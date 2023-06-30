الجميع ينتظر الإجازة للسفر لكن بعض شركات الطيران لن تسمح لك بصعود الطائرة!

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وطن-لا شكّ في أن السفر على متن الطائرة من التجارب الممتعة التي يستمتع بها الكثير من الناس، ولكنها تستدعي أيضًا اتباع قواعد السلامة، والالتزام باللوائح المفروضة داخل الطائرة التي يتم تجاهلها في بعض الأحيان.

ولتجنب المشاكل وتكون رحلتك أكثر راحة ومتعة، نشرت مضيفة طيران بعض النصائح التي يجب الالتزام بها، وإلا فلن يسمحوا لك بالصعود إلى الطائرة على حدّ قولها.

في هذا الشأن، قدّمت ainoasserrano-وهي مُضيفة طيران-من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الشخصي على TikTok، نصائح مهمّة حول مهنتها، كما أجابت على أسئلة متابعيه. وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة، فإن لأينوا، أكثر من 94000 متابع و 5 ملايين معجب، بحيث أصبحت معيارًا لمحبي السفر والطيران.

ما الذي يجب عليك فعله ألا تقوم به عند الصعود على متن الطائرة وفقًا لمضيفة الطيران

من بين التصرّفات التي يجب عليك ألاّ تقوم بها مطلقًا على متن الطائرة، أكّدت أينوا ما يلي في أكثر مقاطع الفيديو انتشارًا:

لا تجمع كل القمامة التي في مقعدك لإعطائها للمضيفة عندما تمر بين المقاعد. وعلى الرغم من أن هذا قد يدلّ على أنك تحتاج إلى المساعدة، فإنك في الواقع تعيق عملها. ونظرًا لأن العديد من شركات الطيران تعيد تدوير القمامة، فيجب أن تفصل كل عنصر عن حاويته. لذا، من الأفضل ترك القمامة كما هي واطلب من المضيفة استلامها حسب النوع.

لا تدع أطفالك الصغار يلعبون في ممر الطائرة طوال الوقت. تدرك أينوا أن الأطفال يشعرون بالملل أو التوتر عندما تكون الرحلة طويلة، ولا تمانع إذا مشى الوالدان مع أطفالهم قليلاً لإلهائهم. لكن ما لا يمكن السماح به هو أن يجري الأطفال أو يلعبوا أو يجلسوا في الممر، لأنهم يجعلون من الصعب على أفراد الطاقم المرور، ما من شأنه أن يتسبّب في وقوع حوادث، وفق ترجمة “ وطن “.

“. لا تمشي حافي القدمين على متن الطائرة، وعلى الرغم من أنها لم توضح سبب ذلك، فإنه من الواضح أن الأمر يتعلّق بالنظافة.

لا توصي بالضغط على زر الطوارئ في الطائرات إذا لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا، حيث يستخدمه العديد من الركاب، على سبيل المثال، لطلب الماء أو السؤال عن الساعات المتبقية للوصول، وهذا أمر غير مقبول.

تنصح بأن تظل الممرات خالية دائمًا، فعلى الرغم من أنه يمكن للمسافر النهوض للذهاب إلى الحمام أو تمديد أرجله، فمن الأفضل دائمًا أنيكون الممر خاليًا ونظيفًا لاسيما عند حدوث الطوارئ.

هذه بعض اللوائح المهمّة، التي يجب أن يلتزم بها المسافر على متن الطائرة وفقًا لهذه المضيفة، وفيما يلي مقطع الفيديو الخاص بها: