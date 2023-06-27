الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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حياتنا

هيا مرعشلي بـ البكيني مع ثمرة جوز هند فوق فخذيها! (شاهد)

الفنانة السورية هيا مرعشلي تستمتع بأشعة الشمس وتشارك محبيها لحظاتها على الشاطئ بإطلالة جذابة وأنيقة

كتب سالم حنفي
هيا مرعشلي
الفنانة السورية هيا مرعشلي
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وطن – عادت الفنانة السورية هيا مرعشلي لإشعال النيران في قلوب محبيها ومتابعيها بإطلالة جديدة وجريئة ومتحفظة بعض الشيء.

ونشرت هيا مرعشلي مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” وثقت لحظات استجمامها على شاطىء البحر في ظل الموجة الحارة التي تستهدف المنطقة العربية حاليا.

هيا مرعشلي
هيا مرعشلي تستجم على البحر

وظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي في إحدى الصور مرتدية بكيني أسود وسط الماء، مكتفية بإظهار ظهرها المكشوف وعدم الكشف عن مقدمة جسدها وهي بلباس البحر، مع ظهور قرص الشمس لحظة الغروب.

ظل الجسد فقط

ورغبة منها في عدم إظهر نفسها بالبكيني بشكل كامل حتى لا تتعرض لانتقادات كما تعرضت سابقا، اكتفت هيا مرعشلي بتصوير ظل جسدها الذي انعكس على رمال الشاطئ.

هيا مرعشلي
انعكاس ظل جسد هيا مرعشلي على الرمال

وفي صورة أخرى، ظهرت هيا مرعشلي كاشفة عن فخذيها وهي توثق لحظة تناولها عصير جوز الهند الطبيبعي، حيث وضعت ثمرة جوز الهند على فخذيها.

هيا مرعشلي تضع ثمرة جوز الهند على فخذيها

 

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ويبدو أن هيا مرعشلي قد تعلمت الدرس من الهجوم المستمر عليها بسبب جرأتها المعهودة في الظهور بإطلالات أثارت غضب محبيها ومتابعيها.

هيا مرعشلي
ظل هيا مرعشلي على رمال الشاطئ

هيا مرعشلي تتعرض لهجوم قاس

وكانت هيا مرعشلي قد تعرضت لهجوم قاس بعد عرضها مجموعة من الصور التي وثقت احتفالها وأصدقائها مؤخرا بعيد ميلادها الذي صادف الـ30 من مايو/أيار الماضي.

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ونشرت هيا مرعشلي حينها مجموعة صور جريئة خلال احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين في أحد مطاعم دبي.

هيا مرعشلي
هيا مرعشلي تحتفل بعيد ميلادها السادس والعشرين في أحد مطاعم دبي

وظهرت الفنانة السورية هيا مرعشلي وهي ترتدي فستانا من قطعتين، أظهر صدرها بشكل فاضح، في حين كشف عن أفخاذها بشكل كبير لقصر تنورته.

هيا مرعشلي تلحس تورتة عيد ميلادها

كما قامت هيا مرعشلي بأداء حركة اعتبرها متابعيها “بذيئة”، بعد ان تعمدت لحس “تورتة” عيد ميلادها بلسانها كالكلب.

هيا مرعشلي
هيا مرعشلي تلحس تورتة عيد ميلادها
المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن

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