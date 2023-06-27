الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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دعاء على بشار الأسد من فوق جبل عرفات.. هل يعتقل ابن سلمان صاحبه؟

وثق المقطع الذي انتشر على نطاق واسع قيام حاج سوري بالدعاء على رئيس النظام السوري بشار الأسد، على جبل عرفات وسط تأمين عدد من الحجاج خلفه

كتب خالد الأحمد
دعاء على بشار الأسد من فوق جبل عرفات.. هل يعتقل ابن سلمان صاحبه؟
دعاء على بشار الأسد
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وطن- صدح حاج سوري بدعاء ناري على رأس النظام السوري بشار الأسد ومن ناصره في إحدى الخيام على صعيد عرفات، في فيديو انتشر كالنار في الهشيم ولاقى تفاعلا كبيرا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسمع فيه أحد الحجاج وهو يقول بنبرة مؤثرة:”اللهم لا تدع مريضاً إلا شفيته ولا أسيراً إلا أطلقته ولا جباراً إلا قصمته”.

وتابع بينما بدا عدد من الحجاج وهم يرفعون أيديهم ويرددون “آمين”: “اللهم اقصم بشار الأسد“، وكررها “اقصم الظالم بشار الأسد”.

حاج سوري يدعو على بشار الأسد

وأردف بنبرة بكاء بعد شهر من مشاركة الأسد في قمة الدول العربية في جدة: “اللهم عليك به فإنه لا يعجزك”.

واستدرك: “عليك به وبمن والاه ومن أنجده ومن نصره ومن وقف معه”.

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ثم استدار إلى الكاميرا وقال:” نريد أن نرجع إلى الشام أعزاء تحت سنجق ولاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”.

وأردف الشيخ:” يا الله أرنا نصرك المبين” وختم متحدثاً عن حجاج بيت الله الحرام:” هؤلاء الناس خرجوا وتجردوا من أجلك فلا تعدهم إلى أوطانهم إلا وقد أكرمتهم وبشرتهم، ونادى فيهم مناد من عندك:”أني قد قبلتكم”.

دعاء على بشار الأسد
دعاء على بشار الأسد

هل يعتقله النظام السعودي؟

ولاقى دعاء الحاج السوري على بشار الأسد تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين عبر بعضهم عن خشيته من تتبع السلطات السعودية له وإلقاء القبض، بتهمة تسيس الحج وسب رئيس سوريا الذي ترعاه الرياض حاليا وفق أجندة محمد بن سلمان الجديدة.

وفي مايو الماضي زار الرئيس السوري بشار الأسد، السعودية لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية وقطع الرياض علاقاتها مع النظام، ووصل إلى مدينة جدة وقتها للمشاركة في القمة العربية التي استضافتها المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية وقتها في بيان رسمي: “كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل”.

وكان وزراء خارجية الدول العربية تبنوا مطلع مايو الماضي قرارا، بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاما.

وبعدها ذكر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أنه بات بوسع الأسد المشاركة في القمة، إذا رغب في ذلك.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.

دعاء عرفة مستجاب

والدعاء يوم عرفة مستجاب، بحسب العلماء وأفضل الدعاء يوم عرفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

اعتقال داعية سوري دعا على بشار الأسد في السعودية

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت في حزيران 2022 الشيخ “عبدالعليم عبدالله” عضو مجلس أمناء المجلس الإسلامي، وأحد مرافقيه، داخل الحرم المكي، بسبب دعائهما على رئيس النظام السوري “بشار الأسد”.

وذكرت منظمة “سند” الحقوقية حينها في تغريدة عبر “تويتر”: بأن هناك “أنباء عن اعتقال الشيخ عبدالعليم عبدالله عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي، وأحد مرافقيه داخل الحرم المكي بتهمة رفع الصوت بالدعاء”.

وأضافت المنظمة في تغريدتها بأنها ومنظمات أخرى أطلقوا “تحذيراً وقتها بأن الحج ليس آمنا.”

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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