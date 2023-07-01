الجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب الخطيرة؟

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وطن- على أمل الهروب من الاقتصاد السيئ والآفاق القاتمة، يحاول المصريون بشكل متزايد عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا والذي أودى بحياة العشرات هذا الشهر في غرق سفينة قبالة اليونان.

يقول والد طفل يبلغ 14 عاما، فُقِد في البحر الأبيض المتوسط، إنه تحدث إلى ابنه للمرة الأخيرة مساء 7 يونيو، وأخبره بأنهم سيقلعون بعد يومين.

قارب الصيد المزدحم الذي استقله ابنه مع مئات المهاجرين الآخرين الذين أبحروا من ليبيا انقلب في البحر بالقرب من شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في ليلة 13 يونيو قبل أن تصل إلى الشواطئ الأوروبية.

ولقي 82 شخصًا على الأقل مصرعهم فيما وصف بأنه أحد أكثر حالات غرق المهاجرين دموية في السنوات الأخيرة.

وقال الأب لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته حفاظا على خصوصيته، إن الشبان يغادرون القرية بانتظام دون ابلاغ عائلاتهم.

وأضاف: “هذا ما حدث لنا.. اكتشفت أن ابني قد غادر إلى ليبيا، حيث أمضى 15 يومًا قبل الإقلاع في البحر”، كما نقل موقع المونيتور.

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وتم انتشال أكثر من 100 ناجٍ من المياه ، لكن الأمم المتحدة قالت إن ما بين 400 و 750 راكبًا محشورين على متن القارب، ومن المحتمل أن رفات العديد منهم لا يزالون في البحر.

وتقول السلطات إن 43 مصرياً نجوا، وقالت منظمة غير حكومية محلية ، وهي منصة اللاجئين في مصر (RPE) ، إنها تلقت عشرات المكالمات من العائلات اليائسة للحصول على أخبار عن أقاربها.

من قرية نعمنة التابعة لدلتا النيل لوحدها ، حددت المنظمة 13 شخصًا مفقودًا ، من بينهم تسعة قاصرين، وفي قريتين بمحافظة الشرقية ، قال المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية نور خليل، إن أكثر من 40 أسرة طلبت المساعدة.

وأضاف قال خليل لوكالة فرانس برس: “ليس لدينا أرقام محددة للمصريين الذين كانوا على متن القارب والسلطات لم تكشف عن عدد المصريين الذين اختفوا”.

القصر غير المصحوبين

وتم إعطاء رقم تقريبي – حوالي 200 مصري على متن سفينة الصيد – من خلال برنامج تلفزيوني شهير يقدمه المذيع عمرو أديب ، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحكومة.

لكن بعد مرور أكثر من أسبوعين ، لم يكن لدى عائلة المراهق المفقود أي فكرة عما حدث له.

قال الأب: “ذهبنا إلى وزارة الخارجية وأخذوا عينة من الحمض النووي ، لكننا لا نعرف شيئًا ، ولا أحد يخبرنا بأي شيء”.

وبحسب وكالة دوريات الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، سجلت السلطات 50300 مهاجر وصلوا إلى أوروبا بين يناير ومايو عبر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أخطر طريق للهجرة في العالم، لكن البعض نجح في ذلك دون أن يتم اكتشافه.

وفي عام 2022 ، كانت نسبة المصريين تقدر بشخص من كل خمسة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر، وواحد من كل ثلاثة قاصرين غير مصحوبين، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وتقول الوكالة إن معظمهم يشقون طريقهم عبر ليبيا ، مدفوعين بأسوأ أزمة اقتصادية لمصر في التاريخ الحديث وما تصفه جماعات حقوق الإنسان المصرية بانتهاكات حقوق الإنسان “الكارثية”.

صاغت القاهرة صورة لنفسها كخط دفاع ضد الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ، وطلبت التمويل في المقابل وعززت الأمن على حدودها.

المشكلة “انتقلت”

تقول السلطات إنه لم يغادر أي قارب مهاجرين من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، فيما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الشهر، بدور مصر “كشريك رئيسي” للاتحاد الأوروبي في “الهجرة غير الشرعية” ، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة لباريس.

في أغسطس / آب ، أعلنت المفوضية الأوروبية تمويل 80 مليون يورو (87 مليون دولار) لـ “إدارة الحدود” في مصر بما في ذلك “المراقبة على الحدود البرية والبحرية”.

لكن “عسكرة الحدود ليست حلاً”، حيث تعرض المهاجرون للانتهاكات في المناطق التي قيّدت فيها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان الوصول إليها ، بحسب خليل.

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية إنه بدلاً من ردع اليائسين من المغادرة، نقلت المشكلة فقط، حيث يعبر المصريون يعبرون إلى ليبيا، ثم الشروع في الممر الغادر من هناك.

وتعرضت ليبيا مرارًا وتكرارًا لانتقادات من الأمم المتحدة بسبب تعاملها مع المهاجرين ، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي.

وفي أوائل يونيو ، بثت وسائل الإعلام الليبية لقطات لم يتم التحقق منها، تظهر مئات المصريين يُزعم أنهم أُجبروا على السير إلى الحدود أثناء ترحيلهم من جار مصر الغربي الذي مزقته الحرب.

وقال خليل إن العديد من المهاجرين يعرفون المخاطر التي يواجهونها ، ومن المرجح أن يستمروا في القيام بمثل هذه الرحلات طالما أن الجيل الجديد غير قادر على رفع صوته أو لديه آفاق اقتصادية في مصر، وأشار إلى نمط متغير للهجرة.

وأضاف: “في السابق، كانوا يأتون إلى أوروبا لبضع سنوات ، ويعودون إلى مصر ويبدأون مشروعًا صغيرًا بالمال الذي ادخروه أثناء وجودهم في الخارج.. الآن، الجيل الجديد لا يريد العودة إلى مصر ، ولا يرى أي مستقبل هناك”.