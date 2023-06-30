تقرير يفند: هل اعترف البرهان بالخسارة أمام حميدتي واختار إحراق السودان؟

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وطن- أدت دعوة رئيس القوات المسلحة السودانية، للتعبئة الجماهيرية ضد خصومه في قوات الدعم السريع، إلى انقسام الرأي في جميع أنحاء البلاد التي يمزقها الصراع، في خطوة قد تحمل إقرارا من عبد الفتاح البرهان بخسارته في الحرب أمام محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وتنذر بإتساع رقعة الحرب في البلاد.

وقال عبد الفتاح البرهان ، في كلمة له، إن الشباب والقادرين من الفئات العمرية الأخرى يجب ألا يترددوا أو يتأخروا في لعب هذا الدور (حمل السلاح والمشاركة في القتال) سواء في محل إقامتهم أو من خلال الالتحاق بشكل مباشر بالقوات المسلحة.

خطاب عبدالفتاح البرهان فُسر على أنه يشير إلى أن قواته قد تخسر قوتها لصالح قوات الدعم السريع بعد شهرين فقط من بدء الصراع، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.

وكانت الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمجتمع المدني ، التي تنظر إلى البرهان إلى حد كبير على أنه رئيس حكومة انقلابية منذ استيلائه على السلطة في يوليو / تموز 2021 ، أقل ترحيبا بالدعوة التي أطلقها مؤخرا، وقال أحد أعضاء لجنة المقاومة: “لا علاقة لنا بالحرب التي يدعو إليها البرهان”.

وأضاف أنه لم يكن هناك شيء يمكن كسبه من دعم الجيش أو قوات الدعم السريع التي ساعد زعيمها محمد حمدان دقلو – المعروف باسم حميدتي – في انقلاب يوليو / تموز 2021.

قال عضو لجنة المقاومة، الذي تحدث دون الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: “لقد أعلنا موقفنا بوضوح حتى قبل اندلاع هذه الحرب ورفعنا شعاراتنا: يجب أن تعود القوات المسلحة السودانية إلى ثكناتها ويجب حل الجنجويد” ، وهو مصطلح يشير لقوات الدعم السريع ويعود إلى استخدامهم في نزاع دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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وأسفر القتال منذ أبريل / نيسان عن مقتل آلاف الأشخاص، بينما نزح ما يقرب من 2.8 مليون شخص حتى الآن ، وفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، حيث نزح أكثر من 2.15 مليون شخص داخليًا واضطر ما يقرب من 650 ألفًا إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.

وقال أمجد فريد ، نائب رئيس الأركان في مكتب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك – الذي أطيح به في أكتوبر / تشرين الأول 2021 – إنه يعتقد أن دعوة البرهان كانت غير مسؤولة، وأنه ينبغي أن يكون هناك خفض للعنف.

وأضاف في حديث لموقع ميدل إيست آي: “أي نية لتمديد هذه الحرب ودعوة الشباب للانضمام إليها هي امتداد للحكم العسكري والانقلاب الذي ارتكبه طرفا الحرب الحالية ضد الحكومة المدنية في أكتوبر 2021”.

وأضاف: “هذا يعطي أيضا مؤشرا على أن المؤسسة العسكرية الحالية ليست في حاجة إلى إصلاح فحسب ، بل تحتاج أيضا إلى إعادة الإعمار لأنه بعد أكثر من 70 يوما فشلت القوات المسلحة السودانية في هزيمة هذه الميليشيا التي أنشأها الجيش في أوقات سابقة.”

تهديد “وجودي”

جادل عدد من المراقبين بأن البرهان واجه ضغوطًا داخل صفوفه من الجماعات الإسلامية المرتبطة بإدارة عمر البشير ، الذي أطيح به في عام 2019 في انتفاضة شعبية.

ورحبت الشخصيات السياسية الإسلامية علنًا بدعوة البرهان للتعبئة ، في حين قال مسؤول كبير سابق في حزب المؤتمر الوطني، الذي ينتمي إليه البشير المنحل، إن بلاده بحاجة إلى التراجع عن التهديد “الوجودي”.

بينما أكّد مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أن الدعوة إلى التسلح التي وجهها البرهان أمر ينتظره ويطالب به غالبية السودانيين للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم وكرامتهم وسيادة الدولة.

وأضاف أن قوات الدعم السريع جزء من “مؤامرة خارجية ضد بلاده، وتريد محو السودان من الخريطة، وتابع: “أي تسامح معهم هو خيانة. أنا متأكد من أن السودانيين سيردون بإيجابية على هذه الدعوة”.

وفي الشهر الماضي ، طلب الجيش من ضباط القوات المسلحة السودانية المتقاعدين العودة إلى وحداتهم العسكرية والقتال ضد قوات الدعم السريع.

وفي الشهر نفسه ، دعا والي منطقة دارفور المضطربة ميني أركو ميناوي، مواطني المنطقة إلى التسلح والدفاع عن أنفسهم ضد هجمات قوات الدعم السريع.

وقال ضابط عسكري متقاعد ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الجيش لديه فجوة في القوات البرية يجب سدها لمكافحة القدرات البرية لقوات الدعم السريع، في الوقت نفسه ، يواجه البرهان ضغوطًا شعبية وداخلية لتكثيف حملته ضد الجماعة.

وصرح الضابط، بأن البرهان يهدف إلى تخفيف الضغط الذي يواجهه من الجماعات المتطرفة داخل الجيش والإخوان المسلمين.

ويريد قائد الجيش، زيادة شعبيته مستغلاً الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في الخرطوم أو على الأقل للحصول على أعذار قوية لاستخدام المزيد من الضربات الجوية ضد قوات الدعم السريع التي تختبئ داخل الأحياء المزدحمة.

“أوقفوا الحرب وجلبوا السلام”

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار “من جانب واحد” احتفالاً بعيد الأضحى الديني يوم الأربعاء ، ما زالت التقارير تفيد بوقوع قتال في جميع أنحاء البلاد.

وتُركت الجثث لتتعفن في شوارع المدن السودانية ، بينما وردت أنباء في إقليم دارفور عن أعمال وحشية ضد المدنيين وانتشار العنف الجنسي.

من بين كل هذا ، فإن أنصار الحركة الديمقراطية يائسون لرؤية نهاية للعنف ومقاومة أي تصعيد.

وتحقيقا لهذه الغاية ، شكل نشطاء المجتمع المدني مبادرة الراية البيضاء ، التي دعت إلى رفع الأعلام البيضاء في جميع أنحاء البلاد للضغط من أجل إنهاء الحرب وإطلاق حملة شعبية من أجل السلام في السودان.

وقال المتحدث باسم المبادرة: “نحن ضد تمديد هذه الحرب لأنها لا تخدم إلا مصالح الطرفين المتحاربين وستزيد من معاناة شعبنا من انتهاكات الطرفين وخاصة قوات الدعم السريع”.

وأضاف: “نحاول بكل طاقاتنا إنهاء الحرب وإحلال السلام الذي يمكن أن يؤدي إلى استعادة الحكم الديمقراطي المدني ، لذلك نحن بشكل أساسي ضد الحرب ونرفض هذا التكتيك من قبل البرهان لتمديد الحرب”.