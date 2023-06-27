مريم الدباغ تريد بلوغ يوم عرفة بالبيكيني (شاهد)

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وطن- اعتادت المشهورة التونسية مريم الدباغ، على التعري فقط، ولم تُظهر من قبل لمتابعيها جانبها الديني.

لكن يوم عرفة، جعلها تعيش الأجواء الروحانية، فنشرت مريم الدباغ عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، أدعية دينية مستحبة في هذا اليوم.

يوم عرفة

ونشرت مريم الدباغ دعاءً تسأل الله فيه أن يبلغها يوم عرفة، وخاصته استجابة الدعاء، وأن تكون من المكرمين الموفقين فيه للطاعة والدعاء.

وفي دعاء آخر أعادت نشره المشهورة التونسية، جاء فيه: “اللهم اكرمني بكرمك، وافتح لي من أبواب رحمتك وسعتك، واغفر لي ما قدمت وما أخرت”.

المفارقة أن مريم الدباغ لم تظهر الأيام الماضية، سوى شبه عارية، أثناء إعلانها لعلامات تجارية خاصة بالبكيني.

تعري مريم الدباغ

وكانت أحدث إطلالاتها الفاضحة، حين ارتدت مريم بيكيني خيط أخضر فاضح، ووضعت واقي الشمس أمام الكاميرا. ثم بدأت بالرقص على أنغام أغاني أجنبية.

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وكشف الفيديو وجود وشم في مكان حساس في جسد مريم الدباغ، إلى جانب الوشوم الغريبة على ذراعيها.

صنع محلي

وأشارت مريم في تعليقها على الفيديو، إلى الشركة المحلية التي تصنع هذا البكيني في تونس.

بفيديو آخر، كانت مريم مثل الممثلات الإباحيات وهي تقف بطريقة تجعل صدرها يخرج من الحمالات، بينما بقيت مرتدية ذات البكيني الفاضح.

وكانت مريم تقف في الحمام بعد السباحة، وتستعرض منتجاً آخر خاصاً بالوجه، لصالح نفس الشركة.