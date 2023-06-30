الجمعة, يونيو 30, 2023
الرئيسيةحياتناالجميع ينتظر الإجازة للسفر لكن بعض شركات الطيران لن تسمح لك بصعود...
حياتنا

الجميع ينتظر الإجازة للسفر لكن بعض شركات الطيران لن تسمح لك بصعود الطائرة!

"فيما يلي نصائح للسفر على متن طائرة قدمتها المضيفة وانتشرت بسرعة كبيرة"

كتب معالي بن عمر
السفر في الإجازة
آداب الصعود إلى الطائرة
- Advertisement -

وطن-لا شكّ في أن السفر على متن الطائرة من التجارب الممتعة التي يستمتع بها الكثير من الناس، ولكنها تستدعي أيضًا اتباع قواعد السلامة، والالتزام باللوائح المفروضة داخل الطائرة التي يتم تجاهلها في بعض الأحيان.

ولتجنب المشاكل وتكون رحلتك أكثر راحة ومتعة، نشرت مضيفة طيران بعض النصائح التي يجب الالتزام بها، وإلا فلن يسمحوا لك بالصعود إلى الطائرة على حدّ قولها.

في هذا الشأن، قدّمت ainoasserrano-وهي مُضيفة طيران-من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الشخصي على TikTok، نصائح مهمّة حول مهنتها، كما أجابت على أسئلة متابعيه. وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة، فإن لأينوا، أكثر من 94000 متابع و 5 ملايين معجب، بحيث أصبحت معيارًا لمحبي السفر والطيران.

الالتزام بلوائح السفر
السفر على متن الطائرة متعةبالنسبة للكثيرين

ما الذي يجب عليك فعله ألا تقوم به عند الصعود على متن الطائرة وفقًا لمضيفة الطيران

من بين التصرّفات التي يجب عليك ألاّ تقوم بها مطلقًا على متن الطائرة، أكّدت أينوا ما يلي في أكثر مقاطع الفيديو انتشارًا:

  • لا تجمع كل القمامة التي في مقعدك لإعطائها للمضيفة عندما تمر بين المقاعد. وعلى الرغم من أن هذا قد يدلّ على أنك تحتاج إلى المساعدة، فإنك في الواقع تعيق عملها. ونظرًا لأن العديد من شركات الطيران تعيد تدوير القمامة، فيجب أن تفصل كل عنصر عن حاويته. لذا، من الأفضل ترك القمامة كما هي واطلب من المضيفة استلامها حسب النوع.
  • لا تدع أطفالك الصغار يلعبون في ممر الطائرة طوال الوقت. تدرك أينوا أن الأطفال يشعرون بالملل أو التوتر عندما تكون الرحلة طويلة، ولا تمانع إذا مشى الوالدان مع أطفالهم قليلاً لإلهائهم. لكن ما لا يمكن السماح به هو أن يجري الأطفال أو يلعبوا أو يجلسوا في الممر، لأنهم يجعلون من الصعب على أفراد الطاقم المرور، ما من شأنه أن يتسبّب في وقوع حوادث، وفق ترجمة “وطن“.
  • لا تمشي حافي القدمين على متن الطائرة، وعلى الرغم من أنها لم توضح سبب ذلك، فإنه من الواضح أن الأمر يتعلّق بالنظافة.
  •  لا توصي بالضغط على زر الطوارئ في الطائرات إذا لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا، حيث يستخدمه العديد من الركاب، على سبيل المثال، لطلب الماء أو السؤال عن الساعات المتبقية للوصول، وهذا أمر غير مقبول.
  •  تنصح بأن تظل الممرات خالية دائمًا، فعلى الرغم من أنه يمكن للمسافر النهوض للذهاب إلى الحمام أو تمديد أرجله، فمن الأفضل دائمًا أنيكون الممر خاليًا ونظيفًا لاسيما عند حدوث الطوارئ.

هذه بعض اللوائح المهمّة، التي يجب أن يلتزم بها المسافر على متن الطائرة وفقًا لهذه المضيفة، وفيما يلي مقطع الفيديو الخاص بها:

@ainoasserrano

Las hacéis?!😂 ig: ainoasserrano 🫶🏽✨ #azafatadevuelo #azafatadevuelotiktok #fyp #cabincrew #tripulantedecabina #tripulantesdecabina #tripulantedecabinadepasajeros #aviacion #azafata #cabincrewlife #aviation #azafatodevuelo #azafatos

♬ Funky Town（落雨） – 落花雨

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لماذا يجب عليك أن تطلب غرفة بسريرين عند الإقامة في فندق؟

فيديو

راكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون .. إليك السبب الذي حيّر الركاب! (شاهد)

حياتنا

لماذا يجب عليك تجنب زيارة أوروبا هذا الصيف؟

حياتنا

مضيفة طيران تكشف..اختر هذا المكان على متن الطائرة للحصول على ترقية مجانية

حياتنا

هل تخطط للسفر قريبًا؟ إليك 4 طرق لحماية هاتفك

حياتنا

لماذا يُصفّق بعض الركاب عندما تهبط الطائرة؟

حياتنا

المقعد ثنائي الطوابق في الطائرات يعود بتصميم جديد ومبتكر

حياتنا

لقضاء رحلة مريحة..طيار أمريكي يكشف عن 4 نصائح ضرورية قبل السفر

حياتنا

سؤال حيّر المسافرين..”متى يجب علي الوصول إلى المطار قبل رحلتي”؟

حياتنا

كيف تحقق أقصى قدر من التوفير في تذاكر السفر: نصائح وأسرار

حياتنا

ما هي جنسية الطفل المولود على متن الطائرة؟

حياتنا

5 أشياء بسيطة تتمنى مضيفات الطيران أن يفعلها المسافر أثناء الرحلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سياسي يمني يؤيد حرق المصحف الشريف.. دافع عن السويد وتغنى بها وسبَّ العرب

هيا مرعشلي تعايد متابعيها بصور مثيرة لمؤخرتها وصدرها! (شاهد)

“صراف آلي متنقل يوزع العيدية في شوارع دبي”.. حقيقة فيديو أثار ضجة

هارفارد: لماذا يجب أن تحصل على أكبر قدر ممكن من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

“الغارديان” تهاجم السعودية: “تغسل سمعتها” بمهرجان ساوندستورم لموسيقى البوب!

إذا كانت بطارية هاتفك الآيفون تنفد بسرعة..قم بتغيير هذه الإعدادات فورا!

البرازيلي تاليسكا يصدم زميله رونالدو بهذا التصريح! (شاهد)

حرق المصحف في السويد.. محمد أبو تريكة يُفحِم القادة العرب بتغريدة نارية

فيديو يوقف القلب .. سقوط طفل في مدينة ملاهي من ارتفاع 40 قدماً! (شاهد)

بعد تعاقده مع الاتحاد السعودي.. الفرنسي كانتي يشتري نادٍ بلجيكي (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC