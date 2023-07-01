“القرآن أبكاني”.. جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما تعتنق الإسلام (فيديو)

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وطن- كشفت صديقة النجم العالمي كريم بنزيما، عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جوردان أوزونا، عن اعتناقها الإسلام في تصريحات مفاجئة، مشيرة إلى أن انتقال حبيبها مهاجم ريال مدريد السابق إلى نادي اتحاد جدة السعودي بمثابة نقطة تحول في حياتها.

وانتقل كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي من أجل بدء تجربة جديدة خلال الفترة القادمة. وسبق أن ربط كثير من الأشخاص أن انتقال بنزيما إلى السعودية سيجعل صديقته التي كان يواعدها منذ نحو عام ورزق منها بطفله الرابع في مايو الماضي، تعتنق الدين الإسلامي، خاصة أنه مسلم ويعلن ذلك بشكل مستمر عبر حساباته المختلفة.

اعتنقت الإسلام في مسجد بمدريد

وقالت عارضة الأزياء الشهيرة جوردان أوزونا، وهي والدة الطفل الرابع لبنزيمة بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن مراسم اعتناقها الإسلام أقيمت في مسجد مدريد، وأنها لم تستطع كبح دموعها لأنها كانت “عاطفية للغاية” وتبكي كطفل صغير.

بالإضافة إلى ذلك، أصرت جوردان أوزونا على أن اهتمامها بهذا الدين حقيقي وأنه بعد البحث كثيرًا عنه توصلت إلى استنتاج مفاده أنه دين “جميل”.

كما روت أنها قرأت كتاب “الطريق المقدس إلى الإسلام” الذي يحكي قصة مسيحي مثلها اعتنق الإسلام في النهاية.

وذكرت جوردان أوزونا أيضا أنه خلال شهر رمضان الماضي بكت بسبب القراءة عن الإسلام وتلاوتها للقرآن لتقرر اعتناق هذا الدين العظيم، حسب وصفها.

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وعلى جانب آخر كشفت جوردان أوزونا، تفاصيل علاقتها بكريم بنزيما وقالت إنها لم تكن تعرف من هو بنزيما قبل لقائهما ولا تعرف أنه لاعب شهير.

حيث أنها وبسبب أصولها الأمريكية، لم تكن على اطلاع دائم بأخبار كرة القدم الأوروبية. ولكنها اعترفت بأنها كانت على علاقة خاصة بالنجم الفرنسي، الذي وصفته بـ “الرجل المذهل”.

وتابعت في تصريحات حصرية لـ”YoDona“:”ولكنني شعرت أنه مختلف، فكريم رجل رائع، وقد ضحكنا كثيرا معا … وعندما أقول إنه أفضل صديق لي، أعني ذلك”.

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وبعد مرور بعض الوقت معا، أصبحت العلاقة قوية، حيث اعتنقت جوردان أوزونا الإسلام، وقالت “كان هنا في مسجد في مدريد حيث يقرأون القرآن، إنه حفل صغير وحميم، وقد بكيت كطفل، فأنا عاطفية جدا”.

وأضافت “أجريت الكثير من الأبحاث حول هذا الدين وأجده جميلا، وكل ما قرأته عنه لمسني، وخلال شهر رمضان قرأت القرآن وجعلني أبكي، وقرأت أيضا كتاب (الطريق المقدس إلى الإسلام) عن مسيحي اعتنق الإسلام، مثلي، وهو كتاب جميل حقاً”.

وفي الوقت نفسه، قدمت جوردان أوزونا أيضًا بعض التفاصيل حول حياتها العائلية.

وكان والدها، شارمبا ميتشل ملاكمًا، ولم يُسمح لها عندما كانت طفلة بمشاهدة المعارك، وشقيقها راكب أمواج محترف وكانت دائمًا مولعة بالأطفال.

من هي جوردان أوزونا؟

وجوردان أوزونا عارضة أزياء أمريكية من مواليد مدينة ماريلاند بمقاطعة أوتسيغو، نيويورك 1 يناير 1990وتنقلت كثيرًا أثناء نشأتها، حيث كانت تعيش في كل من هاواي وغوام.

وعملت في نادٍ ليلي رفيع المستوى في لاس فيغاس، وتم ربطها بدانييل أوزونا في وقت مبكر جدًا ، وانفصل الزوجان لاحقًا.ولدى العارضة الجميلة جوردان أوزونا 327 ألف متابع على إنستغرام.

يذكر أنه بعد استكمال الموسم مع ريال مدريد كبطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ، حقق كريم بنزيما أفضل موسم في مسيرته برصيد 44 هدفًا -15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة.

وفاز لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما بلقب هداف الدوري للمرة الأولى برصيد 27 هدفًا في الدوري الإسباني.