فاغنر تحت المجهر: هل تتواصل أنشطة المرتزقة الروس في إفريقيا بعد الأزمة مع الكرملين؟

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وطن – لسنوات طويلة، نُظر إلى مجموعة المرتزقة الروسية “فاغنر”، على أنها امتداد مسلح لنفوذ موسكو في سوريا وإفريقيا ، لكن هذه العمليات الخارجية أصبحت الآن موضع شك بسبب تمرد زعيمها الفاشل ضد الكرملين.

بعد إلغاء تقدم قواته نحو موسكو، من المتوقع أن يذهب قائد فاغنر يفغيني بريغوزين إلى المنفى في بيلاروسيا.

لكن الأسئلة الآن تحوم حول مستقبل عمليات هذه المجموعة في الأماكن النائية، حيث يقول المراقبون إنها تستفيد بشكل كبير من استغلال الموارد الطبيعية ودعم الأنظمة المتشككة أو المعادية للغرب مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وفق تقرير لصحيفة المونيتور.

وأرسلت موسكو مؤشرات أولية على أن الأعمال ستستمر كالمعتاد ، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العمليات ستستمر في كلا البلدين الإفريقيين.

لكن روب لي ، الباحث بمعهد السياسة الخارجية، كتب على موقع تويتر قائلا إن أكبر آثار هذا الحدث قد تكون محسوسة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف: “فاغنر لها وجود كبير في جميع أنحاء إفريقيا، وهو ما يستفيد منه الجانب الروسي.. هل سيسمح الكرملين لنفس الديناميكية بالاستمرار إذا كان بريغوزين وفاغنر مقيمين في بيلاروسيا؟”.

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وقال مايكل شوركين مدير البرامج في شركة 14 نورث للاستشارات التي تركز على إفريقيا، إن الأمر يشبه اللغز، ويعتمد على الطريقة التي تريد بها السلطات الروسية تقسيم ما يجري في إفريقيا وما يحدث في كل مكان آخر.

وأضاف: “قد تعتقد روسيا أن ما يفعله (فاغنر) في إفريقيا يستحق الاستمرار لأنه يخدم مصالح الروس أيضًا”.

ومع ذلك ، فإن ما هو مرجح هو أن قائد فاغنر بريغوزين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانا سيثيران الموضوع قبل الاتفاق على أن رئيس المرتزقة سيذهب إلى المنفى بدلاً من مواجهة اتهامات بشأن التمرد.

وتعتمد فاغنر بشكل كبير على وزارة الدفاع الروسية لتسليم القوات والمعدات والأسلحة إلى مسارح نشاطها.

وتحتاج موسكو إلى فاغنر للمساعدة في السيطرة على المناطق المضطربة التي تعمل بها، وهي نفسها المناطق التي تحرص روسيا على تقويض النفوذ الغربي بها.

في سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عمل مرتزقة فاغنر – من روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة ومن سوريا نفسها – كـ “قوات خاصة” على الأرض جنبًا إلى جنب مع الجيش النظامي، منذ تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية قبل أكثر من ثماني سنوات.

ويُزعم أنها لا تزال موجودة حتى اليوم ، بأعداد أقل ، بالقرب من آبار النفط وفي محافظتي حماة واللاذقية.

في إفريقيا ، تم تحديد مقاتلي فاجنر أيضًا في ليبيا وموزمبيق والسودان، وهم على الخطوط الأمامية في مالي التي ضربها التمرد ،وكذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى ، حيث يدير مسؤول تنفيذي في فاغنر، أمن الرئيس فوستين أرشانج تواديرا.

وقال مصدر عسكري أوروبي، إن الجماعة تنقل الذهب والمعادن من السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ، وهو ما يحتاجه بوتين للحفاظ على اقتصاده.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شركة فاغنر، استهدفت العديد من كبار ممثليها في إفريقيا، وقد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا مؤخرا، بأنها قوة مزعزعة للاستقرار في إفريقيا من خلال ميليشيات خاصة تعتدي على السكان المدنيين وترتكب انتهاكات.

في حين ترد روسيا – على لسان لافروف – قائلة إن أعضاء فاغنر كانوا يعملون “كمدربين” في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى بناءً على طلب الحكومتين.

وقال الوزير الروسي، إن هذا العمل سيستمر بالطبع، موضحا أن التمرد لن يؤثر على علاقات روسيا مع الشركاء والأصدقاء.

قال ماكسيم أودينيت، من معهد البحوث الاستراتيجية في مدرسة باريس العسكرية، إن هناك حالة من التردد لدى السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي بشأن مصير عمل قوات فاغنر في الدولتين.

وأضاف أودينيت: “شبكة بريغوزين أصبحت العنصر المهيمن في الوجود الروسي في أفريقيا وتحديدا في دول جنوب الصحراء الكبرى في السنوات الأخيرة.. يمكننا أن نتوقع اهتزاز التوازن الهش بين الدول الروسية والجهات غير الحكومية في القارة”.

في حين قالت بولين باكس ، نائبة مدير برنامج إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: “ما لم يكن هناك تعاون مع وزارة الدفاع (الروسية) ، لا أرى كيف يمكن للجماعة أن تستمر في العمل هناك”.

وأضافت: “بوتين لا يمكنه إرسال جنود روس بدلاً من فاجنر. لا يمكنني رؤية المجموعة تنسحب من القارة على الفور.”