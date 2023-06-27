الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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الهدهد

بعد وقوفهم بعرفة.. عدد الحجاج الرسمي لعام 2023 ومن أين قدموا؟

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عبر بيان رسمي، عن العدد الإجمالي لحجاج بيت الله الحرام هذا العام

كتب باسل النجار
بعد وقوفهم بعرفة.. عدد الحجاج الرسمي لعام 2023 ومن أين قدموا؟
عدد الحجاج الرسمي
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وطن- كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، الثلاثاء، العدد الإجمالي للحجاج هذا العام 1444 هجري (2023).

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1845045 حاجا، منهم 1660915 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184130 حاجا من مواطنين ومقيمين.

وفي نتائجها الإحصائية لموسم حج هذا العام، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969694 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875351 حاجة.

الحجاج من خارج المملكة

أفادت الهيئة بأن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346214 بنسبة 21 %، أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1056317 بنسبة 63.5 %.

بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 221863 بنسبة 13.4 %، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36521 بنسبة 2.1 %.

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عدد الحجاج
عدد الحجاج

طُرق قدوم الحجاج:

ذكرت الهيئة أنه وصل 1593271 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60813 حاجا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6831 حاجا.

وبينت أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ 7 دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى 242272 حاجا وحاجة.

وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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