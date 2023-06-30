سائح يوناني يستفز الأتراك في قلب إسطنبول: “آيا صوفيا ستعود مسيحيّة”.. سرعة عقوبته لاتُصدّق

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وطن- في حادثة أثارت جدلاً واسعًا لدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، قام سائح يوناني بتوجيه تصريحات مثيرة للجدل خلال زيارته لمعلم ثقافي وديني هام في تركيا، وهو مسجد آيا صوفيا التاريخي، وفي تصريحاته التي لاقت تفاعلاً واسعاً، صرح السائح بأن آيا صوفيا ستظل كنيسة إلى الأبد.

سائح يوناني يؤكد عودة آيا صوفيا “كنيسة”

تُعتبر آيا صوفيا، المعروفة بتاريخها العريق وأهميتها الثقافية والتاريخية للأتراك خاصّة والمسلمين عامّة، واحدة من أبرز المعالم السياحية في إسطنبول، تركيا.

وبعد أن تم تحويلها من مسجد إلى متحف في عام 1935، تم استعادة وضعها القانوني والرمزي كـ “مسجد” في عام 2020، ويُذكر أن تلك الخطوة قد أثارت جدلاً واسعًا على الصعيد الأوروبي والأمريكي.

"Bizans burada vardı ve var olacak. Geri döneceğimiz ümidiyle yaşıyoruz" Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını hazmedemeyen bir Yunan turist cami önünde ülkesinin bayrağını açtı. Turistin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. pic.twitter.com/lr6ZYSwV1Z — Sabah (@sabah) June 30, 2023

وقام السائح اليوناني، (اسمه مايك كونديلاتوس)، بتوجيه تصريحات استفز بها الأتراك وعموم الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن آيا صوفيا ستظل كنيسة إلى الأبد، رافعاً علم اليونان بين يديه وخلفه مسجد آيا صوفيا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”.

أثار هذه التصريحات والتصرّفات الجريئة والمستفزّة، غضبًا كبيرًا بين الأتراك، الذين يرون آيا صوفيا كجزء لا يتجزأ من تاريخ وهوية تركيا العثمانية سابقا، وتركيا – الدولة الجمهورية – في الوقت الحالي.

🎥 سائح يوناني يستفز الأتراك: ستظل آيا صوفيا كنيسة للأبد! فيديو متداول لسائح يوناني فتح علم بلاده أمام مسجد #آيا_صوفيا بإسطنبول مردداً كلمات قال فيها إن آيا صوفيا ستظل كنيسة، الأمر الذي أثار غضب شريحة كبيرة من #الأتراك. pic.twitter.com/LSdtadc6S7 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 30, 2023

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وفي السياق، استنكرت وسائل إعلام تركية هذا التصرف ووصفته بأنه “تجاوز للحدود” وتلاعب بالشؤون الداخلية للبلاد. وأوضحت أنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائح اليوناني، بحيث يواجه عقوبات قانونية بناءً على قوانين تركيا المتعلقة بالتصريحات المسيئة، على حدّ تعبير صحيفة “تركيا غازيتسي” (turkiyegazetesi).

شرطة إسطنبول تتحرّك

فتحتت إدارة شرطة محافظة إسطنبول تحقيقًا مع السائح اليوناني الذي نشر مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أمام مسجد آيا صوفيا على سبيل الاستفزاز، حسب موقع (dirilispostasi) التركي.

الجزيرة الوثائقية تتمنى لكم يوما سعيدا 📸 @v.o.u.l.a_ مسجد "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول وتعد آيا صوفيا ملكا لوقف السلطان العثماني محمد الفاتح الذي اشتراها عام 1453م وحولها إلى مسجد بعدما كانت كاتدرائية مسيحية قبل الفتح العثماني للقسطنطينية (إسطنبول حاليا) pic.twitter.com/gTcekirbQ9 — الجزيرة الوثائقية (@AljazeeraDoc) May 13, 2022

وتقرر، حسب نفي المصدر، أن السائح اليوناني الذي رفع العلم اليوناني أمام مسجد آيا صوفيا والتقط مقاطع فيديو وصورا لمسجد آيا صوفيا قائلا “في يوم من الأيام سيعود إلى أصحابه الحقيقييّن “سوف” لن يتمكن من دخول تركيا مرة أخرى!”.

وأفاد ذات الموقع الإخباري أنه تم بالفعل تحديد هوية السائح المذكور في غضون فترة قصيرة من نشره مقطع الفيديو، وتم على إثر ذلك “حظر جواز سفره” بطريقة أنه “لن يتمكن من دخول بلدنا مرة أخرى”.

بعد انقطاع دام أكثر من 87 عاما ..

لا إله إلا الله .. تضيء الجدران الخارجية لمسجد #آيا_صوفيا في #اسطنبول في تقليد عثماني يطلق عليه " المحيا " خلال شهر #رمضان ..#تركيا pic.twitter.com/f8Ea5QD2j8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 9, 2021

هذا وأزعجت إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا، الذي نُقلت صلاحية الإشراف عليه إلى رئاسة الشؤون الدينية بعد قرار مجلس الدولة في عام 2020 – واكتملت أعمال ترميمه لاحقاً – العديد من الدول الغربية وعلى رأسهم اليونان، الجار اللدود لتركيا.