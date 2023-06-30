تحولوا لأشلاء.. هذا ما جرى لجنود أوكرانيون أرادوا نقل جثة زميلهم من أرض المعركة (شاهد)

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وطن– في مشهد صادم يعكس مآسي الحروب، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق محاولة جنود أوكرانيين إخرج جثة زميل لهم قتل في أرض المعركة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الجنود الأوكرانيين وهم يحملون جثة زميلهم الذي قتل خلال المواجهات مع الجنود الروس ويحاول نقله لإحدى ناقلات الجند التابعة للجيش الاوكرني.

وبحسب الفيديو، فقد وثق أحد الجنود الاوكرانيين عملية نقل الجندي القتيل، وكيف تم وضعه داخل ناقلة الجنود لتتحرك الناقلة على الفور محاولة الفرار من أرض المعركة.

لغم أرضي يفجر ناقلة الجنود

وبينما وثق الجندي الذي يصور الفيديو لحظة انطلاق ناقلة الجنود التي تحمل جثة زميله الجندي القتيل، حتى تفاجأ بانفجار الناقلة بلغم أرضي دمرها بشكل كامل.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من زويا عديدة لحظة انفجار ناقلة الجنود من طراز BMP بلغم أرضي، لتحول بقية الجنود إلى جثث أيضاً.

– جنود أوكرانيين ينقلون جثة زميلهم إلى ناقلة الجنود كي يخرجوه من أرض المعركة. – ناقلة الجنود من طراز BMP انفجرت بلغم أرضي، وحوّلت بقية الجنود إلى جثث أيضاً.

pic.twitter.com/MLubkNtaVy — أخبار النزاعات والحروب (@akhbaralhurub) June 29, 2023

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روسيا تعزز وجودها على الحدود الشرقية لأوكرانيا

يأتي ذلك في حين قال تحديث عسكري بريطاني إن الوجود العسكري الروسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا مستمر في التزايد ، موضحا أن القتال في منطقة دونباس يتصاعد مع سعي القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وجاء في التحديث وفق ما نشرته “رويترز“: “من المرجح أن يظل النشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا منخفضًا منذ انسحابها من شمال كييف.

وأوضح التحديث أنه “ومع ذلك ، لا يزال هناك خطر توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف ذات أولوية في جميع أنحاء أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن “الهجمات الروسية على مدن عبر أوكرانيا تظهر نيتها محاولة تعطيل حركة التعزيزات والأسلحة الأوكرانية إلى شرق البلاد”.