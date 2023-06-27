مريم حسين تروج لعطرها الجديد بطريقة مثيرة وتتحدث عن أثره على الأعضاء التناسلية (فيديو)

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وطن– عادت الفنانة المغربية مريم حسين، للترويج لعطرها الجديد، بإعلان آخر، مثير أيضاً كالسابق.

الجهاز التناسلي والدورة!

ونشرت مريم حسين الفيديو الترويجي لعطرها عبر حسابها على “انستجرام”، وكانت ترتدي فستاناً برتقالياً بدون أكمام، وبفتحات عدة لدى منطقة الصدر والبطن.

وكشف الفستان الشفاف، أفخاذ مريم حسين التي كانت تمرر زجاجة العطر بطريقة مثيرة على جسدها.

وفي محاولة لإقناع متابعيها الـ2.7 مليون عبر انستجرام، بالعطر، كتبت مريم حسين: “هل تعلم أن الشاكرا العجزية الواقعة أسفل السرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجهاز التناسلي والدورة الشهرية؟”.

الحياة الجنسية

وتابعت: “يرتبط مركز الطاقة القوي هذا بالإبداع والسرور ، وبالنسبة للنساء ، يمكن أن تؤدي الشاكرا المقدسة المتوازنة إلى تحسين التوازن العاطفي والوظيفة الجنسية الصحية وزيادة الثقة بالنفس”.

وأردفت الفنانة المغربية: “يمكن أن يخفف أيضًا من أعراض انقطاع الطمث وحدة الدورة الشهرية. ويساعدك على الاستفادة من قوتك الأنثوية الفطرية لتحقيق قدر أكبر من الإشباع في جميع جوانب حياتك”.

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الشاكرا المقدسة!

هذا ويحمل اسم عطر مريم حسين اسم sacral، المقتبسة من الشاكرا المقدسة، وهو مفهوم نابع من الثقافة الهندية.

ويعبر الشاكرا عن مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان والتي تتحكم في حالته النفسية والجسمانية. وكيف يمكن التأثير عليها وتنشيطها لإمداد الجسم بالطاقة الإيجابية المتزنة.