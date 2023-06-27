صوفيا فيرغارا تثير جنون معجبيها بحمام شمس بصدر عارٍ (شاهد)

- Advertisement -

وطن – استحوذ عمر الممثلة الكولومبية الكوميدية والمذيعة التلفزيونية وعارضة الأزياء، صوفيا فيرغارا، على اهتمام متابعيها ، الذين لا يستطيعون تصديق أنها تبلغ من العمر 50 عامًا ، وهي حالة مماثلة للشكوك التي تثيرها الممثلة المكسيكية سلمى حايك البالغة من العمر 56 عامًا.

ونشرت صوفيا فيرغارا على حسابها على انستغرام صورة سيلفي أشعلت النيران في وسائل التواصل الاجتماعي وهي مستلقية على بطنها على جانب حمام السباحة، وظهرت على ما يبدو بدون الجزء العلوي من البيكيني ، للحصول على تان مميز على ظهرها.

وظهر في الصورة المنشورة خيط البكيني الأسود ، مع الأرداف البارزة للممثلة الكولومبية ، والتي نالت ملايين الإعجابات وآلاف التعليقات ، بما في ذلك المكسيكية يانيت جارسيا مع اثنين من الرموز التعبيرية النارية لوصف المنشور، فيما أضافت المضيفة كارمن فيلالوبوس بعض الوجوه القلبية، بحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

اندهاش المعجبين بعمر صوفيا فيرغارا وجمالها

ووفقا للصحيفة، قدمت نجمة العائلة المتمدنة درسًا في كيفية الظهور بمظهر أنيق وما هي أفضل البيكينيات لتتباهى بجسم رائع عندما تصل إلى سن الخمسين.

وسلطت بعض التعليقات على المنشور الضوء على شهوانية صوفيا فيرغارا، في حين سلط البعض الآخر الضوء على حقيقة أنها تبلغ من العمر 50 عامًا.

- Advertisement -

وسأل أحدهم ساخرًا عما إذا كانت تبلغ من العمر 21 عامًا ، فيما شكك آخر في أنها صورة حديثة: “لا أعرف متى هذه الصورة من صوفيا ، لكنك ما زلت جميلة في أي عمر!”

وفي تعليق آخر ، كتب مستخدم آخر: “كلما كبرت ، كلما كنت أجمل ، مذهل تمامًا” ، بينما علق شخص آخر: “إنها تبدو صغيرة جدًا”.

يشار إلى أن الممثلة الكولومبية لديها صالة ألعاب رياضية في المنزل وتستخدم بشكل منظم جهاز المشي ومتسلق السلالم بشكل يومي ، بالإضافة إلى رفع الأثقال للحفاظ على الشكل الذي يبقيها متألقة.

صوفيا فيرغارا في إعلان ترويجي للسعودية

وتأتي هذه الصورة بعد نحو شهرين من مشاركة صوفيا فيرغارا في إعلان ترويجي في السعودية للحي الترفيهي “فيا رياض”.

منطقة #فيا_رياض من أفخم وجهات الترفيه في الرياض … تحفة بطراز سلماني تضم العديد من المطاعم والمقاهي والبراندات العالمية وصالات السينما ❤️🇸🇦

للحجز:https://t.co/gPZRA5DwQr#تقويم_الرياض pic.twitter.com/pjoJ98gcrO — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 1, 2023

يشار إلى أن الممثلة صوفيا فيرغارا تصنف بأنها الاعلى أجرا على مستوى العالم في الدراما التلفزيونية.