تفاصيل عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي

وطن- وقع نادي النصر السعودي مع النجم المغربي الدولي حكيم زياش 30عاماً، لمدة 3 مواسم قادمة، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” زياش وقع عقداً مع نادي النصر السعودي، بينما يتبقى فقط إجراء الفحوصات الطبية حتى الإعلان الرسمي”.

وأضاف الموثوق رومانو، “يمتلك اللاعب زياش مع نادي تشيلسي. حتى 2025، حيث تبلغ قيمته السوقية في سوق الانتقالات 16 مليون يورو”.

فيما لم تكشف عن قيمة صفقة المغربي زياش مع نادي النصر السعودي، أو حتى الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب في الموسم الواحد مع النادي السعودي.

Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. 🟡🔵✅🇸🇦 #CFC

Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023