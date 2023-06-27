الثلاثاء, يونيو 27, 2023
الرئيسيةالهدهد"ليس لكسب التعاطف".. مؤثرة جزائرية تبث فيديو صادما وتبكي
الهدهد

“ليس لكسب التعاطف”.. مؤثرة جزائرية تبث فيديو صادما وتبكي

العقوبة الرادعة لجرائم التمييز الجنسي في الجزائر قد تصل للسجن 10 سنوات مع غرامات مالية

كتب فهمي الورغمي
شابة جزائرية سمراء
- Advertisement -

وطن- تعرضت شابة جزائرية سمراء لاعتداء عنصري داخل أحد باصات العاصمة، في حادثة أثارت جدلا واسعاً وتساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد حول قضية العنصرية والتحرش في المجتمع.

ووثقت هذه المؤثرة الشابة تجربتها الأليمة مع متابعيها على انستغرام، حيث أكّدت على أهمية مواجهة التحيزات العنصرية وتعزيز الوعي بقضايا التمييز والتحرش في المجتمع الجزائري، مع العلم أن القانون يمنع تلك الممارسات ويردع مرتكبيها بعقوبات قاسية.

وحظيت صانعة المحتوى الجزائرية “بركة مرزية” بتعاطف واسع في أوساط النشطاء الجزائريين، بعد تأكيدها تعرضها لإساءة “عنصرية” أثناء تواجدها في حافلة نقل عمومي بالعاصمة بسبب لون بشرتها.

عنصرية ضد سمراء جزائرية في قلب العاصمة

وشاركت صانعة المحتوى بركة، وهي مواطنة من مدينة عين صالح الواقعة جنوب البلاد، مقطع فيديو يوثق الحادثة على حسابها في انستغرام، اشتكت فيه لمتابعيها من تعرضها لموقف عنصري يوم الخميس الماضي.

وقالت مرزية: “كنت في الترامواي بالعاصمة ذاهبة لحضور إحدى الفعاليات، فخاطبني مراقب التذاكر قائلاً لقد جئتم إلى العاصمة وتطوّرتم”، في إشارة لاعتقاده بأنها من المهاجرين الأفارقة بسبب لون بشرتها الداكنة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Merzaia Baraka (@barakamerzaia)

- Advertisement -

وواصلت صانعة المحتوى الجزائرية شهادتها المؤسفة بينما غلبتها الدموع قائلة “لو لم أكن جزائرية وأفهم ما يقولون، متسائلة “هل هكذا تعاملون الأجانب؟”.

ليست المرّة الأولى

وعبّرت بركة مرزية عن استغرابها من عدم تدخّل أي مسافر ممن كانوا معها على متن الباص لمنع “العنصري” من مضايقتها، على حدّ تعبيرها.

ونوّهت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لموقف عنصري، فقد تمت معايرتها عدة مرات بأنها من أصحاب البشرة السوداء من بعض شرائح المجتمع سواء الفئة المثقفة أو غير المتعلمة، على حد قولها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Merzaia Baraka (@barakamerzaia)

وأشارت في معرض حديثها عماّ تعرضت له، أنها سمعت مرارا عبارات مسيئة كـ “سود” و “كحلوشة”، داعية إلى الكف عن هذه الممارسات لأنّها تخلف ضرراً نفسياً كبيراً لكل من يتعرض لها.

صانعة المحتوى الجزائرية بركة مرزية
صانعة المحتوى الجزائرية بركة مرزية

10 سنوات سجناً قد تصل العقوبة

يمكن أن تصل عقوبة خطاب الكراهية والتمييز العنصري بحسب القانون الجزائري الجديد ( المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وتمت المصادقة عليه عام 2020) إلى 10 سنوات سجنا، إضافة لغرامات مالية.

كما بإمكان الجمعيات الناشطة في إطار حقوق الإنسان تحريك الشكاوي ضد هذا النوع من الجرائم، والتأسي كطرف مدني لدى الجهات القضائية، مع إمكانية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج الجزائر، عبر تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أبرزها في المغرب والجزائر.. خطف خروف العيد وأغرب عادات عيد الأضحى

الهدهد

هروب لاعبين من المنتخب الجزائري خلال مشاركتهما في بطولة دولية في ألمانيا.. من هما؟

الهدهد

وثيقة تؤكد مراسلة وزير الخارجية الجزائري للسفير الإماراتي وإبلاغه بمغادرة البلاد.. ماذا حدث؟!

الهدهد

صحيفة إماراتية: صراع أجنحة داخل السلطة في الجزائر مسؤول عن نشر خبر السفير الإماراتي!

الهدهد

الجزائري لخضر بريش يُودع “بي إن سبورت” بالدموع (فيديو)

تقارير

ماذا يحدث في الجزائر؟.. “جواسيس الإمارات” تطيح بوزير بارز بعد نفي رسمي وتخبط

تقارير

هل تورط دبلوماسيون جزائريون مع شبكة دعارة في دبي؟.. مشهد مرتبك في قضية طرد سفير الإمارات!

الهدهد

توقيف 4 جواسيس إماراتيين في الجزائر وطرد السفير الإماراتي.. تفاصيل خطيرة

الهدهد

مشهد يأسر القلوب.. هكذا تبدو العاصمة الجزائرية من الفضاء

الهدهد

روسيا تفاجئ محمد السادس ببناء قاعدة عسكرية في تندوف لتدريب البوليساريو!

الهدهد

عبد الصمد ناصر يرقص على الطبلة بحفل توديعه في الدوحة (فيديو)

الهدهد

“ليلة الدخلة” مشتركة.. جزائري “عنابي” يتزوج فتاتين في يوم واحد (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خروف يلقي بنفسه من الشرفة هربا.. كُتب له عمر جديد (فيديو)

انفجرت في جزء من الثانية.. فيديو يحاكي النهاية المأساوية للغواصة تيتان

مروع وكارثي.. طالب عراقي يشق رأس معلمه بعدما منعه من الغش

بعد وقوفهم بعرفة.. عدد الحجاج الرسمي لعام 2023 ومن أين قدموا؟

أبرزها في المغرب والجزائر.. خطف خروف العيد وأغرب عادات عيد الأضحى

“الفودكا” سر تربية كيم كارداشيان .. نصيحة غير متوقعة من والدتها!

“لبيك اللهم لبيك” فيديو جبل عرفات يكتسي بالأبيض ونداء 2.5 مليون حاج يعانق السماء

النجمة بينك تتعرض لأغرب موقف: معجب يلقي رماد والدته الميتة عليها! (فيديو)

لبيك اللهم لبيك.. مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء كما رصدها النيادي

أنت من أحد الناس بصرا إذا أمكنك رصد الأرنب المختبئ في الصورة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC