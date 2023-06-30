مصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت (شاهد)

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وطن- تمكن مصورون متسللون من التقاط العديد من اللقطات الخاصة التي جمعت لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وشريكته العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز أثناء قضائهما الأجازة على متن يخت برفقة أبنائهم وعدد من الأصدقاء.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع ” okdiario” الإسباني تظهر المؤثرة وعارضة الأزياء “جورجينا” وشريكها “رونالدو” وهما يقفزان في الماء ويعيشان حياتهام الطبيعية على اليخت ، حيث أمضيا عدة أيام في الاستمتاع بالبحر مع العائلة والأصدقاء.

جورجينا تطلع متابعيها على أجواء استمتاعها برفقة رونالدو على متن اليخت

ولم تتوان شريكة البرتغالي “رونالدو” خلال الأيام الماضية عن مشاركة متابعيها ومعجبيها صورها برفقة “الدون” والأبناء من على اليخت خلال قضائهما الاجازة العائلية الخاصة.

ونشرت “جورجينا” مجموعة من الصور لها ولشريكها وأبنائهما من على اليخت، وثقت من خلالها مدى استمتاع الأسرة بهذه الرحلة التي كانت مرتقبة منذ وقت.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وفي آخر تحديث لحسابها على “انستغرام“، واصلت “جورجينا” نشر بعض اللقطات التي توثق اللحظات الرائعة التي قضتها العائلة برفقة بعضهم البعض.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

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تأكيد على الشراكة بين رونالدو وجورجينا

وتأتي هذه الألفة بين “رونالدو” وشريكته “جورجينا” لتؤكد على الشراكة التي تجمعهما منذ سنوات.

كما تأتي هذه الأجواء العائلية والتي لم تخل من لحظات حميمية بين الشريكين على متن اليخت كرد عملي موثق على ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من إشاعات استهدفت العلاقة بين جورجينا ورونالدو.

وبحسب ما أثير مؤخرا، فإن “رونالدو” قد سئم من “جورجينا” وانتقد تركيزها على الاهتمام بنفسها فقط، وأنه منزعج لأن كل ما يهمها هو التسوق، قبل أن يخرج وينفي كل ما أشيع حول علاقته بشريكته.

رونالدو ينفي شائعات الخلاف مع جورجينا

ومع انتشار الإشاعات كالنار في الهشيم حول تدهو العلاقة بينه وبين جورجينا، نشر رونالدو قبل عدة أسابيع صورة كانت بمثابة الرد الحازم على تلك الإشاعات.

وفي الصورة، ظهر رونالدو وهو يقبل جورجينا قبلة حميمية أثناء تناولهما عشاء رومانسي وأرفقها بتعليق : في نخب الحب”.