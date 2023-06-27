الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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حياتنا

لماذا يجب عليك أن تطلب غرفة بسريرين عند الإقامة في فندق؟

"على الرغم من أن النوم في سرير كبير له مزاياه على أساس يومي، فلا يوجد شيء أفضل من نوم الزوجين في سرير واحد".

كتب معالي بن عمر
عند السفر يجب طلب غرفة قندق بسريرين
غرفة قندق بسريرين
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وطن-إذا كنت تخطط لقضاء عطلتك باسترخاء، فلا شكّ أنّك تعلم أن الإقامة في فندق مسألة حساسة يمكن أن يكون لها تأثير مهم جدًا على التجربة في الوجهة التي حددتها.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فالأمر لا يتعلق بموقع الجغرافي فحسب، بل يتعلق أيضًا بالاستفادة من طرق اختيار الفندق والغرفة المختلفة التي قد تكون مفيدة جدًا لك. فعلى سبيل المثال، لماذا يُنصح بأن تطلب غرفة فندق بسريرين عندما تذهب إلى فندق؟

هذا سؤال ربما تكون قد طرحته على نفسك، أو يجب أن تبدأ في طرحه على نفسك اعتبارًا من صيف 2023. على الرغم من أن النوم في سرير كبير له مزاياه على أساس يومي، فلا يوجد شيء أفضل من نوم الزوجين في سرير واحد، إذ له فوائد صحية ونفسية متعددة حسب آخر الدراسات.

يُنصح بأن تطلب غرفة بسريرين عندما تذهب إلى فندق؟
غرفة الفندق

لماذا من الأفضل أن تطلب سريرين عندما تذهب إلى فندق؟

في الحقيقة، ستلاحظ أن بعض الفنادق لا تحتوي بشكل مباشر على أسرّة كبيرة، ولكن تضع سريرين صغيرين وتلصقهما ببعضهما ليكون مناسبًا للأزواج. لكن البعض الآخر يفرق بين الأسرّة وفقًا لنوع الضيوف. مهما كانت حالتك، إذا كنت ستسافر بمفردك نوصيك بأن تطلب سريرين صغيرين وليس سريرًا كبيرًا.

وفق ما ترجمته “وطن“، يُنصح بالحصول على سرير صغير ثانٍ في الفنادق، وفيما يلي فوائد الحصول على سرير ثاني في أثناء إقامتك.

  • وجود سريرين، يمكّنك من استخدام أحدهما أثناء النهار واستخدام الآخر للنوم ليلاً.
  • تجدر الإشارة إلى أن هناك أشخاصًا اعتادوا تناول الطعام في أسرة الفنادق. حاول ألا تفعل ذلك، ولكن إذا فعلت ذلك، فإن امتلاك سريرين سيضمن عدم وجود بقايا من طعامك تنام عليه.
من الأفضل أن تطلب سريرين عندما تذهب إلى فندق
الذغقامة في فندق
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

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