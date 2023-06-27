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حياتنا

لجين عمران تفجر مفاجأة عن محاولة انتحارها ومعاناتها مع الزواج المبكر (فيديو)

طلاق لجين عمران الأول غير شخصيتها بشكل كبير وأثار داخلها ثورة وتحدي

كتب رفيف عبدالله
لجين عمران تفجر مفاجأة عن محاولة انتحارها ومعاناتها مع الزواج المبكر (فيديو)
لجين عمران
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وطن- تحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران، لأول مرة عن محاولتها الانتحار، في مرحلة قاسية من حياتها، بعد زواجها المبكر.

ولادة جديدة

وقالت لجين عمران خلال استضافتها في برنامج  Literally me، إنها مرت بمرحلة ضعف شديدة جعلتها تقدم على الانتحار في عمر الـ18.

وكشفت لجين أنها تناولت حبوبا لإنهاء حياتها، لكن عائلتها نجحت في إنقاذها بعدما تم نقلها سريعاً إلى المستشفى.

ووصفت لجين مشاعرها بعد إنقاذها من الانتحار: “حسيت إني ولدت من أول وجديد، وكأن الله أعطاني فرصة جديدة وحياة يجب أن أعيشها بشكل صحيح”.

لا شيء يستحق

وأكدت الإعلامية السعودية أنها ندمت على محاولة الانتحار، والذهاب إلى الموت بقدميها.

وأشارت لجين إلى أن حزن عائلتها وما سببته لهم من أسى، كان أكثر شيء جعلها تندم، مشددة على أنه لا يوجد شيء يستحق أن نحاول أن نتخلص من حياتنا بسببه.

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كما تحدثت لجين عن زواجها المبكر، قائلة إنها تزوجت في عمر الـ16، وندمت لاحقاً.

الزواج المبكر

وأشارت لجين عمران إلى أنها الآن تحمد الله لأنها رزقت بابنها وابنتها، خاصة أنها لم تنجب بعدهما في الزيجات الأخرى.

وشددت شقيقة أسيل عمران، على أنها لا تؤيد الزواج المبكر, مردفة: “لازم الشخص سواء شاب أو بنت، يعيشوا حياتهم أول، وبعدين يتزوجوا”.

وأوضحت لجين عمران أن طلاقها الأول غير شخصيتها بشكل كبير، وأثار داخلها ثورة وتحدي.

تحدي وثورة

هذا التحدي جعل لجين تكمل دراستها، وتثبت نفسها وتنجح.

وأضافت: ” كل الممنوع وقت زواج صار مرغوب وبإلحاح، وأول شيء سويته بعد الانفصال، إني سجلت بالثانوية العامة وأنا حامل في ابني”.

ونوهت لجين إلى أن الصعوبات التي كانت تواجهها لدرجة البكاء، ساهمت في تقوية شخصيتها وجعلتها تحب التحدي.

المصدررصد ومتابعة وطن

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