الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةحياتنامصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت...
حياتناغير مصنف

مصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت (شاهد)

ظهور رونالدو وجورجينا على متن اليخت في أجازتهما العائلية جاء ردا عمليا على شائعات توتر العلاقة بينهما

كتب سالم حنفي
مصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت
جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- تمكن مصورون متسللون من التقاط العديد من اللقطات الخاصة التي جمعت لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وشريكته العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز أثناء قضائهما الأجازة على متن يخت برفقة أبنائهم وعدد من الأصدقاء.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع ” okdiario” الإسباني تظهر المؤثرة وعارضة الأزياء “جورجينا” وشريكها “رونالدو” وهما يقفزان في الماء ويعيشان حياتهام الطبيعية على اليخت ، حيث أمضيا عدة أيام في الاستمتاع بالبحر مع العائلة والأصدقاء.

جورجينا تطلع متابعيها على أجواء استمتاعها برفقة رونالدو على متن اليخت

ولم تتوان شريكة البرتغالي “رونالدو” خلال الأيام الماضية عن مشاركة متابعيها ومعجبيها صورها برفقة “الدون” والأبناء من على اليخت خلال قضائهما الاجازة العائلية الخاصة.

ونشرت “جورجينا” مجموعة من الصور لها ولشريكها وأبنائهما من على اليخت، وثقت من خلالها مدى استمتاع الأسرة بهذه الرحلة التي كانت مرتقبة منذ وقت.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
جورجينا برفقة رونالدو على متن اليخت
جورجينا برفقة رونالدو على متن اليخت
جورجينا برفقة أبنائها
جورجينا برفقة أبنائها

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وفي آخر تحديث لحسابها على “انستغرام“، واصلت “جورجينا” نشر بعض اللقطات التي توثق اللحظات الرائعة التي قضتها العائلة برفقة بعضهم البعض.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

- Advertisement -

تأكيد على الشراكة بين رونالدو وجورجينا

وتأتي هذه الألفة بين “رونالدو” وشريكته “جورجينا” لتؤكد على الشراكة التي تجمعهما منذ سنوات.

كما تأتي هذه الأجواء العائلية والتي لم تخل من لحظات حميمية بين الشريكين على متن اليخت كرد عملي موثق على ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من إشاعات استهدفت العلاقة بين جورجينا ورونالدو.

وبحسب ما أثير مؤخرا، فإن “رونالدو” قد سئم من “جورجينا” وانتقد تركيزها على الاهتمام بنفسها فقط، وأنه منزعج لأن كل ما يهمها هو التسوق، قبل أن يخرج وينفي كل ما أشيع حول علاقته بشريكته.

رونالدو ينفي شائعات الخلاف مع جورجينا

ومع انتشار الإشاعات كالنار في الهشيم حول تدهو العلاقة بينه وبين جورجينا، نشر رونالدو قبل عدة أسابيع صورة كانت بمثابة الرد الحازم على تلك الإشاعات.
وفي الصورة، ظهر رونالدو وهو يقبل جورجينا قبلة حميمية أثناء تناولهما عشاء رومانسي وأرفقها بتعليق : في نخب الحب”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

المصدرانستجرام ، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

كريستيانو رونالدو لم يُعلن إسلامه ولم يُغير اسمه لـ “كريم رونالدو”.. وهذه الحقيقة

حياتنا

جورجينا تواصل الإثارة بالبكيني .. شاهد آخر صور ساخنة لها وهي تسبح

حياتنا

نور الغندور في موقف لا تحسد عليه.. انعكاس المرآة كشف جزءاً حساساً في جسدها (شاهد)

حياتنا

جورجينا عارية وتعرض مؤخرتها أمام رونالدو بطريقة مثيرة! (صور)

حياتنا

جورجينا بالملابس الداخلية فقط .. صورة مثيرة نشرها رونالدو (شاهد)

رياضة

التاريخ يُلاحق الدون رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 123 مع البرتغال (فيديو)

حياتنا

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز في إطلالة مثيرة مع لدغة نحلة على شاطئ بحيرة ورونالدو يعلق! (شاهد)

الهدهد

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ينافس جورجينا رودريغيز في إعلان لـ”العود” (شاهد)

حياتنا

جورجينا تحاكم زميلها السابق بعدما فضح المكان الحقيقي “المُخزي” الذي التقت به رونالدو!

حياتنا

انفصال رونالدو وجورجينا .. مفاجأة عن قصة الحب التي باتت على المحك

حياتنا

شقيقة جورجينا تساهم في انتشار عطر عربي في الغرب عن غير قصد..هذ ما فعلته!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كما لم ترها من قبل.. ياسمين صبري تمارس اليوغا في وضعيات مثيرة على شاطئ البحر (شاهد)

فيديو مقتل مهاجم القنصلية الأمريكية في جدة أول أيام العيد يغزو مواقع التواصل ويثير الجدل! (شاهد)

قصف قوات فاغنر شرق ليبيا.. من يقف وراء استهداف المرتزقة الروس في أكثر مناطقهم حماية؟

مطربة تكشف ثدييها للجمهور فتم فتح تحقيق مع شرطي اعترض على تصرفها المخل (شاهد)

إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص! (شاهد)

تحدّي المستحيل.. أمامك 21 ثانية فقط للعثور على النورس المخفيّ!

سائح يوناني يستفز الأتراك في قلب إسطنبول: “آيا صوفيا ستعود مسيحيّة”.. سرعة عقوبته لاتُصدّق

كلمات شديدة اللهجة من مستشار الأمن القومي الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بسبب إيران!

تزامناً مع مقتل “الشاب نائل”.. ماكرون يرقص مع “مثلي جنسي” في قلب باريس

سلمى حايك تحتفل بأسبوع الرفاهية العالمي بصور عارية في الساونا (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC