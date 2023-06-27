هل ترغب في شراء جهاز راوتر لمنزلك؟ 5 عوامل يجب مراعاتها

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وطن- نظرًا لأن العالم أصبح أكثر ارتباطًا واعتمادًا على التكنولوجيا، فقد أصبح جهاز الراوتر جزءًا أساسيًا في كل منزل.

ومع وجود العديد من الخيارات والمواصفات التي يجب وضعها في الاعتبار، قد يبدو شراء جهاز مهمة شاقة.

ولحسن الحظ، نشر موقع “thetechedvocate” تقريرا تحدث فيه عن بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل شراء جهاز توجيه لمنزلك.



حدد احتياجاتك

أول شيء يجب مراعاته هو احتياجات الإنترنت الخاصة بك.

هل تحتاج إلى جهاز راوتر قادر على التعامل مع أجهزة متعددة في وقت واحد، أم أن جهاز التوجيه الأساسي كافٍ لاستخدام الشبكة؟.

ضع في اعتبارك هنا احتياجات كل مستخدم وأنواع الأنشطة التي ينخرطون فيها عبر الإنترنت.

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فكلما زاد استخدام البيانات المطلوب، كلما احتجت إلى جهاز توجيه يكون أكثر تقدمًا.

تأكد من توافقه مع اتصال الإنترنت الحالي لديك

عند التسوق لشراء جهاز توجيه، من الضروري التأكد من توافقه مع مزود خدمة الإنترنت لديك.

لتجنب المشكلات، تأكد من مراجعة مزود خدمة الإنترنت للتعرف على الأجهزة التي يدعمونها قبل شراء جهاز توجيه.

نطاق التغطية

يعد نطاق جهاز التوجيه الخاص بك ضروريًا لأنه يؤثر على سلامة اتصالك في كل غرفة في منزلك.

إذا كان لديك منزل كبير، يجب أن تفكر في شراء جهاز توجيه ذو طاقة تردد لاسلكي للهوائي عالية جدا. ابحث أيضًا عن أجهزة توجيه مزودة بتقنية تشكيل الحزمة التي تساعد على تركيز الإشارة في اتجاهات محددة لزيادة نطاق التغطية.

الحماية

تعد ميزات أمان جهاز التوجيه ضرورية لحماية شبكتك من الفيروسات الضارة والمتطفلين.

تأكد من أن الجهاز يحتوي على تقنية جدار حماية مضمنة، ويمكنك بسهولة تحديث البرنامج الثابت للحماية من التهديدات الأمنية الحديثة.

الأداء

يتم تحديد أداء جهاز توجيه “Wi-Fi” من خلال سرعته وعرض النطاق الترددي.

يضمن الطراز بمعايير التيار المتردد وميزات النطاق المزدوج أو الثلاثي أفضل أداء. إذا كان لديك العديد من المستخدمين والأنشطة التي تتطلب سرعات عالية، فيجب أن تفكر في شراء جهاز توجيه بسعة عرض نطاق أعلى.

السعر

السعر هو العامل الحاسم عند شراء جهاز توجيه. لكن تذكر أن شراء بديل أرخص قد يؤدي إلى حصولك على أداء أقل.

يمكن أن يوفر لك الاستثمار في جهاز توجيه عالي الجودة يلبي احتياجاتك المال على المدى الطويل.

الضمان

الضمان لمدة عام واحد هو الحد الأدنى الذي يجب أن تضعه في الاعتبار. تأكد من قراءة ضمان الجهاز بعناية وتحقق من سياسة دعم الشركة المصنعة.