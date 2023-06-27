الثلاثاء, يونيو 27, 2023
الرئيسيةالهدهد"إيران في الضفة الغربية".. تقرير إسرائيلي يحذر من ظهور "غزة الثانية"
الهدهد

“إيران في الضفة الغربية”.. تقرير إسرائيلي يحذر من ظهور “غزة الثانية”

دعم مالي ومسلح من إيران لحركة الجهاد الإسلامي يهدد سلطة عباس ويثير قلقًا في إسرائيل

كتب فهمي الورغمي
إيران في الضفة الغربية
حركة الجهاد الاسلامي نجحت في تجنيد عشرات المسلحين في شمال الضفة الغربية
- Advertisement -

وطن – تحدث تقرير عبري، عن دعم مالي ومسلح تُقدم إيران لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، في انعكاس واضح للتطور النوعي الذي شهدته مقاومة الضفة في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن قادة المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أجروا سلسلة من المشاورات خلال الأيام الماضية لبحث آخر التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة ونتائج زيارة قادتها الأخيرة إلى إيران.

وجاءت المشاورات بعد أيام من زيارة وفد رفيع المستوى للجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للجهاد زياد النخالة إلى طهران، حيث عقدوا اجتماعات مع قادة إيرانيين حول سبل تصعيد المواجهات ضد إسرائيل. ويتمركز نخالة في لبنان ، بينما يعيش أعضاء آخرون في التنظيم في قطاع غزة وسوريا.

زياد النخالة
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة

وفي الوقت نفسه، أجرى وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية، محادثات في إيران حول سبل تعزيز مجموعات “المقاومة” الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق التقرير.

إسماعيل هنية في إيران
محادثات بين حماس وإيران حول سبل تعزيز مجموعات “المقاومة” الفلسطينية في الضفة الغربية

وبعد لقائه مع النخالة، كتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تويتر: “لقد وجدت حركة الجهاد الإسلامي وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية المفتاح الرئيسي لمحاربة النظام الصهيوني”.

وأضاف: “السلطة المتزايدة باستمرار لمجموعات المقاومة في الضفة الغربية هي المفتاح لإخضاع العدو الصهيوني على ركبتيه ، وهذا بالطبع يجب أن يستمر”.

- Advertisement -

تشكيل خلايا مسلحة

بالتزامن مع ذلك، قال مصدر أمني فلسطيني – وفق الصحيفة – إن حركة الجهاد الاسلامي نجحت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية في تشكيل عدة خلايا مسلحة وتجنيد عشرات المسلحين في شمال الضفة الغربية وتحديدا في منطقتي جنين ونابلس.

وأضاف المصدر أن حركة الجهاد الإسلامي تستخدم الأموال الإيرانية لشراء أسلحة، مع تجنيد المقاومين في الضفة الغربية.

عرين الأسود
مجموعة عرين الأسود المسلحة في نابلس

دعم مالي من إيران

ووفق التقرير، حصلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على دعم مالي من إيران، ونقل عن المصدر قوله إن حركة الجهاد الإسلامي أصبحت قوة مهيمنة في شمال الضفة الغربية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المساعدات المالية التي تتلقاها من إيران.

وبحسب المصدر، لاحظت السلطة الفلسطينية وجود تعاون متزايد بين الجهاد الإسلامي في فلسطين وأعضاء كتائب شهداء الأقصى ، الجناح العسكري لحركة فتح الحاكمة برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تخشى أن يكون العشرات من مسلحي فتح المنتمين إلى كتائب شهداء الأقصى يتقاضون رواتبهم من إيران عبر وكيلها الفلسطيني “الجهاد الإسلامي”.

وزعم مسؤول فلسطيني في رام الله، أن إيران موجودة بالفعل هنا في الضفة الغربية، وقال إن طهران تريد تعزيز نفوذ العناصر الموالية لها من غزة إلى الضفة الغربية.

وفي ختام المشاورات يوم الجمعة الماضي ، أكد المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية في الحرب ضد إسرائيل. كما شدد على أهمية “بناء تحالفات على أساس المقاومة” ضد إسرائيل.

وقال التقرير إنه ينظر إلى التحالفات المقترحة على أنها إشارة إلى التعاون المتزايد بين الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة فتح في شمال الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك ، قال المكتب إن مواجهة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية يجب أن تظل على رأس أولويات المقاومة هناك.

وأوضح أن الفلسطينيين سيلجأون إلى كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح “حتى تحرير فلسطين”.

المصدرجيروزاليم بوست - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مخطط إيراني لاستهداف إسرائيليين في هذه الدولة وهكذا تم إحباطه

الهدهد

نتنياهو فاقد السيطرة على كل شيء.. تقرير خطير يثير رعبا إسرائيليا

الهدهد

نار مشتعلة من 4 آلاف سنة.. عبَدها الفرس وصارت مقصد السائحين

الهدهد

المغرب يفاجئ إسرائيل بخطوة غير متوقعة بسبب خطة توسيع الاستيطان

تقارير

ردا على حسام الغمري: من الذي قام بتفجيرات ممتلكات اليهود في القاهرة؟

الهدهد

فوائد اقتصادية مشكوك فيها.. تقرير: خوف السعودية من الخبث الإيراني يقوض المصالحة

الهدهد

6 شهداء فلسطينيين في العدوان على جنين وإصابة 7 جنود إسرائيليين بـ”كمين محكم”

الهدهد

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

الهدهد

شهر العسل السعودي الإيراني.. ابن سلمان يرسل هذا المسؤول إلى طهران لتوطيد العلاقات

الهدهد

وزير الخارجية العُماني يكشف عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق حول أمر هام!

تقارير

بعد السعودية.. قد تكون إيران في طريقها للتصالح مع أقدم عدو عربي لها

الهدهد

أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران أجرتا مباحثات في سلطنة عُمان!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دنيا بطمة تأخذ حمام ومساج العيد على أضواء الشموع (فيديو)

كايلي جينر بـ”بيكيني” أحمر ووضعيات مثيرة تخطف القلوب! (شاهد)

الجانب المُظلم في حياة جاكي تشان.. ماذ تعرف عن المصير المأساوي لأبناءه؟

حيلة ماكرة وراء الاعتداء على 5 لاجئين سوريين في تركيا والشرطة تتدخل

مشهد مؤثر لفرد أمن الحرم مع سيدة كفيفة في صحن الكعبة

صوفيا فيرغارا تثير جنون معجبيها بحمام شمس بصدر عارٍ (شاهد)

الإسبانية الحسناء لوسيا ريفيرا تستحم عارية الصدر أمام الجميع (فيديو)

صحيفة إسبانية تكشف ديانة للا سلمى وتتساءل: ماذا سيحدث لو مات محمد السادس؟

لاعب مغربي مطلوب بقوة في نيوكاسل يونايتد هذا الصيف

مريم حسين تروج لعطرها الجديد بطريقة مثيرة وتتحدث عن أثره على الأعضاء التناسلية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC