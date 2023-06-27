الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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تمرد المستوطنين: طرد ضابط كبير بجيش الاحتلال من مستوطنة عيلي (فيديو)

الغضب يتصاعد: مستوطنون يواجهون الجيش الإسرائيلي بعد فشله في تأمين مستوطنة عيلي

كتب خالد السعدي
عملية عيلي
عملية إطلاق نار أسفرت عن قتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرون بالقرب من مستوطنة عيلي
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وطن – وثّقت لقطات مصورة، حدثا وُصف بأنه غير عادي، بعدما أظهر مستوطنون يطردون عميداً بجيش الاحتلال أثناء زيارته لعائلة أحد قتلى عملية مستوطنة عيلي.

وأظهر مقطع الفيديو، عددا من المستوطنين وهم يحتدون على الضابط الكبير بجيش الاحتلال، الذي لم يستطع الوقوف أمامهم، واضطر لمغادرة المكان على الفور.

وأبدى الضابط الإسرائيلي، امتعاضا مما فعله المستوطنون، لكنه اكتفى بتوجيه نظرات غضب تجاههم، من دون إبداء أي رد فعل، سواء من قِبله أو قِبل أفراد التأمين المرافقين له.

وفيما لم يصدر جيش الاحتلال أي تعقيب أو توضيح لهذه الواقعة، إلا أنها تعبر على ما يبدو عن حجم الغضب الذي ينتاب المستوطنين من أجهزتهم الأمنية بعد فشلها الذريع في منع هجوم مستوطنة عيلي.

وقبل نحو أسبوع، قتل أربعة إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بالقرب من مستوطنة عيلي بالضفة الغربية المحتلة، في هجوم قالت المقاومة الفلسطينية، وتحديدا حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إنه جاء ردا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين وفي المسجد الأقصى.

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خطة استيطانية ردا على الهجوم

وفي خطوة يبدو أنها جاءت ردا على العملية، صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع لحكومة الاحتلال، أمس الاثنين، على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتضمنت المصادقة، إيداع مخططات لبناء 4291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى إسرائيل، تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء.

توسيع الاستيطان في اسرائيل
المصادقة على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

كما تشمل أيضا، تقديم مخططات لبناء 1332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

وجاءت هذه المصادقة، بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، على دعم مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “عيلي”، التي شهدت عملية إطلاق نار.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إنه ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، وافقوا على الدعم والتعزيز الفوري لمخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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