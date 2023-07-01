السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةحياتناالموسيقى.. هل هي الحل لتكون أقوى في الرياضيات؟
حياتنا

الموسيقى.. هل هي الحل لتكون أقوى في الرياضيات؟

"تشجيع معلمي الرياضيات والموسيقى على التخطيط لتقديم دروسهم معًا يمكن أن يساعد في تقليل قلق الطلاب من الرياضيات"

كتب معالي بن عمر
الاستماع إلى الموسيقى
الرياضيات
- Advertisement -

وطن-أظهرت الدراسات أن استماع الأطفال للموسيقى يساعدهم على تحسين نتائجهم في مادة الرياضيات، لاسيما عندما تكون الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من دروسهم، بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

فماذا لو جعلت الموسيقى تعلم الرياضيات أكثر إمتاعًا؟ اقترح ذلك باحثون من جامعة أنطاليا (تركيا) في دراسة، حيث قام الباحثون بتحليل قواعد البيانات الأكاديمية، بحثًا حول الرابط بين درجات الموسيقى والرياضيات، والذي تم نشره بين عامي 1975 و 2022، وتم تتبع المشاركين من دور الأطفال إلى الجامعة.

الموسيقى تجعل تعلم الرياضيات أكثر إمتاعًا
تعليم الأطفال الموسيقى

ووفق ترجمة “وطن“، تم تضمين ثلاثة أنواع من التدخلات الموسيقية في التحليل التلوي: التدخلات الموسيقية القياسية (دروس الموسيقى النموذجية، حيث يغني الأطفال ويستمعون إلى الموسيقى ويؤلفونها)، والتدخلات الموسيقية (الدروس التي يتعلم فيها الأطفال العزف على آلة موسيقية، إما بشكل فردي أو في مجموعة) والتدخلات المتكاملة في الرياضيات والموسيقى، حيث يتم دمج الموسيقى في دروس الرياضيات.

ويُذكر أنه قبل وبعد المشاركة في هذه التدخلات، خضع الطلاب لاختبارات الرياضيات، وقورنت نتائجهم بنتائج الشباب الذين لم يشاركوا في الدورة.

وفقًا للعمل الذي نُشر في مجلة “دراسات تعليمية“، ارتبط استخدام الموسيقى سواء في دروس منفصلة أو كجزء من دروس الرياضيات، بتحسين أكبر في الرياضيات بمرور الوقت. فضلاً عن ذلك، فإن الفصول التي تجمع بين الرياضيات والموسيقى لها التأثير الأكبر. حوالي 73٪ من الطلاب الذين تلقوا تدخلات متكاملة كان أداؤهم أفضل بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا ذات التدخلات.

كما أن 69٪ من الطلاب الذين تعلموا العزف على آلة موسيقية و 58٪ من الطلاب الذين أخذوا دروسًا موسيقية منتظمة تحسنوا أكثر من الطلاب الذين لم يشاركوا في أي تدخل موسيقي.

- Advertisement -

هذا وأضاف المؤلفون أن الموسيقى تجعل الحساب أسهل عند التعلم مقارنة بالأنواع الأخرى من الرياضيات، ولها تأثير أكبر على الطلاب الأصغر سنًا وأولئك الذين يتعلمون مفاهيم الرياضيات الأساسية.

النقاط المشتركة بين الرياضيات والموسيقى

وفقًا لـ Ayça Akın مؤلفة الدراسة، فإن “الرياضيات والموسيقى لديهما العديد من القواسم المشتركة، مثل استخدام الرموز والتناظر. فكلا الموضوعين يتطلبان أيضًا التفكير المجرد والتفكير الكمي. فالحساب يفسح المجال بشكل خاص للأشخاص لتعلّمه من خلال الموسيقى، إذ إن المفاهيم الأساسية، مثل الكسور والنسب، هي أيضًا موادّ أساسية بالنسبة للموسيقى”.

وخلصت الباحثة إلى أن “تشجيع معلمي الرياضيات والموسيقى على التخطيط لتقديم دروسهما معًا يمكن أن يساعد في تقليل قلق الطلاب من الرياضيات، مع تحسين النتائج”.

استماع الأطفال للموسقى يساعدهم على تحسين نتائجهم في مادة الرياضيات
الاستماع إلى الموسيقى
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

دراسة تكشف عن سبب اكتئاب الأطفال أكثر من أي وقت مضى

حياتنا

مضيف طيران يكشف..4 نصائح للتعامل مع الأطفال الذين يركلون مقعدك أثناء الرحلة

حياتنا

كيف تتصرّف إذا لم يعجبك صديق طفلك؟

حياتنا

عالم الوراثة: 6 سمات موروثة حصريًا من والدك

حياتنا

الصرع المقاوم للأدوية: الأطفال يعيشون لفترة أطول بعد إجراء جراحة على الجمجمة

حياتنا

المهارات الحركية واللغة والإدراك: ما فوائد الألعاب الحسية بالنسبة للأطفال؟

حياتنا

ليكون طفلك اجتماعيّ ولطيفٌ.. ثلاثة أشياء يجب على الآباء القيام بها

حياتنا

كيف يمكنك تربية أطفال سعداء في الحياة؟

حياتنا

كيف تجعل أطفالك يرغبون في تناول المزيد من الخضراوات والفواكه؟

حياتنا

ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه الطفل ذو العامين على الشاشات كل يوم؟

حياتنا

3 أشياء يقوم بها الآباء عند مدحهم أطفالهم تجعلهم أقوياء عقليًا وواثقين من أنفسهم

حياتنا

الآباء الذين يربون أطفالًا متوازنين نفسيًا يتجنبون قول هذه العبارات الأربعة..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)

الجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب الخطيرة؟

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

همجية الفايكنج السويدية تعود من جديد: من خطف أطفال المسلمين الى التجديف بدينهم!‎

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري! (شاهد)

إذا شعرت بأنه يتم مراقبتك عندما لا يكون أحد حولك فهذا من أعراض مرض خطير

منع سيدة لبنانية من دخول الشاطئ بسبب حجابها ومواجهة مثيرة مع فرد أمن (فيديو)

دنيا بطمة تواصل الإثارة بـ”الهوت شورت” وشعر ميريام فارس (فيديو)

حكيمي يتخطى صلاح.. أغلى 5 لاعبين عرب في عالم كرة القدم (صور)

داء السكري من النوع 2: يمكن أن تكون الاضطرابات الجنسية من أعراض المرض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC