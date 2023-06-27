لماذا يجب عليك أن تطلب غرفة بسريرين عند الإقامة في فندق؟

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وطن-إذا كنت تخطط لقضاء عطلتك باسترخاء، فلا شكّ أنّك تعلم أن الإقامة في فندق مسألة حساسة يمكن أن يكون لها تأثير مهم جدًا على التجربة في الوجهة التي حددتها.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فالأمر لا يتعلق بموقع الجغرافي فحسب، بل يتعلق أيضًا بالاستفادة من طرق اختيار الفندق والغرفة المختلفة التي قد تكون مفيدة جدًا لك. فعلى سبيل المثال، لماذا يُنصح بأن تطلب غرفة فندق بسريرين عندما تذهب إلى فندق؟

هذا سؤال ربما تكون قد طرحته على نفسك، أو يجب أن تبدأ في طرحه على نفسك اعتبارًا من صيف 2023. على الرغم من أن النوم في سرير كبير له مزاياه على أساس يومي، فلا يوجد شيء أفضل من نوم الزوجين في سرير واحد، إذ له فوائد صحية ونفسية متعددة حسب آخر الدراسات.

لماذا من الأفضل أن تطلب سريرين عندما تذهب إلى فندق؟

في الحقيقة، ستلاحظ أن بعض الفنادق لا تحتوي بشكل مباشر على أسرّة كبيرة، ولكن تضع سريرين صغيرين وتلصقهما ببعضهما ليكون مناسبًا للأزواج. لكن البعض الآخر يفرق بين الأسرّة وفقًا لنوع الضيوف. مهما كانت حالتك، إذا كنت ستسافر بمفردك نوصيك بأن تطلب سريرين صغيرين وليس سريرًا كبيرًا.

وفق ما ترجمته “وطن“، يُنصح بالحصول على سرير صغير ثانٍ في الفنادق، وفيما يلي فوائد الحصول على سرير ثاني في أثناء إقامتك.