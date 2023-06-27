الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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حياتنا

هيفاء وهبي لا تمانع الزواج مجدداً.. صفتان فقط تريدهما بفارس أحلامها (فيديو)

جاء حديث هيفاء وهبي عن مواصفات فارس أحلامها أثناء حضورها زفاف صديقتها الفاشينستا اللبنانية غنى غندور

كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي لا تمانع الزواج مجدداً.. وصفتين فقط تريدهما بفارس أحلامها (فيديو)
هيفاء وهبي
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وطن- فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجمهور باعترافها أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى.

صديقي المفضل

وكشفت هيفاء وهبي (51 عاماً)، عن مواصفات فارس أحلامها، في تصريح مصور لمجلة “فوشيا“.

وقالت هيفاء: “فارس الأحلام بدي يكون آدمي، ويكون صديقي المفضل”.

وحين قالت المذيعة لهيفاء وهبي “معقول نشوفك عروس”، أجابت: “يمكن أنا عروس”.

لكن الفنانة اللبنانية استدركت الأمر وقالت “لا لا عم أمزح معك”.

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زفاف غنى غندور

وجاء حديث هيفاء أثناء حضورها زفاف صديقتها الفاشينستا اللبنانية غنى غندور.

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها باتخاذ غنى غندور هذه الخطوة، وتمنت لها التوفيق في حياتها الجديدة.

هيفاء وهبي
هيفاء في زفاف غنى غندور

وكانت الفنانة اللبنانية ترتدي لهذه المناسبة، فستاناً طويلاً منقوشاً بالورود، بدون أكمام، وفوقه كاب طويل بنفس النقشة.

زفاف الموسم

والفستان من تصميم الدومينيكاني البورتوريكي الأمريكي أوسكار دي لا رينتا.

هيفاء وهبي
فستان هيفاء في زفاف غنى

وأطلق على زفاف غنى غندور من مصمم المجوهرات جو عون “زفاف الموسم”.

فقد أصر جو عون على الوقوف إلى جانب غنى لتخطي أزمة إصابتها بالسرطان، ثم أقاما زفافاً ملوكياً دعوا إليه أصدقاءهما.

عقد ألماس بمليون دولار

وصمم فستان غنى، نيكولا جبران، باللون “الأوف وايت”، تناسباً مع بشرتها.

وقدم جو عون هدية لزوجته خلال زفافهما، عقد ألماس بقيمة مليون دولار، واستغرق العمل عليه أربعة أشهر.

المصدرفوشيا

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