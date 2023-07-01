السبت, يوليو 1, 2023
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ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري! (شاهد)

المتابعون هاجموا زينب فياض واتهموها بملاحقة والدتها هيفاء وهبي في التعري

كتب سالم حنفي
ابنة هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة وجريئة تثير غضب متابعيها: تتسابقين مع أمك في العري!
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
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وطن- أثارت إطلالة زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي غضب متابعيه بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على “انستغرام“.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي بإطلالة نارية، حاولت من خلالها إبراز جمالها ومفاتن جسدها بشكل واضح ودون مواربة.

وارتدت ابنة هيفاء وهبي في إطلالتها الجديدة فستان أبيض قصير جدا مع فتحة صدر واسعة، موشح بكلمات باللون الأسود، مع حذاء أسود لامع بكعب عال، كما غطت ساقيها بفيزون شفاف جدا.

واختارت ابنة هيفاء وهبي الوقوف بزاوية مثيرة، أبرزت من خلالها مفاتن جسدها، حيث ظهرت بزاوية مائلة لتظهر الصورة من الجانب موضحة أبرز مفاتن جسدها.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

صورة زينت فياض لم ترق لمتابعيها الذين رأوا فيها مبالغة شديدة في تقمص نهج والدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منتقدين كثرة عمليات التجميل التي تجريها كل فترة وفترة.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي:” كنت من المتابعات لك لرقيك و احترامك لنفسك اولا و لوضعك كأم و قدوة. لبناتك . في الفترة الاخيرة وقع تغير شااامل بشخصيتك و كانك تريدين إثبات شيء بهذا العري و الابتذال.. رقيك في احترامك و تميزك و ليس في عرض جسدك على الجميع واللجوء لعمليات التجميل”.

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إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي
إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي

وقالت متابعة ثانية مهاجمة زينب فياض:” صحيح كلام الناس مايهمنا بشى بس كلام الله اعظم ياليت نتستر ونخاف من اللي خالقنا ونحنرم البلد اللي عايشين فيه حتى ماناثر على اجيال اهلهم تعبوا وهم يربونهم وكل بنت راح تصيرين قدوتها بالتعري او حتى نظره شاب لكي تتحملين وزرهم يوم القيامه ياليت نصحى شوي ماخلقنا لهذا”.

إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي
إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي

وتواصل الهجوم والانتقاد لزينب فياض، حيث علقت إحدى المتابعات بالقول:” مع الأسف انا كنت شوفك زمان غير امك تماما كنت مختلفة عنها بطريقة ما لكن الآن اشعر انك تتسابقين معها كأنك تريدين ان توصلي لها رسالة او تريدين ان تقولي لها انا اجمل منك لكن لا أعلم ما غايتك منها”.

إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي
إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي

وقالت أخرى:” الظاهر ماما سحبتك لطريقها الاعوج”.

إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي
إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي

وهاجمتها متابعة خامسة بالقول:” اذا امج هيفاء شتطلعين انتي نبي الله اكيد خلف على خلفوا”.

إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي
إحدى المتابعات منتقدة اابنة هيفاء وهبي
المصدرانستجرام ، وطن

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