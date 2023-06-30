كيم كارداشيان تبكي وتوجه رسالة لكاني ويست مباشرة على الهواء..ماذا قالت؟!

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وطن- خلال عرض إحدى حلقات الموسم الجديد من “ذا كارداشيانز” The Kardashians، كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها ترغب في إستعادة زوجها السابق، كاني ويست، “الذي يحد من اتصالاته” مع عائلتها أثناء وجوده في اليابان مع زوجته الجديدة.

وخلال حديثها في حلقة من برنامج “ذا كارداشيانز”، الذي يبث على منصة “هولو”، ظهرت كيم للعديد من المعجبين وهي تبكي أمام أختها كلوي كارداشيان.



تبكي بحرقة على كتف أختها



وعندما سألتها كلوي إذا كانت على ما يرام, انحنت كيم برأسها للخلف وصرخت بأنها “ليست بخير.، ومسحت الدموع من وجهها، قائلة وهي تبكي بحرقة” لا أستطيع”.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، كانت كيم صريحة مع معجبيها بشأن صعوبة إعالة أطفالها الذين تشاركهم مع مغني الراب كاني وسط سلسلة من الجدل الكبير.

كما أضفات كيم وهي تقول” كاني اليوم مختلف تمامًا عن الشخص الذي تزوجته. هذا ما أحببته وهذا ما أتذكره.. سأفعل أي شيء لإسترجاع هذا الشخص مرة أخرى.”

عطلة في اليابان

وقال مصدر حصريًا للصحيفة إن كاني يحافظ على مسافة بينه وبين زوجته السابقة، حيث يواصل إجازته في اليابان مع زوجته الجديدة بيانكا سينسوري، التي تعمل كمهندسة معمارية في شركته.

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وقال أحد المطلعين: “لا يزال كاني في اليابان مع بيانكا ولأول مرة نلاحظ أنه يبتعد عن كل هذه الدراما، ويحاول الابتعاد كذلك عن الإنترنت.”

مضيفََا:”إنه يشارك في تربية الأبناء مع كيم جيدًا منذ انتهاء طلاقه رسميا من كيم، لكنه يحد من التواصل مع عائلة كارداشيان والعالم الخارجي أثناء تواجده بعيدًا. كما يستخدم فقط شبكة Wi-Fi على هاتفه الخلوي، لذا فهو لا يتلقى الرسائل النصية والمكالمات على الفور ولا يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ويرى آراء الناس.”

يقول المصدر كذلك أن كاني وبيانكا يعيشان في حالة الحب ويبدو أنهما رائعان حقًا لبعضهما البعض، ولا يدعان أي شيء يدمر سلامهما في الوقت الحالي.”

علاوة على ذلك، زعم مصدر سابقًا أن كاني يركز على إعادة بناء إمبراطوريته للأزياء بعد أن تخلت عنه عدد من الأسماء الكبيرة بما في ذلك Adidas و Balenciaga.

علاقة كيم وكاني

بدأ كاني ويست وكيم المواعدة أواخر عام 2011، عندما سافرت هذه الأخيرة إلى باريس لمشاهدة عرض الأزياء الخاص به. ثم تزوج الثنائي في حفل فخم في عام 2014، وبعد ذلك أنجبا 4 أطفال.



وفي فبراير 2021، تقدمت كيم بطلب للطلاق، وتوصل الزوجان في النهاية إلى تسوية في نوفمبر من العام الماضي.