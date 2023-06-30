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مطربة تكشف ثدييها للجمهور فتم فتح تحقيق مع شرطي اعترض على تصرفها المخل (شاهد)

عرضت المغنية روسيو سايز ثدييها في حفل موسيقي في يوم فخر المثليين في مدينة مرسية

كتب سالم حنفي
مطربة تكشف ثدييها للجمهور فتم فتح تحقيق مع شرطي اعترض على تصرفها المخل
المطربة روسيو سايز
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وطن- فتح مكتب المدعي العام في مدينة مورسية الإسبانية إجراءات للتحقيق في الأفعال المحتملة المنسوبة إلى أحد عناصر الشرطة المحلية في المدينة الذي أمر بوقف أداء المطربة روسيو سايز السبت الماضي بعد خلعها قميصها وإظهار ثدييها للجمهور.

وبحسب موقع ” okdiario ” الإسباني، قدمت الفنانة روسيو سايز عرضًا بمناسبة يوم فخر المثليين في مدينة مرسية، وظهرت أمام الجمهور نصف عارية وحملت علم قوس قزح لمجموعة LGTBI الجماعية.

المغنية روسيو سايز تتحدث عن الواقعة

وتحدث “سايز” عن الحدث عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“، راوية ما حدث بالقول:” أتمنى ألا أضطر إلى كتابة هذا مرة أخرى. في فخر مورسية، في نفس الأغنية كما هو الحال دائما حيث خلعت قميصي لمدة 10 سنوات ، أوقفت الشرطة حفلتي الموسيقية”.

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وتابعت وفق ما نقله الموقع:” لم يسمحوا لي بالاستمرار إذا لم أرتدي ملابسي . إما أن أرتدي قميصي أو أغادر.. كنت مقيدة اليدين. لقد لبست ، انهينا من الحفل احتراما للجمهور”.

مفتش شرطي اتهمها بانتهاك القانون

وقالت أنه “لم يسمح لأي شخص بدخول غرفة تبديل الملابس لأخذ أمتعتنا إذا لم يتحدث إلى المفتش”، موضحة انها رفضت وأن المفتش ذهب للبحث عنها في الشارع ليقيد يديها وقال لها:” لقد انتهكت القوانين، معلقة على ذلك “لا أعرف عدد القوانين وأنني سأفتح تقرير شرطة له “.

وتابعت:”سألته إذا كان له بنات فأجاب بنعم. وسألته: لو كنت رجلاً هل تندد بي؟ وقال لي بشكل قاطع: لا. لأنه إذا فعلها رجل فهذا ليس غير قانوني . ولن أسمح لبناتي بفعل شيء مخالف للقانون “.

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روسيو سايز تعبر عن سعادتها لفتح تحقيق مع الشرطي

وبعد أن علمت المطربة روسيو سايز بفتح هذا الملف لفتح تحقيق داخلي من قبل الشرطة المحلية، ردت مرة أخرى على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها معربة عن سعادتها.

وقالت المطربة ” من المفترض أن ذلك كان إساءة استخدام للسلطة وهذع أعظم سعادة يمكن أن أحصل عليها بعد الإذلال الذي عانيته على يد هذا الرجل”.

المصدرموقع okdiario ,تويتر، وطن

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