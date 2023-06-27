هيا مرعشلي بـ البكيني مع ثمرة جوز هند فوق فخذيها! (شاهد)

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وطن – عادت الفنانة السورية هيا مرعشلي لإشعال النيران في قلوب محبيها ومتابعيها بإطلالة جديدة وجريئة ومتحفظة بعض الشيء.

ونشرت هيا مرعشلي مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” وثقت لحظات استجمامها على شاطىء البحر في ظل الموجة الحارة التي تستهدف المنطقة العربية حاليا.

وظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي في إحدى الصور مرتدية بكيني أسود وسط الماء، مكتفية بإظهار ظهرها المكشوف وعدم الكشف عن مقدمة جسدها وهي بلباس البحر، مع ظهور قرص الشمس لحظة الغروب.

ظل الجسد فقط

ورغبة منها في عدم إظهر نفسها بالبكيني بشكل كامل حتى لا تتعرض لانتقادات كما تعرضت سابقا، اكتفت هيا مرعشلي بتصوير ظل جسدها الذي انعكس على رمال الشاطئ.

وفي صورة أخرى، ظهرت هيا مرعشلي كاشفة عن فخذيها وهي توثق لحظة تناولها عصير جوز الهند الطبيبعي، حيث وضعت ثمرة جوز الهند على فخذيها.

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ويبدو أن هيا مرعشلي قد تعلمت الدرس من الهجوم المستمر عليها بسبب جرأتها المعهودة في الظهور بإطلالات أثارت غضب محبيها ومتابعيها.

هيا مرعشلي تتعرض لهجوم قاس

وكانت هيا مرعشلي قد تعرضت لهجوم قاس بعد عرضها مجموعة من الصور التي وثقت احتفالها وأصدقائها مؤخرا بعيد ميلادها الذي صادف الـ30 من مايو/أيار الماضي.

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ونشرت هيا مرعشلي حينها مجموعة صور جريئة خلال احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين في أحد مطاعم دبي.

وظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي وهي ترتدي فستانا من قطعتين، أظهر صدرها بشكل فاضح، في حين كشف عن أفخاذها بشكل كبير لقصر تنورته.

هيا مرعشلي تلحس تورتة عيد ميلادها

كما قامت هيا مرعشلي بأداء حركة اعتبرها متابعيها “بذيئة”، بعد ان تعمدت لحس “تورتة” عيد ميلادها بلسانها كالكلب.