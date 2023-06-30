الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةالهدهدلعبة ستة أيام في الفلوجة: جدل يثير غضب العراقيين ولعبة بديلة ترد...
الهدهد

لعبة ستة أيام في الفلوجة: جدل يثير غضب العراقيين ولعبة بديلة ترد على الأمريكان

انتقادات حادة للعبة الفيديو التي تصوّر الحرب من وجهة نظر أمريكية ورد فعل العراقيين

كتب خالد السعدي
لعبة ستة أيام في الفلوجة
لعبة ستة أيام في الفلوجة التي تصور الغزو العراقي للعراق
- Advertisement -

وطن – عاد إلى الواجهة من جديد، الجدل الذي أثير بشأن لعبة “ستة أيام في الفلوجة”، حيث تعرضت مطورة الألعاب الأمريكية Highwire Games والناشر Victura لانتقادات حادة، بعد إطلاق إصدار مبكر من اللعبة التي تحاكي الغزو الأمريكي للعراق.

ومنذ إعلانها الأول قبل 18 عامًا تقريبًا ، أثارت اللعبة جدلًا مستمرًا ، نابعًا من محاولتها تصوير معركة الفلوجة الثانية، وهو نزاع شاق استمر ستة أسابيع في عام 2004 شاركت فيه القوات التي تقودها الولايات المتحدة والجماعات المسلحة العراقية، والتي تصنف بأنها من أكثر المعارك دموية للاحتلال الأمريكي.

انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الطريقة المروعة التي صمّمت بها اللعبة، حيث لا يمكن للمستخدمين اللعب إلا كأعضاء في مكافحة التمرد الأمريكية، كما اتُهم القائمون عليها بمحاولة تبييض الجرائم الأمريكية في العراق.

وأشعل إعلان تشويقي للعبة نشره حساب رسمي عاصفة نارية من الانتقادات على تويتر ، حيث قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن اللعبة تقلل من أهوال الحرب وتقلل من الاحترام للأرواح التي فقدت نتيجة الغزو الأمريكي.

قال أحد المستخدمين، إن اللعبة تتيح للأشخاص الظهور كمجرمي حرب وإرهابيين أثناء ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب مدنيي.

- Advertisement -

وفقًا للموقع الرسمي للعبة، وُعد اللاعبون بتجربة غامرة في “سيناريوهات الحياة الواقعية” ، حيث يخطوون مكان الجنود الأمريكيين الحقيقيين الذين يروون تجاربهم المباشرة.

ويزعم الموقع، التزام اللعبة بـ”الأصالة والاحترام” من خلال ذكر مشاركة أكثر من 100 من مشاة البحرية والجنود والمدنيين العراقيين الذين ساهموا بالصور ومقاطع الفيديو والاستشارات بخصوص تلك الحرب.

ومع ذلك ، أشار لاعبون شاركوا بالفعل في هذه العبة، إلى عدم وجود خيار للعب من منظور العراقيين.

وقريبا ستكتمل اللعبة التي تم إصدارها للاعبين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المبكر الأسبوع الماضي، على أن يتم إصدارها بالكامل في عام 2024 عبر أجهزة الكمبيوتر ووحدة التحكم.

لعبة بديلة قيد التطوير

وسط الضجة المستمرة حول استبعاد المنظور العراقي، لفت المستخدمون الانتباه إلى لعبة أخرى قيد التطوير حاليًا، وهي لعبة “War Operation ™ Full Contact” تتيح للاعبين فرصة تجربة حرب العراق من وجهة نظر جندي عراقي يدافع عن بلاده.

وأشاد المستخدمون بهذه اللعبة، التي تتيح لهم أداء دور المقاومة العراقية البطولية، واللعبة من تطوير Longmire Studio.

War Operation
لعبة War Operation ولعب دور المقاومة العراقية البطولية في حرب العراق

وفي حديثهما إلى موقع “ميدل إيست آي“، أكد يوسف أردوغان ونبيل باجي من Longmire Studio أنه على الرغم من كونها لعبة ، إلا أنها تعمل أيضًا كعمل تاريخي ، حيث تقوم بإعادة بناء عناصر العالم الواقعي بدقة.

بدأ تطوير هذه اللعبة بهدف وحيد هو تقديم رؤية بديلة لألعاب الفيديو الحربية، وهي تختلف عن الألعاب التي تدافع عن النزعة العسكرية الأمريكية والبطولة التي كثيرًا ما تتواجد في ألعاب الفيديو الحربية الواقعية.

وفي اللعبة، يُلاحظ التكرار الدقيق لمواقع مثل ساحة الفردوس، وهو موقع مهم خلال حرب العراق ، وصولاً إلى صالونات تصفيف الشعر والمتاجر والمطاعم ، كان القصد منه إظهار العراق ليس كمجرد منظر طبيعي مزقته الحرب ولكن كمدينة مثل أي مدينة أخرى.

نفى المطورون أن تكون لعبتهم ردا مباشرا على لعبة “ستة أيام في الفلوجة”، لكنهم أكدوا أن مشروعهم يمكن أن يكون بالتأكيد استجابة جادة لجميع الألعاب التي تتبنى هذه الأيديولوجيات الضارة والمضرة بالمجتمعات الشرق أوسطية والإسلامية في جميع أنحاء العالم.

ومع احتدام الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول حدود محتوى ألعاب الفيديو والمسؤوليات الأخلاقية لمطوري الألعاب ، أشار العديد من المستخدمين إلى أن حساب “ستة أيام في الفلوجة” كان يعمل بنشاط على حجب وإخفاء الردود التي كانت حاسمة.

المصدرميدل إيست آي + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

سلوان موميكا.. فيديو متداول لحارق المصحف الشريف في صفوف “هذه الكتائب”

فيديو

مروع وكارثي.. طالب عراقي يشق رأس معلمه بعدما منعه من الغش

الهدهد

ناصر محمد.. قطري مثلي يرفع أعلام الخليج (فيديو)

فيديو

فيديو صادم.. لحظة قفز سمكة قرش نحو القارب وعض الصياد وسحبه للماء (شاهد)

الهدهد

الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتباً كويتياً مغتصباً! (شاهد)

الهدهد

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

الهدهد

ضغوط أمريكية أوروبية لإخراج الإمارات من القائمة الرمادية المالية.. ماذا تعني الخطوة؟

الهدهد

لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة

الهدهد

مقتدى الصدر يثير الجدل ببيان مطول عن والده.. ماذا جاء فيه؟

حياتنا

راما الركابي حاولت الانتحار وتبكي.. بعد تعريها واستعراض عورتها (فيديو)

الهدهد

عراقي يروج لفيلم عن المثلية الجنسية في الأردن يشعل الغضب وجهات أمنية عليا تتدخل!

تقارير

ردا على حسام الغمري: من الذي قام بتفجيرات ممتلكات اليهود في القاهرة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيم كارداشيان تبكي وتوجه رسالة لكاني ويست مباشرة على الهواء..ماذا قالت؟!

سلوان موميكا.. فيديو متداول لحارق المصحف الشريف في صفوف “هذه الكتائب”

القراءة في الطفولة تعزز الإبداع في المراهقة.. الأدلة من دراسة بريطانية-صينية

5 أغلى سيارات في العالم خلال عام 2023..إحداها بسعر 28 مليون دولار

حادثة مروعة في الكويت: عاملة فلبينية تقتل رضيعها للحفاظ على سرها أمام كفيلها

دولتان عربيتان فقط وافقتا على إنشاء آلية لكشف مصير المعتقلين في سجون الأسد.. من هما؟

سياسي يمني يؤيد حرق المصحف الشريف.. دافع عن السويد وتغنى بها وسبَّ العرب

الجميع ينتظر الإجازة للسفر لكن بعض شركات الطيران لن تسمح لك بصعود الطائرة!

هيا مرعشلي تعايد متابعيها بصور مثيرة لمؤخرتها وصدرها! (شاهد)

“صراف آلي متنقل يوزع العيدية في شوارع دبي”.. حقيقة فيديو أثار ضجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC