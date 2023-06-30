الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةالهدهدقصف قوات فاغنر شرق ليبيا.. من يقف وراء استهداف المرتزقة الروس في...
الهدهد

قصف قوات فاغنر شرق ليبيا.. من يقف وراء استهداف المرتزقة الروس في أكثر مناطقهم حماية؟

طرفي الصراع في ليبيا، قرّرا التزام الصمت الرسمي في التعليق على العملية، وانطلقت في المقابل الاتهامات المتبادلة من الجانبين بتهمة رغبة كل طرف في تأجيج الوضع القائم

كتب فهمي الورغمي
قصف قوات فاغنر شرق ليبيا.. من يقف وراء استهداف المرتزقة الروس في أكثر مناطقهم حماية؟
قصف قوات فاغنر شرق ليبيا
- Advertisement -

وطن- تناقلت وسائل إعلام محلية في ليبيا، ودولية، أنباء متضاربة عن تعرض قوات فاغنر الروسية لقصف جوي شرقي البلاد، حيث تدعم الجنرال – المنقلب على الشرعية- خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس.

قصف قوات فاغنر شرقي ليبيا

ولم يتسن لـ “وطن” التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل، ولم تصدر أي جهة رسمية بيانا يؤكد أو ينفي الحادث.

وفي أغلبها، تشير التقارير إلى أن القصف استهدف مواقع قوات فاغنر في منطقة الجفرة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة الروس.

ويعتبر هذا الهجوم، إن ثبت صحته، تصعيدا خطيرا في المشهد السياسي والعسكري على الساحة الليبية، وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع في ليبيا منذ أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري قيام طائرات مسيرة “مجهولة” ليل الخميس الجمعة، بقصف قاعدة “الخروبة” العسكرية الواقعة جنوب مدينة المرج في شرق ليبيا، حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية.

وقال مصدر من وزارة الدفاع الليبية للموقع الإخباري العربي عربي 21 إن الطائرة بدون طيار المستخدمة في الهجوم هي مركبة جوية قتالية تركية حديثة بدون طيار (Akinci) كانت حكومة الوحدة الوطنية اشترتها من تركيا. وهي حسب نفس المصدر من نفذت الهجمات على مواقع “فاغنر” في القاعدة المعروفة أيضا باسم “قاعدة الخادم”.

- Advertisement -

حكومة الدبيبة تنفي مسؤوليتها

مباشرة بعد انتشار الخبر، سارعت رئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية لنفي تنفيذها أية ضربات جوية في شرق البلاد واصفة الأنباء بأنها تهدف إلى “إشعال فتيل الحرب بين الليبيين وإدخال البلاد في صراع إقليمي وقوده أبناؤها”.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر في القيادة العامة للجيش الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر في شرق البلاد، صحة الخبر الذي من شأنه إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2020.

ووصف ذات المصدر خبر قصف قاعدة الخروبة بأنه تسريب “هدفه النيل من معنويات جنود القوات المسلحة استباقًا لاستهداف الحقول النفطية”.

وفي الأثناء، لم تؤكد أي من الجهات الليبية الرسمية صحة الأنباء المتداولة، وبقيت عملية القصف التي تعرضت قوات فاغنر حبيسة تأويلات مجموعة من المدونين والنشطاء الذين قدموا عدة تفسيرات حول الحادثة.

وفي الغالب، أجمعت تلك التأويلات أن تكون تلك الضربات تمت “بضوء أخضر” من القيادة في الكرملين لإحدى طرفي الصراع في ليبيا بهدف تحجيم الدور الكبير للمرتزقة الروس في البلاد، بعد أسبوع على التمرد الفاشل الذي قادة زعيم فاغنر –يفغيني بريغوجين– ضد موسكو.

وجاءت عملية القصف الذي تعرضت له فاغنر في الوقت الذي تكثف فيه روسيا حملتها ضد مجموعة المرتزقة الشهيرة في البلدان التي تنشط فيها في أعقاب التمرد الفاشل الأسبوع الماضي ضد الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكر موقع “المونيتور“.

القصف الذي تعرضت له فاغنر أعقاب التمرد الفاشل ضد بوتين
 القصف الذي تعرضت له فاغنر أعقاب التمرد الفاشل ضد بوتين
المصدرعربي 21 إ ,موقع المونيتور,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

زعيم فاغنر يهاجم الجزائر بشدة عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. ما حقيقته؟ (شاهد)

الهدهد

فاغنر تحت المجهر: هل تتواصل أنشطة المرتزقة الروس في إفريقيا بعد الأزمة مع الكرملين؟

تقارير

“العائلة”.. سلاح بوتين السّري الذي أفشل به انقلاب فاغنر في 24 ساعة

الهدهد

مدته 11 دقيقة.. تسجيل صوتي لقائد فاغنر يحل لغز الأحداث الأخيرة

فيديو

تهور وجنون.. فيديو يحبس الأنفاس لنقل خروف العيد في ليبيا

الهدهد

مغربيان وضعهما القدر في طريق مقاتلي فاغنر أثناء التمرد المسلح ورعب شديد (فيديو)

الهدهد

كيف سيؤثر تمرد مجموعة فاغنر على حرب أوكرانيا؟

تقارير

حقيقة انقلاب فاغنر وما يدور خلف الكواليس.. تمرد أم “مسرحية” كتبها بوتين؟

الهدهد

“لا تتبجح”.. مسن روسي يتحدى مقاتلي فاغنر في مواجهة مثيرة (فيديو)

الهدهد

“لا تثق بأحد” وصور ساخرة .. هكذا علق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا

الهدهد

هل تكون أحداث روسيا بداية لتحقق نبوءة صالح العجيري للعام المقبل؟

الهدهد

كل ما تريد معرفته عن “فاغنر”.. من اليد الباطشة لـ بوتين إلى أكبر مهدد له

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مقتل مهاجم القنصلية الأمريكية في جدة أول أيام العيد يغزو مواقع التواصل ويثير الجدل! (شاهد)

مطربة تكشف ثدييها للجمهور فتم فتح تحقيق مع شرطي اعترض على تصرفها المخل (شاهد)

إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص! (شاهد)

تحدّي المستحيل.. أمامك 21 ثانية فقط للعثور على النورس المخفيّ!

مصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت (شاهد)

سائح يوناني يستفز الأتراك في قلب إسطنبول: “آيا صوفيا ستعود مسيحيّة”.. سرعة عقوبته لاتُصدّق

كلمات شديدة اللهجة من مستشار الأمن القومي الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بسبب إيران!

تزامناً مع مقتل “الشاب نائل”.. ماكرون يرقص مع “مثلي جنسي” في قلب باريس

سلمى حايك تحتفل بأسبوع الرفاهية العالمي بصور عارية في الساونا (شاهد)

بينما تحترق فرنسا .. ماكرون يرقص مع زوجته ومغنِ شاذ طوال الليل! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC