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سبب وفاة المخرج إيهاب أبو زيد.. آخر كلماته كشفت جزءاً مخفياً من شخصيته

المخرج المصري إيهاب أبو زيد، تُوفي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة أنهت حياته ومسيرته الإعلامية الحافلة

كتب فهمي الورغمي
سبب وفاة المخرج إيهاب أبو زيد.. آخر كلماته كشفت جزءاً مخفياً من شخصيته
المخرج المصري إيهاب أبو زيد
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وطن- تُوفي المخرج المصري، إيهاب أبو زيد، في وقت متأخر من مساء أمس، الخميس، في منزله الكائن بالقاهرة بعد تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة. وترك الراحل ورائه إرثا زاخراً بالأعمال الفنية المرموقة التي عرفه بها المصريون طيلة عقود.

سبب وفاة المخرد إيهاب أبو زيد

أزمة قلبية مفاجئة، كانت السبب في وفاة المخرج المصري إيهاب أبو زيد. وأقامت أسرة الفقيد وأصدقاؤه صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الجمعة فى مسجد فاطمة الشربتلى فى التجمع بحضور عدد من الإعلاميين منهم :”عمرو الليثى و مفيدة شيحة وأحمد فايق والمخرج معتز التونى”.

ونعى المخرج الراحل عبر فيس بوك الكثير من الإعلاميين والصحفيين. حيث نعته شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامى والمخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونعى الفقيد، زميله الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قائلا إن الراحل كان له دور فعال في تطوير البرامج التلفزيونية وترك بصمات لامعة ستخلد في تاريخ الإعلام المصري.

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وتقدم عبد الجليل بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنيًا من الله ان يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، المخرج الراحل إيهاب أبو زيد، قائلا: “وداعا الأخ والصديق الغالى المخرج إيهاب أبو زيد، الكلمات عاجزة أن تعبر عن مدى حزنى على فراقك”.

آخر ما قاله قبل وفاته

كان آخر ما نشره الفقيد على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، منشورا خاصا، بدعاء جاء فيه: “ستدرك مع الأيام أنه حماك ومنحك ما تحتاجه يستقيم حالك، الحمد لله”.

وفى اليوم السابق كان قد نشر منشورا يترحم فيه على أحد الراحلين: “الفاتحة على روح الأخ والصديق ودفعتي أحمد المهدي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة”.

سبب وفاة المخرج إيهاب أبو زيد
سبب وفاة المخرج إيهاب أبو زيد

موعد العزاء

أفادت نقابة المهن السينمائية، أن موعد عزاء المخرج إيهاب أبو زيد، سيكون يوم الأحد القادم، الموافق بمسجد الصديق مساكن شيراتون في القاهرة.

جدير بالذكر هنا، أن الفقيد أبو زيد هو خريّج المعهد العالي للسينما قسم تصوير دفعة 1988، تتلمذ على يد كبار مديرين التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

خلال مسيرته المهنية الحافلة، عمِل كمصور ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، قبل أن يتجه للإخراج وكانت البداية من فكرة وإخراجه لبرنامج “من سيربح البنبون” تقديم أحمد حلمي.

كما شغِل إيهاب أبو زيد مناصب مختلفة، منها رئيس قناة النهار ورئيس قناة المحور، والرئيس التنفيذي لقناة DMC في ذلك الوقت، ومدير إدارة الإنتاج الفني بشركة United Media Services Corporation.

المصدرفيس بوك ,تويتر، وطن

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