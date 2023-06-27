النجمة بينك تتعرض لأغرب موقف: معجب يلقي رماد والدته الميتة عليها! (فيديو)

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وطن – تعرضت النجمة العالمية بينك لأغرب لحظة في حياتها خلال حفلها الموسيقي، إذ ألقى أحد الحضور رماد والدته الميتة على المسرح.

خلال الحفل الذي أقامته بينك، واجهت نجمة البوب حادثة غير متوقعة أذهلتها.

فقد ألقى أحد الحضور كيسًا مغلقًا يحتوي على رماد والدته على المسرح، مما أدى إلى توقف مؤقت خلال أداء بينك لأغنية “Just Like A Pill” في حديقة “هايد بارك” في لندن.

بينك تتعرض لأغرب موقف.. معجب يلقي رماد والدته الميتة عليها

في حيرة من أمرها بشأن الهدية غير المتوقعة، طلبت النجمة العالمية توضيحًا من الجمهور، متسائلة إذا كان الكيس يحتوي فعلاً على رماد والدة الجمهور.

وتعجبت بقولها: “انتظر، هذه والدتك؟”. “لا أعرف كيف أشعر بشأن هذا”.

وعبرت النجمة “بينك” عن مشاعرها المتضاربة تجاه الوضع، ووضعت الكيس الصغير بجانب مكبر الصوت واستأنفت أداءها.وفق ما أورد موقع “ماركا marca” الإسبانية

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كما شارك العديد من الجماهير النجمة “بينك” في الدهشة. وتحوّلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على الحادثة. حيث عبّر البعض عن عدم إيمانهم بما جرى.

وبشكل مثير للاهتمام، لم يكن الرماد هو الشيء الغير تقليدي الوحيد الذي وصل إلى المسرح خلال العروض اللتين قدمتهما النجمة العالمية في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ليس رماد الميتة فقط!

يوم السبت، ألقى أحد الحضور جبنة كبيرة على المسرح، مما دفع النجمة “بينك” إلى التساؤل بشكل مازح عن طعمها بناءً على رائحتها القوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم سترة جينز مُخصصة كهدية لـ”بينك”، والتي ارتدتها بسعادة أثناء أدائها.

كما تلقت علبة من حلوى “مالتيزرز” -انتاج شركة مارس الأمريكية-. ومازحت بالقول إن لديها ما يكفي الآن لملء حوض الاستحمام بأكمله.

ضمن الجو العام والأداء الملفت، تأكد أن حفل “الزمن الصيفي البريطاني” الذي أقامته النجمة ترك انطباعًا دائمًا على جميع الحاضرين.