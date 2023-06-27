الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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“الفودكا” سر تربية كيم كارداشيان .. نصيحة غير متوقعة من والدتها!

كريس جينر والدة كيم كارداشيان تكشف عن طريقة غير تقليدية لتربية أطفالها

كتب شيراز ماضي
سر تربية كيم كارداشيان والفودكا
الممثلة وعارضة الأزياء كيم كارداشيان
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وطن – كشفت الممثلة وعارضة الأزياء كيم كارداشيان عن نصيحة تربية غير متوقعة من والدتها، كريس جينر، والتي تتضمن شرب كأس من الفودكا يوميًا.

وفي تأملها بالتحديات التي تواجهها في تربية الأطفال، أثنت كيم كارداشيان على والدتها لنجاحها في التعامل مع تعقيدات تربية ستة أطفال، كل منهم لديه شخصيته الفريدة.

“لدي الكثير من الاحترام للوالدين والآن لا أستطيع تصديق ما مرت به أمي”، قالت كارداشيان لمجلة Vogue Italia وفقًا لـ موقع “ماركا“.

سر تربية كيم كارداشيان .. شرب كأس من الفودكا يوميًا!

وحول قدرة كريس جينر والدة كيم كارداشيان على التعامل مع الفوضى، روت كيم محادثة مع والدتها، التي أرجعت بشكل طريف آلية التعامل مع الضغوط إلى طقوس يومية لشرب الفودكا في الساعة الخامسة.

كيم كارداشيان تكشف نصيحة تربية من والدتها كريس جينر تتضمن شرب كأس من الفودكا يوميًا
كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر

بينما أضافت كارداشيان: “لماذا تعتقد أنني كنت أشرب الفودكا في الساعة الخامسة كل يوم؟”.

في فبراير 2021، تقدمت كيم بطلب الطلاق من زوجها السابق، كاني ويست، الذي تشارك معه الحضانة المشتركة لأربعة أطفال: نورث، سانت، شيكاغو، وسالم.

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أطفال كيم كاردشيان
أطفال كيم كاردشيان الأربعة

ومعترفة بتحديات الأمومة الأحادية، أعربت نجمة تلفزيون الواقع، والتي تبلغ من العمر الآن 42 عامًا، عن امتنانها للمساعدة تتلقاها.

 

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كما تابعت: “أشعر بأنني محظوظة ومباركة لأنني أحصل على مساعدة. ولكن بغض النظر عن مدى كثرة المساعدة التي تحصل عليها، يريد أطفالك أمهاتهم. عليك أن تكون الشخص الذي يحل كل مشكلة ويتصرف وكأن كل شيء على ما يرام”.

والدة كيم كارداشيان
كريس جينر والدة كيم كارداشيان

لم يكن التعاون في تربية الأطفال مع ويست دائمًا سهلاً بالنسبة لكيم، التي اضطرت للتعامل مع تصريحاته العلنية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ينتقد عائلتها وقرارات تربية الأطفال.

فقالت معقبة: “إذا كان الأمر يتعلق بشيء يخص والد أطفالي وأنا مستاءة، أحاول عدم إظهار الكثير من العواطف. يجب أن أكون مستعدة لشرح سبب استيائي. وقد لا يكون مناسبًا لهم معرفته”.

وقالت: “لا شيء أسوأ من ‘ستفهم عندما تكبر’. لا أريد أن أكون هذا الشخص.”

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن

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