضيات والموسيقى، حيث يتم دمج الموسيقى في دروس الرياضيات.

ويُذكر أنه قبل وبعد المشاركة في هذه التدخلات، خضع الطلاب لاختبارات الرياضيات، وقورنت نتائجهم بنتائج الشباب الذين لم يشاركوا في الدورة.

وفقًا للعمل الذي نُشر في مجلة “دراسات تعليمية“، ارتبط استخدام الموسيقى سواء في دروس منفصلة أو كجزء من دروس الرياضيات، بتحسين أكبر في الرياضيات بمرور الوقت. فضلاً عن ذلك، فإن الفصول التي تجمع بين الرياضيات والموسيقى لها التأثير الأكبر. حوالي 73٪ من الطلاب الذين تلقوا تدخلات متكاملة كان أداؤهم أفضل بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا ذات التدخلات.

كما أن 69٪ من الطلاب الذين تعلموا العزف على آلة موسيقية و 58٪ من الطلاب الذين أخذوا دروسًا موسيقية منتظمة تحسنوا أكثر من الطلاب الذين لم يشاركوا في أي تدخل موسيقي.

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هذا وأضاف المؤلفون أن الموسيقى تجعل الحساب أسهل عند التعلم مقارنة بالأنواع الأخرى من الرياضيات، ولها تأثير أكبر على الطلاب الأصغر سنًا وأولئك الذين يتعلمون مفاهيم الرياضيات الأساسية.

النقاط المشتركة بين الرياضيات والموسيقى

وفقًا لـ Ayça Akın مؤلفة الدراسة، فإن “الرياضيات والموسيقى لديهما العديد من القواسم المشتركة، مثل استخدام الرموز والتناظر. فكلا الموضوعين يتطلبان أيضًا التفكير المجرد والتفكير الكمي. فالحساب يفسح المجال بشكل خاص للأشخاص لتعلّمه من خلال الموسيقى، إذ إن المفاهيم الأساسية، مثل الكسور والنسب، هي أيضًا موادّ أساسية بالنسبة للموسيقى”.

وخلصت الباحثة إلى أن “تشجيع معلمي الرياضيات والموسيقى على التخطيط لتقديم دروسهما معًا يمكن أن يساعد في تقليل قلق الطلاب من الرياضيات، مع تحسين النتائج”.