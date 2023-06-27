هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية؟.. عثمان الخميس يجيب (فيديو)

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وطن- حسم الداعية الكويتي البارز، عثمان الخميس، جدلا قائم منذ أيام حول سؤال “هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية؟”.

وكانت إجابة الشيخ “الخميس” واضحة بشكل لايترك أي مجال للتأويل والشكّ لدى الكثيرين من المرتابين حول الإجابة على هذا السؤال المهم.

هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية؟

أجاب الداعية الكويتي، عثمان الخميس، على هذا السؤال الرائج بشدة في الأيام الأخيرة حول حكم إعطاء الجزار أجرته من الأضحية.

وقال الشيخ الكويتي إنه لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية، لأن الأضحية هي عبادة تقرب إلى الله تعالى، ولا ينبغي أن تكون مقابلة لشيء من المال أو الخدمات.

لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية .

.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/OOwEUrvPKt — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) June 27, 2023

ولفت الداعية الكويتي إلى أنه في حال أراد صاحب الأضحية أن يُقدم للجزار من أضحيته، فإن نيته يجب أن تكون لكونه فقيراً ليس لأن صاحب تلك المهنة ومارس علمه يوم النحر.

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شروط ذبح الأضحية يوم العيد

– يجب أن تكون الأضحية سالمة من كل عيب ينقص قيمتها، كالعوراء أو العرجاء أو المريضة أو المسنة أو المفقودة من سنانها أو قرونها أو ذنبها أو أذنيها.

وإذا كانت الأضحية بها عيب خفيف لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس به.

– يجب أن تكون الأضحية مملوكة للذابح، ولا يجوز الذبح من مال غيره بدون إذنه، كالمسروقة أو المغصوبة أو المعارة.

– يجب ذبح الأضحية في الأيام المخصصة لذلك، وهي: يوم العيد بعد صلاة العيد، وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق.

ولا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد، ولا بعد غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

#ليله_العيد_بقول

احرصوا على طريقة الذبح الصحيحة وفق الشريعة الاسلامية 🐏🐑🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪 pic.twitter.com/wF6dT3ojNC — 🕊 شموخ 🕊🇸🇦🤍KSA (@G999C6) July 30, 2020

– يستحب للذابح أن يشهد ذبحه بنفسه، وأن يسمِّ على اسم الله تعالى قبل ذبحه، قائلا: بسم الله، الله أكبر. وأن يضع رقبتها إلى قِبْلَةِ الكَعْبَةِ، وأن يستقطع شرايينها بسكِّ حادٍّ دفعةً واحدةً، دون تشفير رأسها عن جسدها.

وأن يتركها حتى تفرغ من دمائها، ثم يسلمها إلى من ينهض بجلدها ويقطع لحمها.