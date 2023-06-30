هيا مرعشلي تعايد متابعيها بصور مثيرة لمؤخرتها وصدرها! (شاهد)

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وطن – نشرت الفنانة السورية هيا مرعشلي صورة جريئة، بدت فيها عارية الصدر، وترتدي نظارات شمسية، واشتكت فيها من ظهور “حبة” على خدّها الأيمن.

وأرفقت هيا مرعشلي صورتها التي نشترها عبر “ستوري” حسابها في انستغرام، تعليقاً: “ومنقول هاي لحبة العيد”.

كما نشرت “مرعشلي” صوراً أخرى، أثناء تواجدها على شاطئ البحر. ويبدو منها أنها تعمدت التقاط الصور من الخلف، لتظهر مؤخرتها -وفق متابعين- انتقدوها على ذلك.

وجاء في تعليق أحد المتابعين على صور الفنانة السورية: “كان ممكن نقول حابه تورجي الناس اطلالة البحر والشط. بس بما انك حاشية البلوزة بالشورت بس من ورا اصبح واضح جداً شو بدك تورجي العالم. وبالمناسبة يا هيا الخلفية عند البنت عبارة عن شوية دهون فقط. يعني فش فيها تفاصيل حلوة وتستحق التأمل زي العيون مثلا”.

وعلق متابع ساخراً: بكلمة “شفناها”. في إشارة منه الى مؤخرة الفنانة السورية “مرعشلي”

وكانت هيا مرعشلي نشرت مجموعة من الصور على “انستغرام” وثقت لحظات استجمامها على شاطىء البحر في ظل الموجة الحارة التي تستهدف المنطقة العربية حاليا.

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وظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي في إحدى الصور مرتدية بكيني أسود وسط الماء، مكتفية بإظهار ظهرها المكشوف وعدم الكشف عن مقدمة جسدها وهي بلباس البحر، مع ظهور قرص الشمس لحظة الغروب.