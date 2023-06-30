فيديو يوقف القلب .. سقوط طفل في مدينة ملاهي من ارتفاع 40 قدماً! (شاهد)

وطن – في لحظات توقف القلب، وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من ارتفاع 40 قدماً من حبل الإنزلاق الطائر في مدينة ملاهي بعد انكسار حزامه.

يظهر مقطع مروع للحادث أن الطفل سقط ما يقرب من 40 قدماً بعد أن انكسر حزام الحبل الطائر في مدينة الملاهي في ولاية “نويفو ليون” المكسيكية.

وقال أفراد العائلة إن حزام الطفل انكسر، مما أدى إلى سقوطه في حوض صناعي تم تجهيزه في الأسفل، حسبما أفادت “فوكس نيوز“.

سقوط طفل من الحبل الطائر في مدينـة ملاهي

يظهر فيديو صادم حصلت عليه القناة الطفل الصغير يتحرك عبر الحبل الطائر مع رجل بالغ عندما توقفا فجأة. ويظهر الطفل وهو يسقط.

ويمكن سماع الحاضرين يصرخون رعباً، بينما الطفل في الهواء قبل أن يتوقف التصوير .

وقال أفراد العائلة، الذين عرّفوا الطفل بأنه “سيزار”، إن سائحاً قفز في الماء لمساعدة الطفل.

وأخبر شقيق الطفل “فوكس نيوز” أن سيزار أصيب بإصابات طفيفة من السقوط ولكنه “تأثر نفسياً” و”خائف”.

ورداً على الحادث قالت السلطات إنها تحقق في ملابسات سقوط الطـفل في مدينة الملاهي من هذا الإرتفاع.