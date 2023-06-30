قصف قوات فاغنر شرق ليبيا.. من يقف وراء استهداف المرتزقة الروس في أكثر مناطقهم حماية؟

- Advertisement -

وطن- تناقلت وسائل إعلام محلية في ليبيا، ودولية، أنباء متضاربة عن تعرض قوات فاغنر الروسية لقصف جوي شرقي البلاد، حيث تدعم الجنرال – المنقلب على الشرعية- خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس.

قصف قوات فاغنر شرقي ليبيا

ولم يتسن لـ “وطن” التأكد من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل، ولم تصدر أي جهة رسمية بيانا يؤكد أو ينفي الحادث.

وفي أغلبها، تشير التقارير إلى أن القصف استهدف مواقع قوات فاغنر في منطقة الجفرة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة الروس.

ويعتبر هذا الهجوم، إن ثبت صحته، تصعيدا خطيرا في المشهد السياسي والعسكري على الساحة الليبية، وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع في ليبيا منذ أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري قيام طائرات مسيرة “مجهولة” ليل الخميس الجمعة، بقصف قاعدة “الخروبة” العسكرية الواقعة جنوب مدينة المرج في شرق ليبيا، حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية.

وقال مصدر من وزارة الدفاع الليبية للموقع الإخباري العربي عربي 21 إن الطائرة بدون طيار المستخدمة في الهجوم هي مركبة جوية قتالية تركية حديثة بدون طيار (Akinci) كانت حكومة الوحدة الوطنية اشترتها من تركيا. وهي حسب نفس المصدر من نفذت الهجمات على مواقع “فاغنر” في القاعدة المعروفة أيضا باسم “قاعدة الخادم”.

محمد الحداد حول ما تداوله موقع 21 عربي القطري : لا توجد اي طائرة من طيراننا المسير استهدف اي موقع عسكري في المنطقة الشرقية. – هذه الاخبار يراد منها اشعال فتيل الحرب من جديد بين الليبيين و ادخال ليبيا في صراع إقليمي وقوده أبنائها. #العنوان #ليبيا #طرابلس #المرج pic.twitter.com/x1EMSQ3ZzZ — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) June 30, 2023

- Advertisement -

حكومة الدبيبة تنفي مسؤوليتها

مباشرة بعد انتشار الخبر، سارعت رئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية لنفي تنفيذها أية ضربات جوية في شرق البلاد واصفة الأنباء بأنها تهدف إلى “إشعال فتيل الحرب بين الليبيين وإدخال البلاد في صراع إقليمي وقوده أبناؤها”.

عاجل | رئاسة الاركان بالمنطقة الغربية : نستغرب ما نشره موقع "عربي 21 " حول قصف طائرات مسيرة تابعة لنا لقواعد عسكرية شرق ليبيا. عاجل | رئاسة الاركان بالمنطقة الغربية :وزارة الدفاع بـ " حكومة الوحدة الوطنية " لا تمتلك طائرات مسيرة ذات مدى بعيد مثل طائرات أكانجي التركية نهائياً . pic.twitter.com/9EPhFYIWQD — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) June 30, 2023

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر في القيادة العامة للجيش الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر في شرق البلاد، صحة الخبر الذي من شأنه إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2020.

ووصف ذات المصدر خبر قصف قاعدة الخروبة بأنه تسريب “هدفه النيل من معنويات جنود القوات المسلحة استباقًا لاستهداف الحقول النفطية”.

عاجل > مصدر من القيادة العامة لـ #المرصد : لا صحة لما تسربه حكومة الدبيبة لموقع عربي 21 القطري و وكالة الأنباء الفرنسية عن قصفها موقع في #المرج . المصدر :اذا تجرأ الدبيبة و حكومته على عمل كهذا يُعتبر اتفاق وقف اطلاق النار ملغيًا و الرد سيكون في #طرابلس . المصدر : نعتقد أن هذا… pic.twitter.com/vnbgpXolji — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 30, 2023

وفي الأثناء، لم تؤكد أي من الجهات الليبية الرسمية صحة الأنباء المتداولة، وبقيت عملية القصف التي تعرضت قوات فاغنر حبيسة تأويلات مجموعة من المدونين والنشطاء الذين قدموا عدة تفسيرات حول الحادثة.

وفي الغالب، أجمعت تلك التأويلات أن تكون تلك الضربات تمت “بضوء أخضر” من القيادة في الكرملين لإحدى طرفي الصراع في ليبيا بهدف تحجيم الدور الكبير للمرتزقة الروس في البلاد، بعد أسبوع على التمرد الفاشل الذي قادة زعيم فاغنر –يفغيني بريغوجين– ضد موسكو.

هناك قصف تم عالقاعدة الخروبة شرق ليبيا وتم قصف قوات فاغنر بعد ما أعطي بوتين الضوء الأخضر لقصف المرتزقة الروس بعد أتهام بوتين لقوات فاغنر بالخيانة العظمي لروسيا والطائرة التي قصفت نوع أكانجي التركية التي أشتراها الدبيبة ف زيارته لتركيا أكتوبر الماضي،وهناك معلومات متضاربة إذا كان pic.twitter.com/RVHfMZwobt — TALAL MOHMMAD (@TalalMohmmad) June 29, 2023

وجاءت عملية القصف الذي تعرضت له فاغنر في الوقت الذي تكثف فيه روسيا حملتها ضد مجموعة المرتزقة الشهيرة في البلدان التي تنشط فيها في أعقاب التمرد الفاشل الأسبوع الماضي ضد الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكر موقع “المونيتور“.