الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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رياضة

طلب ميسي يُثير صدمة جماهير الأرجنتين!

ميسي طلب من مدربه سكالوني التوقف الدولي لمدة عام كامل

كتب فارس أبو شيحة
ميسي وصدمة جماهير الأرجنتين
ميسي وصدمة جماهير الأرجنتين
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وطن- أثار طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، للمدرب سكالوني المدير الفني لراقصي التانغو صدمة عشاق وجماهير كرة القدم الأرجنتينية.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن البرغوث الأرجنتيني ميسي طلب من المدرب ليونيل سكالوني التوقف دولياً، وعدم الانضمام إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني لمدة عام كامل.

طلب ميسي وصدمة جماهير الأرجنتين

وبينت الصحيفة، بأن طلب ميسي تسبب في صدمة ودهشة جماهير الأرجنتين. (راقصي التانغو)، وكذلك مدربه سكالوني الذي يعول عليه في المشاركات الدولية القادمة، لكن قرار اللاعب سيتم قبوله أو رفضه. من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

كما وختمت، ” تأتي رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل أن يتمكن مع أسرته على الأوضاع الجديدة، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة”.

ميسي
ميسي

كما وبقرار ميسي التوقف الدولي مع منتخب الأرجنتين لمدة عام عن المباريات الدولية، فإن موقف اللاعب من المشاركة في بطولة كأس كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية غير واضح حتى يومنا هذا.

موعد تقديم ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

وبحسب التقارير الصحفية، فإن سيتم تقديم ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، في ال16 من شهر يوليو/ تموز القادم.

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كما وسيخوض جوهرة الأرجنتين ميسي، أولى مبارياته مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، في ال21 من شهر يوليو/ تموز القادم. أمام منافسه كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات.

لكن فريق إنتر ميامي ليس في أحسن أحواله، حيث أنه يتذيل ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز. برصيد 15 نقطة، إلا أن الدوري الأمريكي لا يوجد فيه الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وتوج ميسي برفقة منتخب الأرجنتين بنسخة مونديال كأس العالم 2022، إلى جانب نيله جائزة أفضل لاعب في البطولة الدولية التي يحققها للمرة الثانية في تاريخ مشواره الكروي، بعد تسجيله 7 أهداف. وصناعة 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

يشار إلى أن عقد ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي يمتد حتى صيف 2026. (أي ل3 مواسم قادمة)

المصدروطن + ميرور البريطانية

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