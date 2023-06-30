زعيم فاغنر يهاجم الجزائر بشدة عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. ما حقيقته؟ (شاهد)

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وطن- انتشر خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو تم تداوله بكثافة ، لزعيم “فاغنر” الروسية، يفغيني بريغوجين، وهو يهاجم فيه الجزائر، لطلبها منه دعمها بـ 10 آلاف مرتزق لوضعهم على الحدود مع دولة مالي.

وظهر زعيم قوات “فاغنر” الروسية، “يفغيني بريغوجين” -بحسب ما زعم مروجي الفيديو– وهو يتحدث بلهجة قوية وهجومية من -بحسب الترجمة التي وضعت على الفيديو- موجها حديثه للجزائر قائلا:” لقد تعبنا من حماقات الدولة ومن خرافت من يتخذون القرار”، متسائلا:”ماذا تظنون؟، لسنا أغبياء”.

وأضاف قائلا وفقا للترجمة المرفقة على الفيديو المزعوم: ” لن أرسل 10 آلاف جندي إلى الجزائر على الحدود مع مالي”، مردفا: “سيبقون هنا يدافعون عن دولتهم”.

وزعم قائلا: “لن تنفع أموال البترول معنا.. الجزائر بها قاعدة نملكها وبها أكثر من 5 آلاف جندي”.

وتابع بالقول:”لقد اتصل بي قائد قواتهم وقال وطلب مني أن أعطي الامر لجنودي بأن أرسلهم إلى الجنوب ولن فعل ذلك”.

وأردف قائلا: “لن ندخل في حرب مع الإرهابيين.. اتفقنا على التدريب فقط، مع العلم أن الجزائر لديها معارك في الجنوب”.

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فيديو مركب وحساب مزيف

الفيديو المزعوم نشره حساب مغرد يزعم أنه باحث سعودي ويحمل اسم “ماجد”، اتضح أنه مركب ومزيف ولا علاقة له بالجزائر.

وبتصفح حسابه، اتضح أنه لا يتوانى عن نشر كل ما يسيء للجزائر في حين يمجد المغرب وملكها محمد السادس باستمرار، وهو ما يثير الشكوك بكل جدية بأنه حساب مغربي في ثوب سعودي.

الحقيقة

وفي السياق السابق، كشفت منصة “إيكاد” المتخصصة في تفنيد الأخبار المضللة، أن الترجمة التي تم إرفاقها بالفيديو لا علاقة لها بما يقوله زعيم فاغنر.

وأكدت المنصة على أن المقطع الأصلي نُشر في 23 يونيو،حزيران 2023 على إحدى قنوات فاغنر على تليغرام، وكان “بريغوجين” يتهم فيه القيادة العسكرية الروسية بخداع بوتين، ولم يتحدث عن الجزائر إطلاقا لا من قريب ولامن بعيد.

زعيم “فاغنر” يتهم وزارة الدفاع الروسية بخداع بوتين

ووفق الترجمة الصحيحة للمقطع، قال زعيم فاغنر: “إن القيادة العسكرية الروسية ما زالت تأمل في الفوز في هذه الحرب، لكن في ظل غياب الإدارة وعدم تحقيق نجاحات عسكرية، تقوم قيادة وزارة الدفاع بخداع الرئيس بعناية.

وأضاف “بريغوجين” أن الرئيس يتلقى رسائل لا علاقة لها بالواقع بأي شكل من الأشكال.