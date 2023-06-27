هروب لاعبين من المنتخب الجزائري خلال مشاركتهما في بطولة دولية في ألمانيا.. من هما؟

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وطن – أكدت كريمة طالب، رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ما كشفته صحيفة “بيلد” الالمانية عن فرار اثنين من لاعبي من المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، لأقل من 21 سنة، من بعثة الفريق المشارك في منافسات مونديال كرة اليد للبالغين دون سن الـ21 المقامة في ألمانيا.

وقالت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد في تصريحات لـ”أصوات مغاربية“، إن اللاعبين الفارين من بعثة المنتخب هما: فطيسة نور الدين البالغ من العمر 21 سنة وشايب عدلان البالغ 19 سنة.

تسجيل الهروب وإبلاغ السلطات

وأكدت كريمة طلب بأنه تم تسجيل اختفاء اللاعبين رسميا من صفوف الفريق وتم بإبلاغ السلطات في الجزائر والشرطة الألمانية المختصة إقليميا.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد كشفت قبل أيام عن اختفاء لاعبين من المنتخب الجزائري لكرة اليد، حيث تم تسجيل تغيبهما عن المبارة التي خاضها المنتخب الجزائري ضد نظيره البولندي، على عكس حضورهما لأول مبارتين.

تقديم اللجوء

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن اختفاؤهما يعني أن الثنائي يرغبان في تقديم اللجوء في ألمانيا.

وفي مواجهة الصحيفة لمدرب المنتخب الجزئري عبد الرحمن حاج حمدري، بأسماء اللاعبين المفقودين، قال: “أنا مسؤول فقط عن الرياضة. أنا لست مسؤولاً عن أي شيء آخر “.

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من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة بنك دبي الوطني مارك شوبر (الراعي الرسمي للبطولة)، اختفاء اللاعبين، قائلا: “الوفد الجزائري أبلغنا وأبلغنا السلطات”.

الاتحادية الجزائرية تكتفي بنشر نتائج المباريات

يأتي هذا، في حين لم تذكر الاتحادية الجزئرية لكرة اليد عبر حساباتها على مواقع لتواصل الاجتماعي أي شيء يذكر عن فرار اللاعبين فطيسة نور الدين وشايب عدلان، واكتفت فقط بنشر نتائج المباريات.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحادية كرة اليد، في آخر تحديث لها نتيجة المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري مع نظيره البولندي والتي انتهت بـ36 هدفا مقابل 23 هدفا لصالح المنتخب البولندي.