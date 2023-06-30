5 أغلى سيارات في العالم خلال عام 2023..إحداها بسعر 28 مليون دولار

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وطن- يتنافس العديد من الأغنياء حول العالم في اقتناء السيارات الفاخرة والأغلى ثمناً، بحثاً عن التميز وجذب الأنظار.

وهناك العديد من السيارات الخارقة والأغلى ثمناً، لا سيما في عام 2023. ولكن معظمها يشمل تلك السيارات التي لا تُعرض إلا لعدد قليل من العملاء المعروفين.

هذه السيارات التي سنتحدث عنها في هذه المقالة التي نشرها موقع “viva.co.id“ليست متاحة حقًا لأي شخص. وفي بعض الحالات، تكون مخصصة بالكامل منذ سنوات لشخص واحد فقط.

رولز رويس بوت تيل

تم تصميم سيارة “Rolls-Royce Boat Tail” الذي يبلغ سعرها 28 مليون دولار تقريبًا، كنموذج مُصمم خصيصًا، مع إنتاج ثلاث وحدات فقط.

تتميز السيارة بعناصر مستوحاة من يخوت السباق J–Class ومن Boat Tail 1932، وهي مدعومة كذلك بمحرك V12 بسعة 6.75 لترًا مزدوج الشاحن التوربيني ينتج 563 حصان (420 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 620 رطل قدم.

وبهذا تصبح سيارة “Rolls-Royce Boat Tail” أغلى سيارة جديدة في العالم في عام 2023.

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بوجاتي لا فواتور نوار

اتخذت الشركة الفرنسية بوجاتي”Bugatti” قرارًا رائعًا بشأن العلامة التجارية من خلال تسمية هذه السيارة باسم “لا فواتور نوار La Voiture Noire”، وتعني حرفيًا “السيارة السوداء” باللغة الفرنسية.

السيارة مصنوعة من ألياف الكربون المشكلة يدويًا وتعمل بمحرك W16 رباعي التوربو بسعة 8.10 لترًا ينتج 1500 حصان. وتبلغ السرعة القصوى لها 420 كم / ساعة.

وتطرح السيارة بسعر 18.7 مليون دولار أمريكي.

باجاني زوندا

هذه السيارة التي يبلغ سعرها حوالي 17.6 مليون دولار أمريكي هي نسخة خاصة من شركة Zonda وتم إنتاج ثلاث وحدات منها فقط.

هيكل السيارة مصنوع بشكل كامل من ألياف الكربون مما يجعل وزنها خفيفاً للغاية ويعطيها سرعة كبيرة وسلاسة في الحركة.

مع تسارع من 0 حتى 60 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية، يمكن أن تصل سيارة باجاني إلى سرعة قصوى تبلغ 355 كم / ساعة.

كاوس

هذه السيارة من عمل مصمم السيارات اليوناني سبيروس بانوبولوس. تبلغ قوتها 2.048 حصانًا، ويمكن أن يصل سعرها إلى 14.4 مليون دولار أمريكي.

رولز رويس سويبتايل

تم صنع هذه السيارة في الأصل بناءً على طلب خاص، وقد جذبت انتباه محبي السيارات حول العالم.

تجمع سيارة Rolls-Royce Sweptail بين الفخامة العصرية ولمسة عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

تبلغ السرعة القصوى لها 250 كم/ ساعة ويبلغ سعرها 13 مليون دولار أمريكي.