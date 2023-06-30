كما لم ترها من قبل.. ياسمين صبري تمارس اليوغا في وضعيات مثيرة على شاطئ البحر (شاهد)

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وطن- تألقت ياسمين صبري، النجمة المصرية الشابة والموهوبة في عالم التمثيل، مرة أخرى بإطلالاتها الرائعة والمثيرة. وفي هذه المرة، استعرضت ياسمين رشاقتها وجمالها الخلاب على خلفية غروب الشمس الساحر بينما كانت تمارس حركات اليوغا التي أظهرت رشاقتها وأنوثتها الطاغية.

ياسمين صبري تمارس اليوغا

منذ سنوات، أصبحت ياسمين صبري رمزًا للجمال والأناقة في مصر وعموم الشرق الأوسط، حيث تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

تعتبر ياسمين من أكثر النجمات تأثيرًا في عالم الموضة والجمال في الوطن العربي، حيث تعكس إطلالاتها الراقية ذوقًا عصريًا وأناقة فريدة.

وقد أثبتت ياسمين صبري مرة أخرى أنها تجيد اختيار إطلالاتها بدقة وتفنن في ابراز جمالها الطبيعي بأسلوب فريد.

ولم يكن هذا مختلفًا عندما قررت الظهور في صور جديدة قُبيل غروب الشمس وظهرت تمارس حركات اليوغا المتناسقة بإتقان متناهي النظير.

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وارتدت ياسمين، ملابس مذهلاً بلون أحمر زاهي يبرز جمال بشرتها ويعكس جاذبيتها الفائقة. كما اختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، مما أبرز ملامح وجهها بشكل مثالي.

أنوثة طاغية

وفضلت ياسمين ملابس رياضية مصممة خصيصًا لتناسب جسدها، وتفضل القطع الضيقة التي تبرز رشاقتها وتشكل قوامها بشكل لافت.

وارتدت ياسمين صبري بنطالًا ضيقًا من السبانديكس، والذي يتناسب مع منحنياتها الرشيقة.

وبحكم زاوية التصوير، قد يكون البنطال بتصميم عادي أو مزين بنمط أنيق أو مطبوعات جريئة، مما يضيف لمسة من الأناقة والأصالة إلى إطلالتها.

أما على الجزء العلوي، فقد ارتدت ياسمين تانك توب بتصميم جميل سمح لها الحركة بحرية وساعدها في الشعور بالراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وقد لاحظ الجمهور أيضًا رشاقة ياسمين صبري وقوامها الممشوق، حيث أبرزت الإطلالة جسدها الرشيق بشكل استثنائي.

وتبدو ياسمين واثقة ومرتاحة في جلسة التصوير، ما يعكس ثقتها بنفسها وجاذبيتها الدائمة.