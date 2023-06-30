الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةالهدهدبينما تحترق فرنسا .. ماكرون يرقص مع زوجته ومغنِ شاذ طوال الليل!...
الهدهد

بينما تحترق فرنسا .. ماكرون يرقص مع زوجته ومغنِ شاذ طوال الليل! (شاهد)

أشارت تقارير إخبارية إلى أنّ فرنسيين عبروا عن غضبهم من رئيسهم ماكرون بعد اكتشافهم أنه كان يرقص طوال الليل وحتى ساعات الفجر

كتب أنس السالم
ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته
- Advertisement -

وطن – غير مبالٍ بالأحداث والفوضى التي تشهدها بلاده إثر مقتل الفتى الفرنسي من أصول جزائرية “نائل” برصاص شرطي فرنسي، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرقص في إحدى الحفلات رفقة زوجته، مع مغنٍ شاذ.

ورصد فيديو متداول لحظة رقص إيمانويل ماكرون وزوجته في إحدى الحفلات بالتزامن مع الاحتجاجات والفوضى وأعمال الشغب التي تعانيها مدن فرنسية إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة الفرنسية.

وأشارت تقارير إخبارية، إلى أنّ فرنسيين عبروا عن غضبهم من رئيسهم ماكرون بعد اكتشافهم أنه كان يرقص طوال الليل وحتى ساعات الفجر مع المغني الشاذ (إلتون جون) بينما بلاده تغرق في الفوضى بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدة مدن فرنسية غير مكترث للنهب والتخريب.

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث اضطر لاختصار مشاركته والعودة إلى فرنسا مع تسارع الأحداث.

- Advertisement -

وترأس ماكرون فور عودته اليوم اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية. وقال الإليزيه إن الرئيس “مستعد لاعتماد آلية للحفاظ على الأمن من دون محاذير”.

ماكرون watanserb.com
ماكرون اضطر لاختصار مشاركته في القمة الأوروبية ببروكسل

وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح أمس الخميس الاجتماع الأول لخلية الأزمة الوزارية قبل أن يتوجه إلى بروكسل، وقد ندد خلال الاجتماع بأعمال عنف غير مبررة، حسب وصفه.بحسب “الجزيرة

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الفرنسية -الجمعة- إن السلطات اعتقلت 875 شخصا بعد اندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين لثالث ليلة على التوالي في أنحاء البلاد بعد مقتل الفتى نائل.

وأعلنت الوزارة أيضا إصابة 249 شرطيا ودركيا مساء الخميس -ليس بينهم أي إصابة خطرة-.

وأشارت إلى أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم 5 آلاف في باريس.

فيما قال وزير الداخلية الفرنسية للشرطة: “تعليماتي واضحة بإعطاء أولوية مطلقة لاستعادة النظام وحماية الناس وممتلكاتهم”.

المصدررصد وطن (تويتر) + مواقع الكترونية

اقرأ أيضاً

الهدهد

تزامناً مع مقتل “الشاب نائل”.. ماكرون يرقص مع “مثلي جنسي” في قلب باريس

الهدهد

سبب مقتل الشاب نائل الذي أشعل فرنسا.. آخر ما قاله قبل وفاته يحرق قلب أمه

الهدهد

مقتل مراهق من أصول جزائرية يحول فرنسا لكتلة نار.. ووزير الداخلية يفاقم الشرارة

تقارير

“إكسبو 2030” يفجر غضبا أوروبيا ضد ماكرون.. بما أغراه قاتل خاشقجي؟

الهدهد

“يا طويل العمر”.. هل خاطب ماكرون محمد بن سلمان بالعربية؟ (فيديو)

الهدهد

ماكرون يخوض تحدياً على الهواء ويشرب زجاجة بيرة في 20 ثانية فقط (شاهد)

الهدهد

صادم ومقزز.. بلدية ليون الفرنسية ترعى فعالية لممارسة “الجنس البيئي” بحضور الأطفال (شاهد)

الهدهد

اعتداء مؤلم على سيدة فرنسية وابنتها يعري جسدها (فيديو)

الهدهد

رمزي شويري خانه قلبه وبكاه لبنان.. سبب وفاة شيف الأجيال الشهير

الهدهد

روسيا تفاجئ محمد السادس ببناء قاعدة عسكرية في تندوف لتدريب البوليساريو!

الهدهد

ميدل إيست آي: ماكرون المنافق احتسى النبيذ مع ابن سلمان القاتل والطاغية

الهدهد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سائح يوناني يستفز الأتراك في قلب إسطنبول: “آيا صوفيا ستعود مسيحيّة”.. سرعة عقوبته لاتُصدّق

كلمات شديدة اللهجة من مستشار الأمن القومي الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بسبب إيران!

تزامناً مع مقتل “الشاب نائل”.. ماكرون يرقص مع “مثلي جنسي” في قلب باريس

سلمى حايك عارية تماماً داخل الساونا احتفالاً باسبوع الرفاهية العالمي! (شاهد)

سبب وفاة المخرج إيهاب أبو زيد.. آخر كلماته كشفت جزءاً مخفياً من شخصيته

كريستيانو رونالدو لم يُعلن إسلامه ولم يُغير اسمه لـ “كريم رونالدو”.. وهذه الحقيقة

زعيم فاغنر يهاجم الجزائر بشدة عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم.. ما حقيقته؟ (شاهد)

سبب مقتل الشاب نائل الذي أشعل فرنسا.. آخر ما قاله قبل وفاته يحرق قلب أمه

خبير يحذر..النوم على هذا الجانب قد يضر بصحة الجهاز الهضمي

وهم بصري حيّر الناس .. من الرجل الميت في الصورة ولماذا؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC