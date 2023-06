تزامناً مع مقتل “الشاب نائل”.. ماكرون يرقص مع “مثلي جنسي” في قلب باريس

- Advertisement -

وطن- رصد ناشطون فرنسيون، الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يرقص بطريقة مستفزة خلال حضوره حفلاً غنائياً للمطرب الإنجليزي مثلي الجنس، إلتون جون، ليلة واحدة بعد إطلاق الشرطة الفرنسية النار على مراهق -من أصول جزائرية- يبلغ من العمر 17 عامًا في باريس – وهو الحادث الذي أثار موجة من أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا.

ماكرون يرقص مع إلتون جون في باريس

واجه إيمانويل ماكرون ردود فعل عنيفة، من قبل الإعلام والحقوقيين في فرنسا، بسبب حضوره حفلة إلتون جون التي تزامن تنظيمها مع أعمال الشغب التي لحقت مقتل الشاب الجزائري نائل.

Video from a night back of French President Emmanuel Macron attending an Elton John concert during #FranceRiots , goes viral on social media. pic.twitter.com/CrkiHIz3CM — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 30, 2023

وفي إطار “إجراءات” وقائية اتخذها ماكرون ظهر اليوم، الجمعة، من المقرر أن تعلق فرنسا جميع خدمات الحافلات والترام اعتبارًا من الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي وسط أعمال شغب مستمرة بين الحشود الغاضبة وقوات الشرطة في العاصمة باريس وباقي المدن الكبيرة.

في فرنسا، تداول رواد مواقع التواصل فيديو للرئيس ماكرون وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية للمغني البريطاني مثلي الجنس، إلتون جون، وظهر ساكن الإيليزيه وهو يرقص بطريقة استفزت الكثيرين، على أغنية Saturday Night Alright For Fighting.

France is falling into utter chaos. Someone drove a car into a Lidl store and everyone is looting that same store. At the same time Emmanuel Macron and his wife are enjoying themselves at an Elton John concert….

😂😂😂 pic.twitter.com/RuTC8pXKHY — Richard (@ricwe123) June 30, 2023

غضب من تعامل ماكرون مع الاحتجاجات

انتقد جزء كبير من الشارع الفرنسي وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

ونشر إلتون جون، لاحقاً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صورًا للزوجين ماكرون وزوجته بريجيت.

While many cities across France are experiencing some of the worst riots in years, French President Emmanuel Macron has been filmed dancing at an Elton John concert. pic.twitter.com/wywFQeTRmA — Oli London (@OliLondonTV) June 30, 2023

يُذكر أن مقتل الشاب نائل قد تسبّب في اشتعال أعمال عنف في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة، أمس الخميس.

وكثيرا ما يُتهم المعارضون ماكرون بأنه منعزل وبعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وماتكشف عنه من حنق وغضب في صفوف جزء كبير من الشعب الفرنسي.

French President Emanuel Macron has sparked fury after a video of him dancing at an Elton John concert went viral while France is in flames due to nationwide protests. Hundreds of buildings including libraries, offices and stores have seen set on fire with high end stores being… pic.twitter.com/wZLUPMCVGB — Oli London (@OliLondonTV) June 30, 2023

وقال تييري مارياني عضو البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني: “بينما كانت فرنسا تشتعل ، لم يكن ماكرون إلى جانب وزير الداخلية أو الشرطة ، لكنه فضل أن يصفق لإلتون جون”، حسب مانقلت عنه “سكاي نيوز“.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، ألقى ماكرون باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف داخل الشوارع وقال إنها لعبت “دورًا مهمًا في أحداث الأيام القليلة الماضية”.

وفي حديثه ضمن تصريحات متلفزة من اجتماع أزمة، اليوم الجمعة، ذكر ماكرون تطبيقي، تيك توك وسناب شات على وجه الخصوص.

Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent alors que la période devrait être au recueillement et au respect. pic.twitter.com/6QAbUfPLkf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2023

وقال الرئيس الفرنسي: “نشعر أحيانًا أن بعضًا منهم [مثيري الشغب] يعيشون في شوارع ألعاب الفيديو التي أسكرتهم”.

وأفاد ماكرون إنه سيحاول إزالة “أكثر أنواع المحتوى حساسية”، بالإضافة إلى مطالبة المواقع بالكشف عن هويات الأشخاص الذين يروجون للعنف.

🇷🇺AFP: Macron left the EU summit in Brussels, his press conference is canceled, he is heading to a government meeting on unrest in the country Yesterday, the French president was having fun at an Elton John concert, and today he sent 40,000 police officers to fight the… pic.twitter.com/06b3uhr4dr — GeneSmarts2 (@GeneSmarts2) June 30, 2023

وفي الأثناء، تم القبض على ما لا يقل عن 667 شخصًا في جميع أنحاء فرنسا ليلاً بعد يوم ثالث من الاحتجاجات على وفاة المراهق – ورد ذكر اسمه في التقارير المحلية باسم نائل م.