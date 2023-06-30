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سائح يوناني يستفز الأتراك في قلب إسطنبول: “آيا صوفيا ستعود مسيحيّة”.. سرعة عقوبته لاتُصدّق

السلطات التركية تعالمت بكلّ حزم مع السائح التركي بعد دعوات للتصرّف العاجل، أطقتها وسائل إعلام تركية وعاضدتها حملات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
سائح يوناني يستفز الأتراك في قلب إسطنبول:
سائح يوناني يستفز الأتراك
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وطن- في حادثة أثارت جدلاً واسعًا لدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، قام سائح يوناني بتوجيه تصريحات مثيرة للجدل خلال زيارته لمعلم ثقافي وديني هام في تركيا، وهو مسجد آيا صوفيا التاريخي، وفي تصريحاته التي لاقت تفاعلاً واسعاً، صرح السائح بأن آيا صوفيا ستظل كنيسة إلى الأبد.

سائح يوناني يؤكد عودة آيا صوفيا “كنيسة”

تُعتبر آيا صوفيا، المعروفة بتاريخها العريق وأهميتها الثقافية والتاريخية للأتراك خاصّة والمسلمين عامّة، واحدة من أبرز المعالم السياحية في إسطنبول، تركيا.

وبعد أن تم تحويلها من مسجد إلى متحف في عام 1935، تم استعادة وضعها القانوني والرمزي كـ “مسجد” في عام 2020، ويُذكر أن تلك الخطوة قد أثارت جدلاً واسعًا على الصعيد الأوروبي والأمريكي.

وقام السائح اليوناني، (اسمه مايك كونديلاتوس)، بتوجيه تصريحات استفز بها الأتراك وعموم الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن آيا صوفيا ستظل كنيسة إلى الأبد، رافعاً علم اليونان بين يديه وخلفه مسجد آيا صوفيا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”.

أثار هذه التصريحات والتصرّفات الجريئة والمستفزّة، غضبًا كبيرًا بين الأتراك، الذين يرون آيا صوفيا كجزء لا يتجزأ من تاريخ وهوية تركيا العثمانية سابقا، وتركيا – الدولة الجمهورية – في الوقت الحالي.

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وفي السياق، استنكرت وسائل إعلام تركية هذا التصرف ووصفته بأنه “تجاوز للحدود” وتلاعب بالشؤون الداخلية للبلاد. وأوضحت أنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائح اليوناني، بحيث يواجه عقوبات قانونية بناءً على قوانين تركيا المتعلقة بالتصريحات المسيئة، على حدّ تعبير صحيفة “تركيا غازيتسي” (turkiyegazetesi).

سائح يوناني يؤكد عودة آيا صوفيا كنيسة
سائح يوناني يؤكد عودة آيا صوفيا كنيسة

شرطة إسطنبول تتحرّك

فتحتت إدارة شرطة محافظة إسطنبول تحقيقًا مع السائح اليوناني الذي نشر مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أمام مسجد آيا صوفيا على سبيل الاستفزاز، حسب موقع (dirilispostasi) التركي.

وتقرر، حسب نفي المصدر، أن السائح اليوناني الذي رفع العلم اليوناني أمام مسجد آيا صوفيا والتقط مقاطع فيديو وصورا لمسجد آيا صوفيا قائلا “في يوم من الأيام سيعود إلى أصحابه الحقيقييّن “سوف” لن يتمكن من دخول تركيا مرة أخرى!”.

وأفاد ذات الموقع الإخباري أنه تم بالفعل تحديد هوية السائح المذكور في غضون فترة قصيرة من نشره مقطع الفيديو، وتم على إثر ذلك “حظر جواز سفره” بطريقة أنه “لن يتمكن من دخول بلدنا مرة أخرى”.

هذا وأزعجت إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا، الذي نُقلت صلاحية الإشراف عليه إلى رئاسة الشؤون الدينية بعد قرار مجلس الدولة في عام 2020 – واكتملت أعمال ترميمه لاحقاً – العديد من الدول الغربية وعلى رأسهم اليونان، الجار اللدود لتركيا.

المصدرتويتر، صحيفة تركيا غازيتسي، موقع (dirilispostasi) التركي، رصد وتحرير وطن

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