بينما تحترق فرنسا .. ماكرون يرقص مع زوجته ومغنِ شاذ طوال الليل! (شاهد)

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وطن – غير مبالٍ بالأحداث والفوضى التي تشهدها بلاده إثر مقتل الفتى الفرنسي من أصول جزائرية “نائل” برصاص شرطي فرنسي، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرقص في إحدى الحفلات رفقة زوجته، مع مغنٍ شاذ.

ورصد فيديو متداول لحظة رقص إيمانويل ماكرون وزوجته في إحدى الحفلات بالتزامن مع الاحتجاجات والفوضى وأعمال الشغب التي تعانيها مدن فرنسية إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة الفرنسية.

🎥 لا مبالاة.. ماكرون يرقص في إحدى الحفلات رغم الفوضى التي تجتاح بلاده فيديو متداول يرصد لحظة قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بالرقص في إحدى الحفلات بالتزامن مع الاحتجاجات والفوضى وأعمال الشغب التي تعانيها مدن فرنسية إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة… pic.twitter.com/lT9slBWz4o — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) June 30, 2023

وأشارت تقارير إخبارية، إلى أنّ فرنسيين عبروا عن غضبهم من رئيسهم ماكرون بعد اكتشافهم أنه كان يرقص طوال الليل وحتى ساعات الفجر مع المغني الشاذ (إلتون جون) بينما بلاده تغرق في الفوضى بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدة مدن فرنسية غير مكترث للنهب والتخريب.

غضب في فرنسا ضد رئيسهم ماكرون بعد اكتشافهم أنه كان يرقص طوال الليل وحتى ساعات الفجر مع المغني الشاذ (إلتون جون) بينما بلاده تغرق في الفوضى بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدة مدن فرنسية غير مكترث للنهب والتخريب. pic.twitter.com/57HEKHKGDf — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 30, 2023

وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث اضطر لاختصار مشاركته والعودة إلى فرنسا مع تسارع الأحداث.

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وترأس ماكرون فور عودته اليوم اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية. وقال الإليزيه إن الرئيس “مستعد لاعتماد آلية للحفاظ على الأمن من دون محاذير”.

وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح أمس الخميس الاجتماع الأول لخلية الأزمة الوزارية قبل أن يتوجه إلى بروكسل، وقد ندد خلال الاجتماع بأعمال عنف غير مبررة، حسب وصفه.بحسب “الجزيرة”

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الفرنسية -الجمعة- إن السلطات اعتقلت 875 شخصا بعد اندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين لثالث ليلة على التوالي في أنحاء البلاد بعد مقتل الفتى نائل.

وأعلنت الوزارة أيضا إصابة 249 شرطيا ودركيا مساء الخميس -ليس بينهم أي إصابة خطرة-.

وأشارت إلى أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم 5 آلاف في باريس.

فيما قال وزير الداخلية الفرنسية للشرطة: “تعليماتي واضحة بإعطاء أولوية مطلقة لاستعادة النظام وحماية الناس وممتلكاتهم”.