صدمة العيد .. صورة للفنانة الكويتية حياة الفهد! (شاهد ماذا حلّ بها)

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وطن – أثارت صورة للفنانة الكويتية حياة الفهد البالغة من العمر (75 عاماً)، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغيّر شكلها، وسط مزاعم عن عملية تجميل لشد وجه أجرتها الفنانة.

وبدت حياة الفهد في الصورة التي نشرت، وكأنها في مرحلة الشباب، وقد عادَ بها الزمن إلى الوراء 40 عاماً، وفق تعبير بعض المعلقين على الصورة، في حين ادعى البعض أنها أجرت عملية تجميل لشد وجه، وهي معلومة لم يتم التحقق منها .

هل أجرت حياة الفهد عملية تجميل؟

وتابينت تعليقات الجمهور على الصورة المتداولة، فالبعض قال إنها “فوتوشوب” وليست حقيقية، وآخرون علقوا بقولهم إنها نتاج عملية تجميل، وسخروا بطلبهم اسم الطبيب الذي أجرى للفنانة تلك العملية.

ماشاءالله على حياه الفهد متغيييره وصارت احلى نبي اسم الدكتور pic.twitter.com/sbnIXCswsL — وجدان أدريانا (@Wejaa91) June 28, 2023

الفنانة الكويتية حياة الفهد في أحدث ظهور لها 😀 pic.twitter.com/gZmcPvLbx9 — 📚 𝙽𝚊𝚜𝚜𝚎𝚛 (@n_a3001) June 27, 2023

حياه الفهد شلون صغرت ٤٠ سنه؟ pic.twitter.com/XCALBQ8Ri5 — Yahya ALQattan (@Yahalqattan) June 29, 2023

حياة الفهد متغيره احسها مسويه شي بوجهها صح ؟ او حواجبها pic.twitter.com/Yqij4sMBkV — الجوهرة (@aljo0ohra_) June 26, 2023

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حياة الفهد في احدث ظهور ماشاءالله 😁 pic.twitter.com/jlqmEysaoy — راشد (@rashd078086811) June 29, 2023

في سياقٍ آخر، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ صورة تجمع الفنانة حياة الفهد بالفنانة سعاد عبد الله.

ولم يكشف تركي آل لشيخ عن أي تفاصيل تتعلق بلقائهما، الأمر الذي فتح باب التخمينات والتوقعات بأن الثنائي سوف يجتمعان في عمل فني جديد.

وجاء التعليق الذي أرفقه الأستاذ تركي آل شيخ بالصور التي نشرها، مرجحاً لهذه التوقعات: “٢٠٢٤م إن شاء الله مع MBC”.

٢٠٢٤م ان شاءالله مع MBC ❤️🙏🏻👏🏻 pic.twitter.com/M9GFRYmhTL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 26, 2023

وشاركت الفنانة حياة الفهد في موسم رمضان 2023، في “مسلسل قرة عينك“.

وتحدث العمل عن قصة امرأة مظلومة تُسجن لمدة عشرين عاماً، ثم تثبت براءتها وتخرج لمواجهة العالم في إطار كوميدي.

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد، كشفت عن أنّها لجأت إلى الطب البديل لمعالجة يدها، بعدما تعرضت لحادث سير، في مارس 2006، نتيجة اصطدام مركبة كانت تقودها إلى جانب الفنانة هيا الشعيبي بحاجز أسمنتي في منطقة “الوفرة”، بسبب عطل في كابح المركبة، مما أدى إلى عطب في يدها لم تشفَ منه إلى اليوم.

وقالت الفهد في لقاء مع صحيفة “الراي” الكويتية، إنها لم تعد قادرة على الإمساك بالقلم لكتابة عمل تراثي.

وأضافت الفنانة الكويتية: “عالجت يدي بالطب والقرآن.. حسرة في قلبي أن تكون لديّ الفكرة ولست قادرة على كتابتها”.