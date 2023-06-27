الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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حياتنا

كايلي جينر بـ”بيكيني” أحمر ووضعيات مثيرة تخطف القلوب! (شاهد)

كتبت كايلي: "شعور الصيف"، وهي تشارك صورها الخاصة بـ"البيكيني" مع أكثر من 396 مليون متابع على Instagram.

كتب أنس السالم
كايلي جينر
كايلي جينر
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وطن – أشعلت عارضة الأزياء كايلي جينر، مواقع التواصل الاجتماعيّ، بإطلالةٍ مثيرة، حيث ظهرت مرتديةً “بيكيني” أحمر اللون، في صورٍ حازت تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور .

وعبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث يتابع “قطب المكياج” 396 مليون متابع، شاركت كايلي جينر صوراً من جلسة تصوير جريئة خضعت لها، وفيها ظهرت بـِ”بيكيني” أحمر على أريكة في ساحة منزلها، بوضعيات مثيرة.

وكتبت كايلي: “شعور الصيف”، وهي تشارك صورها الخاصة بـ”البيكيني” مع أكثر من 396 مليون متابع على Instagram.

كايلي جينر بـ"بيكيني" أحمر
كايلي جينر بـ”بيكيني” أحمر

كايلي جينر تغير اسم ابنها

في سياقٍ منفصل، نجحت “كايلي” في الحصول على حق تغيير اسم ابنها بشكل قانوني بقرار من المحكمة، بعد 16 شهراً من ولادته، من وولف جاك، إلى آيري.

كايلي جينر تغير اسم ابنها
نجل كايلي جينر

وأعلنت النجمة ذات الـ25 عاماً وشريكها ترافيس سكوت 32 عاماً، ولادة ابنهما في 2 فبراير (شباط) 2022، بعد ابنتهما ستورمي، 5 أعوام، وأطلقا عليه اسم وولف جاك.

لكن الاسم لم يدم طويلاً، حيث كتبت النجمة  عبر إنستغرام في مارس (آذار) 2022 أن طفلها الثاني “لم يعد وولف”.

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آيري ابن كايلي جينر
آيري ابن كايلي جينر

كايلي تواعد تيموثي شالامي

في شأنٍ آخر، ترددت شائعات في الفترة الماضية، مفادها أن كايلي جينر تواعد الممثل الأمريكي تيموثي شالامي Timotheé Chalamet.

على الرغم من أنه قيل في البداية أنهما كانا يتعرفان على بعضهما البعض، فقد تم بالفعل رصد سيارة النجمة “جينر” عدة مرات في منزل الفنان الأمريكي، لكنّ ذلك لا يعني أن علاقتهما يمكن أن تتجه إلى الجدية على الأقل في الوقت الحالي.

كايلي جينر تواعد الممثل الأمريكي تيموثي شالامي
كايلي جينر تواعد الممثل الأمريكي تيموثي شالامي لكن العلاقة غير جدية وفق تقارير

فبحسب مصدر مقرب من النجمة قال لمجلة “بيبول” بما معناه: “كايلي تستمتع بالمواعدة ولكن تركيزها الأساسي هو في الأمومة”. موضحاً أن علاقتهما “غير جدية”.كما نقل “etbilarabi

صافي ثروة كايلي جينر عام 2023

يذكر أن صافي ثروة كايلي جينر وفق موقع (celebritynetworth) المتخصص، يبلغ 750 مليون دولار في أحدث رصد للعام 2023.

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