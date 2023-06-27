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تفاصيل عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي

النصر السعودي يقترب من التوقيع مع المغربي زياش حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي
عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي
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وطن- وقع نادي النصر السعودي مع النجم المغربي الدولي حكيم زياش 30عاماً، لمدة 3 مواسم قادمة، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” زياش وقع عقداً مع نادي النصر السعودي، بينما يتبقى فقط إجراء الفحوصات الطبية حتى الإعلان الرسمي”.

عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي

وأضاف الموثوق رومانو، “يمتلك اللاعب زياش مع نادي تشيلسي. حتى 2025، حيث تبلغ قيمته السوقية في سوق الانتقالات 16 مليون يورو”.

فيما لم تكشف عن قيمة صفقة المغربي زياش مع نادي النصر السعودي، أو حتى الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب في الموسم الواحد مع النادي السعودي.

كما وفي حال إتمام صفقة تعاقد النصر السعودي مع المغربي زياش بنجاح، فإن اللاعب سيزامل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم المقبل.

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ويقترب نادي النصر السعودي (العالمي)، من التوقيع مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

حكيم زياش ورونالدو
حكيم زياش ورونالدو

من هو اللاعب حكيم زياش؟!

حكيم زياش، لاعب كرة قدم مغربي محترف، يلعب في مركز الجناح، من مواليد شهر مارس/ آذار عام 1993. كما ويبلغ طوله 1.81سم.

كما وبدأ المغربي زياش مسيرته الكروية في دولة هولندا مع نادي هيرنفين في عام 2012، ثم تفينتي. لينتقل بعدها إلى صفوف أياكس عام 2016.

وفي عام 2020 انتقل المغربي الدولي زياش إلى صفوق نادي تشيلسي، بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

كما وقدم المستوى الملفت للأنظار برفقة منتخب أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022 قطر، تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي. ليحتل رابع المنتخبات في البطولة العالمية.

حكيم زياش
حكيم زياش

ونال لاعب تشيلسي القريب من الانتقال إلى النصر السعودي. هذا الصيف، وسام العرش من درجة ضابط خلال حفل تكريم له عام 2022.

يذكر بأن عقد حكيم زياش ينتهي مع نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، في يونيو/ حزيران صيف 2025.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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