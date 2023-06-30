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فيديو يوقف القلب .. سقوط طفل في مدينة ملاهي من ارتفاع 40 قدماً! (شاهد)

أخبر شقيق الطفل "فوكس نيوز" أنه أصيب بإصابات طفيفة من السقوط ولكنه تأثر نفسياً وخائف

أنس السالم
كتب أنس السالم
سقوط طفل من ارتفاع 40 قدماً من حبل الإنزلاق الطائر في مدينة ملاهي
لحظة سقوط طفل من ارتفاع 40 قدماً من حبل الإنزلاق الطائر في مدينة ملاهي

وطن – في لحظات توقف القلب، وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من ارتفاع 40 قدماً من حبل الإنزلاق الطائر في مدينة ملاهي بعد انكسار حزامه.

يظهر مقطع مروع للحادث أن الطفل سقط ما يقرب من 40 قدماً بعد أن انكسر حزام الحبل الطائر في مدينة الملاهي في ولاية “نويفو ليون” المكسيكية.

وقال أفراد العائلة إن حزام الطفل انكسر، مما أدى إلى سقوطه في حوض صناعي تم تجهيزه في الأسفل، حسبما أفادت “فوكس نيوز“.

سقوط طفل في مدينة ملاهي
لحظة سقوط طفل في مدينة ملاهي

سقوط طفل من الحبل الطائر في مدينـة ملاهي 

يظهر فيديو صادم حصلت عليه القناة الطفل الصغير يتحرك عبر الحبل الطائر مع رجل بالغ عندما توقفا فجأة. ويظهر الطفل وهو يسقط.

ويمكن سماع الحاضرين يصرخون رعباً، بينما الطفل في الهواء قبل أن يتوقف التصوير .

وقال أفراد العائلة، الذين عرّفوا الطفل بأنه “سيزار”، إن سائحاً قفز في الماء لمساعدة الطفل.

سقوط طفل في مينة ملاهي من ارتفاع شاهق
تقديم الرعاية الطبية للطفل

وأخبر شقيق الطفل “فوكس نيوز” أن سيزار أصيب بإصابات طفيفة من السقوط ولكنه “تأثر نفسياً” و”خائف”.

ورداً على الحادث قالت السلطات إنها تحقق في ملابسات سقوط الطـفل في مدينة الملاهي من هذا الإرتفاع.

 

المصدرfoxnews - youtube - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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