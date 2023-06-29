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صدمة العيد .. صورة للفنانة الكويتية حياة الفهد! (شاهد ماذا حلّ بها)

تابينت تعليقات الجمهور على الصورة، فالبعض قال إنها "فوتوشوب"، وآخرون علقوا بقولهم إنها نتاج عملية تجميل، وسخروا بطلبهم اسم الطبيب الذي أجرى للفنانة تلك العملية

كتب أنس السالم
صورة حياة الفهد بعد عملية شد الوجه watanserb.com
الفنانة الكويتية حياة الفهد
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وطن – أثارت صورة للفنانة الكويتية حياة الفهد البالغة من العمر (75 عاماً)، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغيّر شكلها، وسط مزاعم عن عملية تجميل لشد وجه أجرتها الفنانة.

وبدت حياة الفهد في الصورة التي نشرت، وكأنها في مرحلة الشباب، وقد عادَ بها الزمن إلى الوراء 40 عاماً، وفق تعبير بعض المعلقين على الصورة، في حين ادعى البعض أنها أجرت عملية تجميل لشد وجه، وهي معلومة لم يتم التحقق منها .

صورة حياة الفهد بعد عملية شد الوجه وفق زعم مغردين
صورة حياة الفهد بعد عملية شد الوجه وفق زعم مغردين

هل أجرت حياة الفهد عملية تجميل؟

وتابينت تعليقات الجمهور على الصورة المتداولة، فالبعض قال إنها “فوتوشوب” وليست حقيقية، وآخرون علقوا بقولهم إنها نتاج عملية تجميل، وسخروا بطلبهم اسم الطبيب الذي أجرى للفنانة تلك العملية.

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في سياقٍ آخر، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ صورة تجمع الفنانة حياة الفهد بالفنانة سعاد عبد الله.

ولم يكشف تركي آل لشيخ عن أي تفاصيل تتعلق بلقائهما، الأمر الذي فتح باب التخمينات والتوقعات بأن الثنائي سوف يجتمعان في عمل فني جديد.

وجاء التعليق الذي أرفقه الأستاذ تركي آل شيخ بالصور التي نشرها، مرجحاً لهذه التوقعات: “٢٠٢٤م إن شاء الله مع MBC”.

وشاركت الفنانة حياة الفهد في موسم رمضان 2023، في “مسلسل قرة عينك“.

وتحدث العمل عن قصة امرأة مظلومة تُسجن لمدة عشرين عاماً، ثم تثبت براءتها وتخرج لمواجهة العالم في إطار كوميدي.

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد، كشفت عن أنّها لجأت إلى الطب البديل لمعالجة يدها، بعدما تعرضت لحادث سير، في مارس 2006، نتيجة اصطدام مركبة كانت تقودها إلى جانب الفنانة هيا الشعيبي بحاجز أسمنتي في منطقة “الوفرة”، بسبب عطل في كابح المركبة، مما أدى إلى عطب في يدها لم تشفَ منه إلى اليوم.

حياة الفهد watanserb.com
حياة الفهد

وقالت الفهد في لقاء مع صحيفة “الراي” الكويتية، إنها لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم لكتابة عمل تراثي.

وأضافت الفنانة الكويتية: “عالجت يدي بالطب والقرآن.. حسرة في قلبي أن تكون لديّ الفكرة ولست قادرة على كتابتها”.

المصدررصد وطن (تويتر)

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