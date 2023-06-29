الموساد ينفذ عملية داخل إيران .. صورة للرجل المُستهدف (شاهد)

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وطن – زعمت تقارير إسرائيلية، نشرت مساء الخميس، أن جهاز الموساد الإسرائيلي، اعتقل رئيس الخلية التي خططت لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين بقبرص، بعد أن حقق معه الموساد على الأراضي الإيرانية واعتقاله لاحقا.

وكشف بيان للموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو، قائلا إنه “تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني” لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وقال الموساد “نفذنا عملية في الأراضي الإيرانية واعتقلنا شخصا بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي في قبرص“.

واتهم الموساد الإسرائيلي شعبة الاستخبارات الخارجية التابعة للحرس الثوري بالتخطيط للعملية.وفق “الجزيرة”

ويأتي هذا التصريح النادر بعد أن أشاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي بـ”إحباط هجوم إرهابي إيراني في قبرص ضد أهداف إسرائيلية”.دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورفضت السلطات القبرصية التعليق على الأمر، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر -لم تسمها- أنه تم إحباط مخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية أو يهودية يقف وراءه أشخاص ينشطون في “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

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وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث العامة الإسرائيلية إن خلية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خططت لمهاجمة أهداف إسرائيلية ومدنيين يهود في قبرص.

وأضافت القناة أن السلطات القبرصية أحبطت الهجوم بالتعاون مع المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

إيران تنفي …

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر قبرصية قولها إن أجهزة المخابرات في قبرص كانت تتابع تحركات الخلية في الأشهر الأخيرة قبل اعتقال أعضائها، دون أن توضح عددهم أو تحدد الأهداف التي خططوا لمهاجمتها.

وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات راقبت عن كثب المشتبه به الرئيسي الذي تم رصده، مما ساعد في منع الهجوم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه تمكن من الفرار ولكن تم العثور على المعدات التي كان سيستخدمها لتنفيذ الهجوم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 اعتقلت السلطات القبرصية مواطنا أذربيجانيا يحمل جواز سفر روسيّا قالت إنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني وخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات اغتيال تستهدف رجال أعمال إسرائيليين.

لكن السفارة الإيرانية في قبرص نفت حينذاك الاتهامات الموجهة إلى بلادها بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين في قبرص.