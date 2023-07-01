السبت, يوليو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدالجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب...
الهدهد

الجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب الخطيرة؟

زيادة كبيرة في رحلات هروب المصريين على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد

كتب خالد السعدي
الجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب الخطيرة؟
رحلات الهروب الخطيرة من مصر
- Advertisement -

وطن- على أمل الهروب من الاقتصاد السيئ والآفاق القاتمة، يحاول المصريون بشكل متزايد عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا والذي أودى بحياة العشرات هذا الشهر في غرق سفينة قبالة اليونان.

يقول والد طفل يبلغ 14 عاما، فُقِد في البحر الأبيض المتوسط، إنه تحدث إلى ابنه للمرة الأخيرة مساء 7 يونيو، وأخبره بأنهم سيقلعون بعد يومين.

قارب الصيد المزدحم الذي استقله ابنه مع مئات المهاجرين الآخرين الذين أبحروا من ليبيا انقلب في البحر بالقرب من شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في ليلة 13 يونيو قبل أن تصل إلى الشواطئ الأوروبية.

ولقي 82 شخصًا على الأقل مصرعهم فيما وصف بأنه أحد أكثر حالات غرق المهاجرين دموية في السنوات الأخيرة.

وقال الأب لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته حفاظا على خصوصيته، إن الشبان يغادرون القرية بانتظام دون ابلاغ عائلاتهم.

وأضاف: “هذا ما حدث لنا.. اكتشفت أن ابني قد غادر إلى ليبيا، حيث أمضى 15 يومًا قبل الإقلاع في البحر”، كما نقل موقع المونيتور.

- Advertisement -

وتم انتشال أكثر من 100 ناجٍ من المياه ، لكن الأمم المتحدة قالت إن ما بين 400 و 750 راكبًا محشورين على متن القارب، ومن المحتمل أن رفات العديد منهم لا يزالون في البحر.

وتقول السلطات إن 43 مصرياً نجوا، وقالت منظمة غير حكومية محلية ، وهي منصة اللاجئين في مصر (RPE) ، إنها تلقت عشرات المكالمات من العائلات اليائسة للحصول على أخبار عن أقاربها.

من قرية نعمنة التابعة لدلتا النيل لوحدها ، حددت المنظمة 13 شخصًا مفقودًا ، من بينهم تسعة قاصرين، وفي قريتين بمحافظة الشرقية ، قال المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية نور خليل، إن أكثر من 40 أسرة طلبت المساعدة.

وأضاف قال خليل لوكالة فرانس برس: “ليس لدينا أرقام محددة للمصريين الذين كانوا على متن القارب والسلطات لم تكشف عن عدد المصريين الذين اختفوا”.

عدد المصريين الذين اختفو
عدد المصريين الذين اختفو

القصر غير المصحوبين

وتم إعطاء رقم تقريبي – حوالي 200 مصري على متن سفينة الصيد – من خلال برنامج تلفزيوني شهير يقدمه المذيع عمرو أديب ، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحكومة.

لكن بعد مرور أكثر من أسبوعين ، لم يكن لدى عائلة المراهق المفقود أي فكرة عما حدث له.

قال الأب: “ذهبنا إلى وزارة الخارجية وأخذوا عينة من الحمض النووي ، لكننا لا نعرف شيئًا ، ولا أحد يخبرنا بأي شيء”.

وبحسب وكالة دوريات الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، سجلت السلطات 50300 مهاجر وصلوا إلى أوروبا بين يناير ومايو عبر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أخطر طريق للهجرة في العالم، لكن البعض نجح في ذلك دون أن يتم اكتشافه.

وفي عام 2022 ، كانت نسبة المصريين تقدر بشخص من كل خمسة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر، وواحد من كل ثلاثة قاصرين غير مصحوبين، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وتقول الوكالة إن معظمهم يشقون طريقهم عبر ليبيا ، مدفوعين بأسوأ أزمة اقتصادية لمصر في التاريخ الحديث وما تصفه جماعات حقوق الإنسان المصرية بانتهاكات حقوق الإنسان “الكارثية”.

صاغت القاهرة صورة لنفسها كخط دفاع ضد الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ، وطلبت التمويل في المقابل وعززت الأمن على حدودها.

المشكلة “انتقلت”

تقول السلطات إنه لم يغادر أي قارب مهاجرين من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، فيما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الشهر، بدور مصر “كشريك رئيسي” للاتحاد الأوروبي في “الهجرة غير الشرعية” ، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة لباريس.

لم يغادر أي قارب مهاجرين من الشواطئ المصرية منذ عام 2016،
لم يغادر أي قارب مهاجرين من الشواطئ المصرية منذ عام 2016،

في أغسطس / آب ، أعلنت المفوضية الأوروبية تمويل 80 مليون يورو (87 مليون دولار) لـ “إدارة الحدود” في مصر بما في ذلك “المراقبة على الحدود البرية والبحرية”.

لكن “عسكرة الحدود ليست حلاً”، حيث تعرض المهاجرون للانتهاكات في المناطق التي قيّدت فيها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان الوصول إليها ، بحسب خليل.

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية إنه بدلاً من ردع اليائسين من المغادرة، نقلت المشكلة فقط، حيث يعبر المصريون يعبرون إلى ليبيا، ثم الشروع في الممر الغادر من هناك.

وتعرضت ليبيا مرارًا وتكرارًا لانتقادات من الأمم المتحدة بسبب تعاملها مع المهاجرين ، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي.

وفي أوائل يونيو ، بثت وسائل الإعلام الليبية لقطات لم يتم التحقق منها، تظهر مئات المصريين يُزعم أنهم أُجبروا على السير إلى الحدود أثناء ترحيلهم من جار مصر الغربي الذي مزقته الحرب.

وقال خليل إن العديد من المهاجرين يعرفون المخاطر التي يواجهونها ، ومن المرجح أن يستمروا في القيام بمثل هذه الرحلات طالما أن الجيل الجديد غير قادر على رفع صوته أو لديه آفاق اقتصادية في مصر، وأشار إلى نمط متغير للهجرة.

وأضاف: “في السابق، كانوا يأتون إلى أوروبا لبضع سنوات ، ويعودون إلى مصر ويبدأون مشروعًا صغيرًا بالمال الذي ادخروه أثناء وجودهم في الخارج.. الآن، الجيل الجديد لا يريد العودة إلى مصر ، ولا يرى أي مستقبل هناك”.

المصدرفرانس برس ,موقع المونيتور، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

خفايا 30 يونيو في عشريتها الأولى.. هل تردد الجيش المصري في الانقلاب على مرسي؟

حياتنا

كما لم ترها من قبل.. ياسمين صبري تمارس اليوغا في وضعيات مثيرة على شاطئ البحر (شاهد)

الهدهد

قصف قوات فاغنر شرق ليبيا.. من يقف وراء استهداف المرتزقة الروس في أكثر مناطقهم حماية؟

الهدهد

صلاة السيسي ووزير أوقافه وشيخ الأزهر في عيد الأضحى “باطلة” .. فيديو يكشف السبب

الهدهد

أول صورة لـ سيد السويركي مالك “التوحيد والنور” بعد إفراج نظام السيسي عنه

الهدهد

المعارضة المصرية تتحدى السيسي: جميلة إسماعيل تضع شروطها لخوض الانتخابات الرئاسية

الهدهد

ماذا يأكل أضخم عجل في مصر؟.. مفاجأة ودهشة أصابت المذيع من الإجابة (فيديو)

الهدهد

مليونير مصري مات وهو يمارس الرذيلة.. ليلة حمراء وألعاب جنسية انتهت بجريمة مروعة

الهدهد

لقطات مروعة لانهيار عقار الإسكندرية وأحد الناجين يفجر مفاجأة صادمة

حياتنا

غوارديولا يتحول لملك فرعوني ويعيش رفاهية رمسيس الثاني (فيديو)

فيديو

تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

الهدهد

تسريب التشكيل الجديد للمجلس العسكري.. السيسي مُرتبك وسيطرته على الجيش تتراجع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم حسين تركض بالبكيني لينكشف المستور (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

همجية الفايكنج السويدية تعود من جديد: من خطف أطفال المسلمين الى التجديف بدينهم!‎

الموسيقى.. هل هي الحل لتكون أقوى في الرياضيات؟

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري! (شاهد)

إذا شعرت بأنه يتم مراقبتك عندما لا يكون أحد حولك فهذا من أعراض مرض خطير

منع سيدة لبنانية من دخول الشاطئ بسبب حجابها ومواجهة مثيرة مع فرد أمن (فيديو)

دنيا بطمة تواصل الإثارة بـ”الهوت شورت” وشعر ميريام فارس (فيديو)

حكيمي يتخطى صلاح.. أغلى 5 لاعبين عرب في عالم كرة القدم (صور)

داء السكري من النوع 2: يمكن أن تكون الاضطرابات الجنسية من أعراض المرض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC