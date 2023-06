لعبة ستة أيام في الفلوجة: جدل يثير غضب العراقيين ولعبة بديلة ترد على الأمريكان

- Advertisement -

وطن – عاد إلى الواجهة من جديد، الجدل الذي أثير بشأن لعبة “ستة أيام في الفلوجة”، حيث تعرضت مطورة الألعاب الأمريكية Highwire Games والناشر Victura لانتقادات حادة، بعد إطلاق إصدار مبكر من اللعبة التي تحاكي الغزو الأمريكي للعراق.

ومنذ إعلانها الأول قبل 18 عامًا تقريبًا ، أثارت اللعبة جدلًا مستمرًا ، نابعًا من محاولتها تصوير معركة الفلوجة الثانية، وهو نزاع شاق استمر ستة أسابيع في عام 2004 شاركت فيه القوات التي تقودها الولايات المتحدة والجماعات المسلحة العراقية، والتي تصنف بأنها من أكثر المعارك دموية للاحتلال الأمريكي.

انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الطريقة المروعة التي صمّمت بها اللعبة، حيث لا يمكن للمستخدمين اللعب إلا كأعضاء في مكافحة التمرد الأمريكية، كما اتُهم القائمون عليها بمحاولة تبييض الجرائم الأمريكية في العراق.

وأشعل إعلان تشويقي للعبة نشره حساب رسمي عاصفة نارية من الانتقادات على تويتر ، حيث قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن اللعبة تقلل من أهوال الحرب وتقلل من الاحترام للأرواح التي فقدت نتيجة الغزو الأمريكي.

قال أحد المستخدمين، إن اللعبة تتيح للأشخاص الظهور كمجرمي حرب وإرهابيين أثناء ارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب مدنيي.

وفقًا للموقع الرسمي للعبة، وُعد اللاعبون بتجربة غامرة في “سيناريوهات الحياة الواقعية” ، حيث يخطوون مكان الجنود الأمريكيين الحقيقيين الذين يروون تجاربهم المباشرة.

ويزعم الموقع، التزام اللعبة بـ”الأصالة والاحترام” من خلال ذكر مشاركة أكثر من 100 من مشاة البحرية والجنود والمدنيين العراقيين الذين ساهموا بالصور ومقاطع الفيديو والاستشارات بخصوص تلك الحرب.

ومع ذلك ، أشار لاعبون شاركوا بالفعل في هذه العبة، إلى عدم وجود خيار للعب من منظور العراقيين.

