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قتل اثنين وهو سكران .. وكل ما أقلقه أن تعلم زوجته بتناوله الكحول! (صور)

مأساة لا تُصدق: سائق مخمور يودي بحياة مراهقين ويحاول الهروب من العدالة

بواسطة
أنس السالم
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سائق سكران متهم بحادث تصادم عنيف أدى إلى قتل اثنين من المراهقين
أمانديب سينغ المتهم بالحادث زعم أنه ثري وتوسل لرجال الشرطة عدم إخبار زوجته أنه كان يحتسي الكحول

وطن – زعم سائق سكران متهم بحادث تصادم عنيف أدى إلى مقتل اثنين من المراهقين البالغين من العمر 14 عامًا في جزيرة “لونغ آيلاند” بأنه ثري، وأخذ يتوسل إلى رجال الشرطة بعدم إخبار زوجته أنه كان يحتسي الكحول مع النساء، وفقًا لادعاءات المدعين العامين يوم الاثنين في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأفاد المدّعون بأن المتهم، ضبطه رجال الشرطة بعد حادث في (3 مايو/ايار) تسبب في مقتل طالبين من مدرسة “روزلين” للمرحلة الثانوية وإصابة اثنين آخرين، وذلك بعد متابعته في محكمة مقاطعة “ناسو”، بعد توجيه 15 تهمة ضده.

ولم تكشف صحيفة ”نيويورك بوست“ التي أوردت الخبر الجنسية الأصلية للمتهم الذي يبدو أنه من المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مدعية مقاطعة ”ناسو“ آن دونيلي خلال مؤتمر صحفي: “فقد اثنان من الأولاد البالغين من العمر 14 عامًا، “دريو هاسنبين“ و“إيثان فالكويتز“ حياتهما على الفور في حادث سير بسبب سائق مخمور”.

سائق سكران متهم بحادث تصادم عنيف أدى إلى مقتل اثنين من المراهقين
السائق المتهم كان مخمورًا عندما صدم بشاحنته الصغيرة سيارة كان بداخلها أربعة مراهقين

وأضافت: “إنه حادث مروع، وبشكل معجزة نجا المتهم منها بدون أضرار كبيرة، ولكنه لم يبق في موقع الحادث لمواجهة المسؤولية عن الدمار الذي تسبب فيه. فر هاربًا من المكان”.

وقالت “دونيلي” إن المتهم “أمانديب سينغ” اختبأ وراء حاوية نفايات في مركز تسوق قريب، حيث تم القبض عليه من قبل رجال الشرطة.

ووفقًا لادعاءات المدعين، كان في حالة سكر عندما صدم شاحنته سيارة صغيرة تحمل أربعة مراهقين في داخلها.

المتهم اعتقل سابقاً بسبب الكحول

وقالت ”دونيلي“ إن المتهم ”سينغ”، الذي سبق واعتقل بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول عندما كان قاصرًا، قال للشرطة إنه ثري وتوسل إليهم ألا يخبروا زوجته بأنه كان يحتسي مع النساء.

أمانديب سينغ المتهم بالتسبب بمقتل مراهقين في حادث سير
استُدعي أمانديب سينغ، 34 عامًا ، في لائحة اتهام مكونة من 15 تهمة في محكمة مقاطعة ناسو يوم الاثنين

وعلى ما يبدو كان لا يزال في حالة سكر عندما سأل: “ما الذي تفعلون هنا؟ ألسنا في نيو جيرسي؟”.

وقال رجال الشرطة إنهم عثروا لاحقًا على زجاجة مشروب كحولي في شاحنته.

“كوكايين في دم المتهم”

وقالت دونيلي: “بعد أربع ساعات من الحادث، كانت نسبة كحول الدم للمتهم حوالي 0.15، وأظهرت أيضًا وجود الكوكايين”.

وتقتضي القوانين أن يكون الحد القانوني لنسبة الكحول في الدم أقل من 0.08.

وقالت إن “سينغ” كان يقود بسرعة 95 ميلا في الساعة في الاتجاه المعاكس على North Broadway، الذي يصل الحد الأعلى من السرعة فيه إلى 40 ميلا في الساعة، عندما صدمت سيارته رام دودج 2019 سيارة “ألفا روميو” التي كان يستقلها” هاسنبين وفالكويتز”، برفقة صبيين يبلغان من العمر 16 و17 عامًا.

إيثان فالكويتز أحد ضحايا الحادث
إيثان فالكويتز أحد ضحايا الحادث

وازدحمت القاعة بأصدقاء الأولاد وأقاربهم يوم الاثنين.

دريو هاسنبين الضحية الثانية في الحادث
دريو هاسنبين الضحية الثانية في الحادث

وقال أحد أفراد العائلة: “إنه مجرد كابوس لا ينبغي لأي عائلة أن تعاني منه“.

عائلات وأقارب ضحايا الحادث يبكون خلال مؤتمر صحفي عقدته مقاطعة ناسو بعد مثول أمانديب سينغ أمام المحكمة
عائلات وأقارب ضحايا الحادث يبكون خلال مؤتمر صحفي عقدته مقاطعة ناسو بعد مثول أمانديب سينغ أمام المحكمة

وقت صعب لعائلته

ويحتجز “سينغ” بدون كفالة، وكان لديه أيضًا مؤيدون في القاعة، بما في ذلك أفراد عائلته.

وصرح المحامي الدفاعي ”جيمس كوسوروس“ خارج القاعة: “لديه نظام دعم قوي جدًا. العديد من الأقارب، زوجته، والده، عماته وأعمامه. إنه كائن بشري يعاني بشدة في الوقت الحالي. إنه يفهم الألم والعذاب الذي تمر به العائلة. لذا، فهو في حالة انتظار لمعرفة ماهية الأدلة وكيفية المضي قدمًا. إنه وقت صعب جدًا بالنسبة له ولعائلته“.

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