الإسبانية الحسناء لوسيا ريفيرا تستحم عارية الصدر أمام الجميع (فيديو)

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وطن- فاجأت عارضة الأزياء والمؤثرة الإسبانية لوسيا ريفيرا ، التي كانت عشيقة مارك ماركيث ، الجميع على الشبكات الاجتماعية بنشرها مقطع فيديو تظهر فيه وهي تستحم عارية الصدر.

وتظهر لوسيا ريفيرا في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، وهي تستحم عارية الصدر في الحمام.

عارية في حمام السباحة

وكانت المؤثرة البالغة من العمر 24 عاماً، تغطي صدرها بشعرها البني الطويل. وتحمي نفسها من الشمس بقبعة مخططة أفقية باللونين البرتقالي والأزرق اللطيف، في صور أخرى داخل حمام السباحة.

وكتبت لوسيا ريفيرا، التي كانت أيضاً صديقة لاعب كرة القدم ناتشو مينديز، في المنشور: “هذا ما أشعر به وكأنني أقضي اليوم كله في ظل هذه الحرارة المرتفعة”.

آلاف الإعجابات

وجمعت لوسيا عدة آلاف من “الإعجابات” في وقت قصير جدًا.

من خلال صفحاتها ، تشارك ريفيرا مع متابعيها بعض المواقف التي غيرت حياتها. وبعضها صعب للغاية.

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حيث تحدثت ريفيرا عن الإساءة من قبل شركائها السابقين ، ومشاكل الصحة العقلية ، ولامبالاة والدها البيولوجي والعلاقة المتوترة بينهما.