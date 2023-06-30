الجمعة, يونيو 30, 2023
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سلمى حايك تحتفل بأسبوع الرفاهية العالمي بصور عارية في الساونا (شاهد)

النجمة سلمى حايك تشعل الإنترنت بصورها الجريئة في الساونا

كتب سالم حنفي
سلمى حايك عارية تماماً داخل الساونا احتفالاً باسبوع الرفاهية العالمي!
سلمى الحايك
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وطن- من جديد، عادت الممثلة المكسيكية سلمى حايك لإشعال النار في قلوب متابعيها ومحبيها بإحدى الإطلالات الجريئة وغير المسبوقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما تعتبر سلمى حايك من أنجح نجوم هولييود وتعمل باستمرار على أفلام ومسلسلات جديدة، وتحضر أحداث الموضة، وتقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتها، وجدت الفنانة سلمى حايك البالغة من العمر 56 عاما أيضا وقتا للاسترخاء والتخلص من التوتر.

سلمى حايك تحتفل بأسبوع الرفاهية العالمي

وعبر حسابها الرسمي على “انستغرام“، احتفلت النجمة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك بأسبوع الرفاهية العالمي من خلال توثيق يومها الخالي من الإجهاد، حيث شاركت سلمى حايك بصورتين مشبعتين بالبخار داخل غرفة الساونا.

سلمى حايك عاريا تماما

وظهرت سلمى حايك مستلقة على أريكة “الساونا” وهي عارية تماما مع ستر صدرها ومنطقتها الحساسة بفوطتين صغيرتين فقط.

سلمى حايك عاريا تماما
سلمى حايك عاريا تماما

 

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وعلقت الممثلة سلمى حايك على الصورتين بالقول: “احتضان القوة العلاجية من الساونا والتعرق ” ، حيث أظهرت أفضل وضع لها وهي تغلق عينيها وتسترخي. ”

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الصور المنشورة أشعلت النار بين معجبيها ومحبيها، حيث كتب أحدهم قائلا:”كيف يمكن كسر الإنترنت؟” بينماعلق شخص آخر ، “لا داعي لإشعال الحرارة في الساونا. لقد فعلت ذلك عندما دخلت. ”

سلمى حايك منشغلة بالترويج لمسلسها الجديد

وكانت النجمة سلمى حايك التي لا تظهر عليها علامات العمر منشغلة خلال الفترة الماضية بالترويج للموسم الجديد من “Black Mirror” والسفر حول العالم قبل العرض الأول للمسلسل المرتقب بشدة.

لحظة استرخاء على متن يخت

كما نشرت الممثلة سلمى حايك صورة لنفسها وهي تسترخي في يخت وترتدي بيكينيًا أزرق اللون قبل أن تظهر في سلسلة من المظاهر للترويج للعرض. ”

وعلقت سلمى حايك عليها بالقول:”بعض الناس لا يحبون الأيام الرمادية ، لكنني أعتقد أن كل يوم ثمين. أعشق أسبوعك، بغض النظر عما يجلبه لك “.

استرخاء سلمى حايك على متن يخت بالبكيني
استرخاء سلمى حايك على متن يخت بالبكيني

 

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A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

المصدرانستجرام ، وطن

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