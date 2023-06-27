الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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لبيك اللهم لبيك.. مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء كما رصدها النيادي

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نشر صورا من على متن محطة الفضاء الدولية التي يتواجد فيها، لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أثناء مراسم الحج

كتب خالد الأحمد
لبيك اللهم لبيك.. مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء كما رصدها النيادي
مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء
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وطن- يواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، تدوين يومياته ومشاهدته من محطة الفضاء الدولية حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، ونشر هذه المرة صورا لمكة والمشاعر المقدسة في السعودية بالتزامن مع أداء فريضة الحج.

وحرص “النيادي” منذ صعوده على متن محطة الفضاء الدولية في شباط فبراير الماضي، على نشر مناظر خلابة للأرض-خاصة الدول العربية- من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

هكذا تبدو المشاعر المقدسة من الفضاء أثناء الحج

وفي هذا السياق نشر على حسابه في “تويتر” صورة ملتقطة من محطة الفضاء الدولية ليوم التروية ضمن مناسك الحج هذا العام 2023.

وعلق على الصورة المذهلة :”حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر”.

وأضاف واصفاً المشهد المذهل :”منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في “يوم التروية” ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى”.

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ومشعر منى هو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويحدّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.

مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء
مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء

من يوم التروية إلى عرفة

وأمس الإثنين، توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، استعدادا ليوم عرفة، اليوم الثلاثاء.

وكان النيادي الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، نشر في نيسان ابريل الماضي مقطع فيديو، من محطة الفضاء الدولية، يظهر فيه المدينة المنورة ومكة المكرمة ومدينة جدة.

وعبر حسابه في “تويتر”، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الفيديو، وعلّق عليه: “من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان. في هذه الليالي المباركة إهداء لبلاد الحرمين الشريفين. مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية”.

كما وثق أول رائد فضاء إماراتي مشهداً آسراً ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء، وقال: “الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد). وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء”.

واختتم حديثه بالقول: “منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة. من أروع ما شاهدت”.

مشعر عرفات

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) ذكرت اليوم الثلاثاء أن قوافل ضيوف الرحمن توافدت إلى مشعر عرفات الطاهر، وواكبتها متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة وفرت السلطات السعودية في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية واس، رصد وتحرير وطن

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